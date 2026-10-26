Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Khoảng ba ngày đầu tuần (26-28/10), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa, nền nhiệt duy trì khá cao. Từ khoảng 29/10, miền Bắc đón không khí lạnh yếu khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời có mưa dông rải rác.

Hôm nay (26/10), khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, cục bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội sáng nay có mây, có mưa rào và dông một số khu vực, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong các ngày 29-30/10, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ, nền nhiệt giảm nhẹ.

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh yếu vào giữa tuần.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế sáng nay ít mưa, nắng gián đoạn, từ trưa chiều nay, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo từ đêm 27/10 đến 30/10, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục thời tiết đẹp khi trời ít mưa, nắng nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục thời tiết đẹp, trời ít mưa, nắng nhẹ. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 27/10 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác trở lại vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.