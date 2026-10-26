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Giải trí

Pháp Kiều bất ngờ lao xuống phía đám đông, 'Chạm Việt Nam 2' bùng nổ

Ngọc Ánh - Dương Triều - Trọng Tài - Hồng Vĩnh

TPO - Tại Chạm Việt Nam 2, Pháp Kiều mang đến những ca khúc mang dấu ấn cá nhân, kết hợp vũ đoàn. Phần biểu diễn của nam rapper gây ấn tượng, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, làm nổi bật phong cách âm nhạc và thời trang đã trở thành đặc trưng của anh.

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Sự xuất hiện của Pháp Kiều là một trong những điểm nhấn của đêm nhạc Chạm Việt Nam 2. Ngay khi nam rapper bước ra sân khấu, tiếng reo hò, cổ vũ vang lên từ phía khán giả.
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Với phong cách trình diễn cá tính, giàu năng lượng, Pháp Kiều liên tục di chuyển trên sân khấu, kết hợp vũ đoàn Liberty. Phía dưới, nhiều khán giả giơ tay theo nhịp nhạc, nhún nhảy và hát theo những đoạn điệp khúc quen thuộc
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Không khí tại phố đi bộ Trần Nhân Tông càng trở nên sôi động khi nam rapper lần lượt thể hiện các ca khúc Lối đi riêng, Lúc nắng lúc mưaCung tên tình yêu.
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Sự tự tin cùng phong cách riêng giúp Pháp Kiều duy trì sức hút trong chương cuối - Kế thừa và Kết nối.
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Tiếng reo hò liên tục vang lên, sự phấn khích của người hâm mộ đã tiếp thêm lửa cho phần trình diễn vô cùng bay bổng của vũ đoàn. Ở thời điểm chương trình đi đến hồi kết, Pháp Kiều vẫn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.
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Pháp Kiều gây ấn tượng với thời trang độc đáo, vũ đạo uyển chuyển.
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Pháp Kiều thường lựa chọn thiết kế có phom dáng độc đáo, chất liệu và phụ kiện nổi bật. Hình ảnh cá tính giúp anh tạo sự khác biệt giữa dàn nghệ sĩ trẻ, đồng thời gắn liền quan điểm theo đuổi bản sắc riêng trong hoạt động nghệ thuật.
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Ở đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, Pháp Kiều luôn tranh thủ thời gian giao lưu khán giả. Anh còn nhắc lại nguyện vọng muốn được tặng hoa sữa nhân chuyến ra Hà Nội, đặc biệt là không gian Chạm Việt Nam 2 được đặt ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, rất gần với khu vực trồng nhiều hoa sữa.
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Trước đó, ngay từ buổi tổng duyệt giữa trưa nắng 25/10, Pháp Kiều đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
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Nhiều khán giả chờ đợi, vây quanh và tặng hoa cho nam rapper. Sự đón nhận này tiếp tục được thể hiện trong đêm diễn, khi Pháp Kiều trở thành một trong những nghệ sĩ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình tại chương trình.
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Pháp Kiều trở lại sân khấu với Bớt xinh yêu. ﻿Những ca từ dễ thương dẫn nhịp bước của hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Pháp Kiều tên thật là Nguyễn Thiện Pháp, sinh năm 2001. Trước khi được biết đến với vai trò rapper, anh từng hoạt động trên TikTok, thu hút người xem bằng cách nói chuyện hài hước và chất giọng miền Tây đặc trưng.
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Năm 2023, Pháp Kiều tham gia Rap Việt mùa 3 và tiến vào chung kết. Anh trở thành một trong những thí sinh gây chú ý nhờ cách nhả chữ, phong cách trình diễn và hình ảnh khác biệt. Xuất phát điểm không qua đào tạo bài bản về rap, nam nghệ sĩ từng chia sẻ những khó khăn trong quá trình tự học, đặc biệt khi thiếu người hướng dẫn ở quê nhà.
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Sự xuất hiện của Pháp Kiều tại Chạm Việt Nam 2 có điểm tương đồng với tinh thần Chạm số - Sống xanh của chương trình, đặc biệt ở khía cạnh sáng tạo và kết nối trong kỷ nguyên số. Từ những sản phẩm âm nhạc lan tỏa trên nền tảng trực tuyến đến sân khấu ngoài trời tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, nam rapper cho thấy cách công nghệ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng.
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Khán giả cổ vũ không ngớt cho Pháp Kiều trong đêm nhạc.

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#Pháp Kiều #Chạm Việt Nam 2 #rapper Pháp Kiều #đêm nhạc Hà Nội #Lối đi riêng #Rap Việt #phố đi bộ Trần Nhân Tông

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