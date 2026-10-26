[Clip] Điều tra vụ rượt đuổi, chém người trên đường phố trung tâm TPHCM

TPO - Công an TPHCM làm việc với 10 đối tượng liên quan vụ ép xe, chém người trên đường Nguyễn Cơ Thạch khiến một nạn nhân bị thương.

Clip vụ rượt đuổi, chém người trên đường phố ở TPHCM.

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang làm rõ vụ ẩu đả gây bức xúc dư luận tại phường An Khánh.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/10, một thanh niên chở bạn đến gần giao lộ Nguyễn Cơ Thạch – Tố Hữu (thuộc phường An Khánh) thì bị nhóm người đi trên nhiều xe máy truy đuổi.

Nhóm này dùng mũ bảo hiểm đánh, ép xe vào lề rồi đạp vào xe nạn nhân. Khi nạn nhân loạng choạng té ngã thì còn bị một đối tượng dùng dao chém trúng tay trái. Nạn nhân được bạn đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt gân tay.

Vụ việc được người đi đường quay lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường An Khánh nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét những người liên quan. Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập khoảng 10 người để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.