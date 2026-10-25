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Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

Trương Định

TPO - Ông Võ Văn Vị (SN 1960, trú xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), cha của phạm nhân Võ Hoàng Duy ( người đang trốn khỏi Trại giam A2-Bộ Công an ở Khánh Hòa) nói: Gia đình đau lòng khi con vướng vòng lao lý, nhất là hai con nhỏ của Duy phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cho rằng con đã vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng trị, cương quyết không bao che.

Những ngày qua, thông tin phạm nhân Võ Hoàng Duy (SN 1999, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa khiến nhiều người dân địa phương quan tâm.

Ông Võ Văn Vị (SN 1960), cha của phạm nhân Võ Hoàng Duy, cho biết: Gia đình đau lòng khi con vướng vòng lao lý, nhất là hai con nhỏ của Duy phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cho rằng con đã vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng trị.

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Ông Võ Văn Vị, chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Trương Định.

Ông Vị cho biết, Duy là con thứ hai trong gia đình, học đến cấp 2 thì nghỉ. Sau này, Duy lập gia đình, có hai con. Từ ngày Duy bị bắt, người vợ đưa một cháu về sống với gia đình bên ngoại, cháu còn lại do ông bà nội chăm sóc. Gia đình ông Vị chủ yếu làm nông.

Theo ông Vị, trước đây, ông nhiều lần khuyên con chăm chỉ làm ăn, sống đàng hoàng nhưng Duy không nghe. "Tôi cũng nói rồi, sống làm ăn cho đàng hoàng, nhưng nó không nghe. Nó lớn rồi, cuộc đời nó thì nó tự chịu. Chỉ khổ nhất là hai đứa con, rồi hai đứa em của nó, nhiều khi đi học cũng mặc cảm với bạn bè”, ông Vị ngậm ngùi.

Ông Vị cũng cho biết, không có chuyện bao che cho hành vi vi phạm pháp luật. “Con thì sao không thương, nhưng đã phạm pháp thì để pháp luật trừng trị, không có chuyện bao che”, ông nói.

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Được sự chỉ dẫn của xóm trưởng xóm (bên phải), phóng viên tìm đến nhà ông Vị để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Trương Định

Theo ông Vị, Duy bị tuyên phạt 20 năm tù, đến nay đã chấp hành án khoảng 2 năm. “Nếu nó biết nghĩ cải tạo tốt thì pháp luật còn xem xét có thể giảm án, nhưng nó quá sai lầm, hành động của nó thì nó phải trả giá”, ông Vị nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hà An - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai, cho biết: Những ngày qua, địa phương đã thông tin rộng rãi trên các phương tiện đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi, nếu phát hiện kịp thời báo cho cơ quan công an.

Cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xã Tây An, huyện Tây Sơn, nay là xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù.

Hai đồng phạm của Duy là Đặng Tiên Quan (SN 2002, xã Tây An, huyện Tây Sơn) và Nguyễn Hoài Phúc (SN 1986, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) cùng 17 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2024 đến ngày 20/6/2024, Võ Hoàng Duy đã nhiều lần mua ma túy “đá” từ một người ở TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum mang về cất giấu với mục đích sử dụng và chia nhỏ để bán lại kiếm lời. Duy đã trực tiếp bán và thông qua Đặng Tiên Quan, Nguyễn Hoài Phúc bán 22,5g ma túy.

Ngoài ra, ngày 26/6/2024, Duy cùng Quan và Phúc đến tỉnh Kon Tum mua 99,5792g ma túy Methamphetamine mang về Bình Định để sử dụng và tiếp tục buôn bán thì bị bắt quả tang ngay trong ngày hôm sau. Tổng khối lượng ma túy mà Võ Hoàng Duy phải chịu trách nhiệm hình sự là 122,0792g ma túy Methamphetamine.

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Ba phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam A2- Bộ Công an từ chiều 21/10 đang bị truy lùng gắt gao, trong đó có Võ Hoàng Duy.

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