Pháp Kiều bất ngờ lao xuống phía đám đông, 'Chạm Việt Nam 2' bùng nổ

TPO - Sức nóng của đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu mà còn từ sự hưởng ứng của khán giả. Những tiếng hô tên nghệ sĩ, những tràng pháo tay và tiếng hát hòa cùng âm nhạc khiến không gian biểu diễn ngoài trời thêm náo nhiệt.