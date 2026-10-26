Pháp Kiều bất ngờ lao xuống phía đám đông, 'Chạm Việt Nam 2' bùng nổ

TPO - Tại Chạm Việt Nam 2, Pháp Kiều mang đến những ca khúc mang dấu ấn cá nhân, kết hợp vũ đoàn. Phần biểu diễn của nam rapper gây ấn tượng, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, làm nổi bật phong cách âm nhạc và thời trang đã trở thành đặc trưng của anh.
TPO - "Án mạng karaoke" vươn lên dẫn đầu phòng vé cuối tuần, kết thúc chuỗi nhiều tuần giữ vị trí số một của "Trại buôn người". Dù sức hút giảm, bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vẫn đạt hơn 484 tỷ đồng, vượt thành tích "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải.
TPO - Hai đêm diễn tại Hà Nội không chỉ khiến hàng trăm nghìn khán giả Việt xúc động, ngay cả các thành viên Big Bang cũng không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc và bất ngờ.
TPO - Nhan sắc Lisa ngày càng thăng hạng, đặc biệt là khi cô trang điểm theo phong cách ngọt ngào.
TPO - G-Dragon, Taeyang và Daesung khép lại hai đêm diễn tại Hà Nội bằng những màn trình diễn sôi động, giữa tiếng hát của gần 45.000 khán giả và biển lightstick vàng phủ khán đài.
TPO - Hàng vạn khán giả đổ ra cùng lúc khiến mọi ngả đường quanh sân Mỹ Đình tắc cục bộ sau concert của Big Bang. Quá nửa đêm, nhiều người vẫn kẹt cứng giữa các ngả đường quanh Mỹ Đình.
TPO - Hàng nghìn khán giả reo hò, hòa nhịp cùng CoolKid khi nam ca sĩ biểu diễn tại Fest Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Trong ngày thứ hai concert của Big Bang, các thành viên đều nỗ lực giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Việt. Trong đó, Taeyang khen ngợi "Fan Việt quá đỉnh".
TPO - Hai đêm của concert Big Bang khiến fan Việt bùng nổ cảm xúc và luyến tiếc vì kết thúc quá nhanh.
TPO - Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, ca sĩ Phương Ly, Osad, gia đình siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh gây chú ý ở concert Big Bang.
TPO - Sức nóng của đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu mà còn từ sự hưởng ứng của khán giả. Những tiếng hô tên nghệ sĩ, những tràng pháo tay và tiếng hát hòa cùng âm nhạc khiến không gian biểu diễn ngoài trời thêm náo nhiệt.
TPO - Các thành viên nhóm Big Bang mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả ở đêm 2 concert tại sân vận động Mỹ Đình, tối 25/10.
TPO - Rất đông fan Big Bang tự chuẩn bị lightstick Bang Bong - biểu tượng của nhóm - để thắp sáng và nhuộm vàng sân Mỹ Đình ở đêm 2 concert.
TPO - Với thông điệp "Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững", đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.
TPO - Sát giờ diễn ra đêm thứ hai của concert Big Bang, lực lượng phe vé vẫn chào bán với giá cao ngất ngưởng, thậm chí cao hơn cả đêm đầu tiên. Giá vé khu vực Cat 1, Cat 2 được đẩy lên tới 35-40 triệu đồng/cặp.
TPO - Nhiều fan mất ngủ và thổn thức đợi chờ để đếm ngược ngày xem concert của Big Bang ở Mỹ Đình.
TPO - Xệ Xệ trổ tài đánh trống tại buổi tổng duyệt Chạm Việt Nam 2 chiều 25/10, thu hút khán giả bám rào sân khấu ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.