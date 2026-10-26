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‘Trại buôn người’ phá kỷ lục của Lý Hải, phim có Vân Dung chiếm ngôi đầu

Trạch Dương

TPO - "Án mạng karaoke" vươn lên dẫn đầu phòng vé cuối tuần, kết thúc chuỗi nhiều tuần giữ vị trí số một của "Trại buôn người". Dù sức hút giảm, bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vẫn đạt hơn 484 tỷ đồng, vượt thành tích "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải.

Sau nhiều tuần phòng vé nằm trong tay Trại buôn người, vị trí dẫn đầu đã đổi chủ. Trong ba ngày cuối tuần 23-25/10, Án mạng karaoke thu khoảng 21,7 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 11 tỷ đồng của đối thủ.

Án mạng karaoke dẫn đầu phòng vé

Theo số liệu Box Office Vietnam, phim của đạo diễn Hoàng Lê bán hơn 231.000 vé qua gần 9.000 suất chiếu. Cộng các suất chiếu sớm trước đó, tổng doanh thu tác phẩm đạt hơn 31 tỷ đồng.

Đây là khởi đầu thuận lợi cho Án mạng karaoke trước khi phim phát hành chính thức ngày 30/10. Tác phẩm xuất hiện vào thời điểm Trại buôn người bước sang tháng thứ hai công chiếu, còn nhóm phim ngoại chưa tạo được sức hút đủ lớn để cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Lợi thế của Án mạng karaoke thể hiện rõ ở số suất chiếu. Trong ba ngày cuối tuần, phim được xếp lịch nhiều hơn khoảng 1,7 lần so với Trại buôn người. Bình quân mỗi suất có gần 26 khán giả, nhỉnh hơn mức khoảng 21 người của đối thủ. Lượng suất lớn cùng sức mua tốt hơn giúp bộ phim mới tạo khoảng cách về doanh thu.

Án mạng karaoke có sự tham gia của Vân Dung, Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Trịnh Thảo… Phim mở các suất chiếu sớm từ ngày 21/10 và nhanh chóng trở thành đối thủ đáng chú ý của Trại buôn người.

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Án mạng karaoke vượt Trại buôn người doanh thu cuối tuần.

Câu chuyện xoay quanh chuyến đi của nhóm hàng xóm đến khu lưu trú biệt lập trên núi. Khi một người mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại, những người còn lại trở thành nghi phạm. Các mâu thuẫn và bí mật riêng lần lượt được hé lộ trong quá trình tìm hung thủ.

Phim kết hợp trinh thám với yếu tố hài, khai thác những va chạm trong đời sống xóm giềng. Không gian khép kín và vụ án là cơ sở để các nhân vật nghi ngờ, đối chất với nhau.

Kết quả chiếu sớm giúp Án mạng karaoke có lợi thế trước đợt phát hành chính thức. Tuy nhiên, việc duy trì sức hút còn phụ thuộc vào phản hồi của khán giả và khả năng cạnh tranh khi các phim mới ra rạp cuối tháng.

Trại buôn người vượt Lật mặt 7 của Lý Hải

Mất vị trí dẫn đầu cuối tuần, Trại buôn người vẫn ghi nhận cột mốc mới về doanh thu. Sau khoảng một tháng công chiếu, phim đạt hơn 484 tỷ đồng, vượt mức gần 483 tỷ đồng của Lật mặt 7: Một điều ước.

Với kết quả này, tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh đứng thứ ba trong danh sách phim Việt ăn khách nhất, sau Mưa đỏ Mai. Phim đồng thời giữ thành tích doanh thu cao nhất của điện ảnh Việt trong năm 2026.

Ra rạp từ 25/9, Trại buôn người duy trì vị trí dẫn đầu nhiều tuần trước khi gặp đối thủ mới. Thành tích hơn 484 tỷ đồng đáng chú ý khi đây là phim điện ảnh đầu tay của Toni Dương Bảo Anh, phát hành ngoài các kỳ nghỉ lễ lớn.

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Trại buôn người vượt thành tích Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải.

Dù vậy, tốc độ bán vé đã giảm. Trong ba ngày cuối tuần, phim bán hơn 113.000 vé/5.345 suất chiếu. Tác phẩm vẫn bỏ khá xa nhóm phim phía sau, nhưng không còn giữ ưu thế trước Án mạng karaoke.

Trại buôn người cần thêm gần 16 tỷ đồng để chạm mốc 500 tỷ đồng. Khoảng cách này vẫn có thể được thu hẹp nếu phim duy trì lượng khán giả ổn định. Tuy nhiên, lịch phát hành cuối tháng sẽ tạo thêm áp lực khi các rạp phải chia suất cho phim mới.

Ở vị trí thứ ba, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh thu khoảng 4 tỷ đồng cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên quanh mức 40 tỷ đồng. Thương hiệu kinh dị Thái Lan chưa đủ sức chen vào cuộc đua giữa hai phim Việt dẫn đầu.

Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà kiếm gần 1,3 tỷ đồng trong ba ngày. Các tác phẩm Cõi nguyền, Oán linh đòi mạng Bambi: Lãnh địa săn mồi đều chưa đạt một tỷ đồng. Trong khi đó, phim Việt Án mạng xém hoàn hảo có doanh thu khoảng 15,7 tỷ đồng, tiếp tục gặp khó trong việc tìm khán giả.

Ngày 30/10, Chị chị em em 3 dự kiến ra rạp, cùng thời điểm Án mạng karaoke phát hành chính thức. Cuộc cạnh tranh mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ suất chiếu và hành trình tiến tới 500 tỷ đồng của Trại buôn người.

#Án mạng karaoke #Trại buôn người #Phòng vé Việt Nam #Doanh thu phim #Điện ảnh Việt Nam

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