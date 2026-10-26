Iran khẳng định các thông điệp vẫn đang được chuyển đến Mỹ

TPO - Trong bối cảnh lo ngại về việc tái bùng nổ chiến sự trước thềm các cuộc bầu cử quan trọng tại Mỹ và Israel, Iran cho biết các thông điệp vẫn đang được gửi đến Washington và Tehran vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao.

Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran vẫn duy trì các kênh liên lạc với Washington thông qua trung gian, đồng thời khẳng định cánh cửa ngoại giao chưa khép lại, dù các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột dường như đã bế tắc trong nhiều tuần.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Baghaei đưa ra nhận định này trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Đức. Ông cho rằng Mỹ vẫn kiên trì với những yêu cầu đơn phương, trong khi Tổng thống Donald Trump và các quan chức Mỹ liên tục sử dụng cụm từ “đầu hàng hoàn toàn”.

Ông Baghaei nhấn mạnh không người Iran nào có thể chấp nhận yêu cầu như vậy.

Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, người dân Iran ngày càng lo ngại nguy cơ xung đột tái bùng phát, khi Mỹ và Israel tiến gần các cuộc bầu cử quan trọng.

Ảnh minh hoạ.

Ông Trump tuyên bố Mỹ không tấn công Iran trong những ngày tới

Khi được hỏi về khả năng phát động một cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump ban đầu cho rằng việc tiết lộ kế hoạch quân sự sẽ là điều thiếu khôn ngoan. Tuy nhiên, sau đó, ông khẳng định: “Không. Sẽ không có cuộc tấn công nào hôm nay”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục cảnh báo Iran hoặc các lực lượng được Tehran hậu thuẫn có thể tiến hành một cuộc tấn công trước thềm cuộc bầu cử vào thứ Ba tuần tới, nhằm gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố "mọi thứ sẽ không còn như trước"

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố những thay đổi chiến lược do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran gây ra sẽ khiến tình hình khu vực Tây Á không thể trở lại như trước, đặc biệt là cách quản lý eo biển Hormuz.

Theo Ngoại trưởng Iran, cuộc xung đột kéo dài 40 ngày đã tạo ra những thực tế mới về an ninh và hàng hải trong khu vực.

Ông nhắc lại rằng trong nhiều thập kỷ, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho hoạt động hàng hải, trong khi Iran và Oman, hai quốc gia ven biển giáp tuyến đường thủy này, không áp đặt các hạn chế đối với giao thông hàng hải và cùng góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cũng như bảo vệ môi trường biển.

“Tuy nhiên, cuộc xung đột hiện tại đã thay đổi mọi thứ. Chúng ta phải thừa nhận rằng những thực tế mới đã xuất hiện. Các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ không còn như trước nữa, và eo biển này cũng sẽ không được quản lý như trước kia”, ông Araghchi nhấn mạnh.