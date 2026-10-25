Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Con đi xe máy điện 'làm xiếc' trên đường, mẹ bị phạt 9 triệu

Thanh Hà

TPO - Từ clip ghi lại cảnh hai học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở nhau bằng xe máy điện và lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh (Hà Nội), lực lượng CSGT đã xác minh, xử phạt người mẹ 9 triệu đồng vì giao xe cho con chưa đủ điều kiện điều khiển.

Ngày 25/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh chở nhau trên xe máy điện, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

lang-lach.jpg
Hình ảnh cắt từ video.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và người liên quan, đồng thời mời các học sinh cùng phụ huynh đến cơ quan công an làm việc.

Theo đó, khoảng 17h ngày 20/10, C.L.M.Đ (SN 2011, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AF-692.XX, chở theo V.V.A (SN 2011, trú tại Hà Nội) đi trên đường Trường Chinh.

Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình tham gia giao thông, Đ. điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Đ. chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nêu trên.

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm đối với Đ. về các hành vi vi phạm được xác định; đồng thời lập biên bản đối với A. về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

lam-viec.jpg
Cảnh sát làm việc với bà T. và người liên quan.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là L.T.T (SN 1981, trú tại Hà Nội, mẹ của Đ). Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Với hành vi này, bà T. bị xử phạt 9 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng và không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm trên đường.

Xem thêm

#Vi phạm giao thông #An toàn giao thông #Người chưa thành niên #Học sinh đi xe máy #Trẻ em chưa đủ tuổi đi xe máy #Xử phạt phụ huynh để con đi xe máy

Cùng chuyên mục

Bố mẹ của Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Mong con sớm đầu thú để không 'chết bờ, chết bụi'

Bố mẹ của Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Mong con sớm đầu thú để không 'chết bờ, chết bụi'

TPO - “Hơn 10 năm trước nó mua vé số rồi trúng được hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này Tình đưa hết cho bố. Tuy nhiên một thời gian sau nó đi chơi, phá quá nên gia đình lại phải lấy số tiền này mang đi trả cho người ta. Dần dần cũng hết”, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của phạm nhân Hồ Văn Tình buồn bã kể.

Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

TPO - Ông Võ Văn Vị (SN 1960, trú xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), cha của phạm nhân Võ Hoàng Duy ( người đang trốn khỏi Trại giam A2-Bộ Công an ở Khánh Hòa) nói: Gia đình đau lòng khi con vướng vòng lao lý, nhất là hai con nhỏ của Duy phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cho rằng con đã vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng trị, cương quyết không bao che.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng L.B.H.

Bị khởi tố vì nuôi nhốt 58 cá thể chim hoang dã

TPO - Sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định, một người đàn ông tiếp tục vi phạm, bị Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

TPO - Đêm qua 24/10, trong bán kính khoảng 5 km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng tiếp tục thiết lập nhiều chốt kiểm soát, kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

TPO - Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

TPO - Hiến mô, bộ phận cơ thể người không thể được xem như một giao dịch dân sự thông thường. Đây là hành vi nhân thân đặc biệt, liên quan trực tiếp cơ thể con người và có thể dẫn đến những hệ quả y khoa không thể đảo ngược. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào các quy định chung về năng lực hành vi dân sự để cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp.

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

TPO - Hai đứa trẻ rụt rè gọi “bố ơi” giữa phòng xử án, nơi người cha phải đối diện bản án 20 năm tù vì ma túy. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe