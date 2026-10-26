Tài xế ô tô bị bóp cổ sau va chạm trên đường ở TPHCM

TPO - Công an phường An Hội Tây, TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ người đàn ông đi xe máy hành hung tài xế ô tô sau va chạm giao thông trên đường Quang Trung.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc.

Ngày 26/10, theo thông tin từ công an phường An Hội Tây, khoảng 19h ngày 24/10, trước số nhà 953–955 Quang Trung xảy ra va chạm giữa ô tô Xanh SM mang biển số 50E-364.xx, do anh H.N.L. (SN 1998) điều khiển, và xe máy Honda Vision mang biển số 61B1-571.xx do một người đàn ông khác điều khiển.

Sau va chạm, hai bên phát sinh cãi vã, anh H.N.L cũng bước ra ngoài xe. Người đàn ông đi xe máy dùng tay hành hung, bóp cổ, xô anh L. ngã vào ô tô rồi rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông hành hung tài xế qua cửa xe ô tô.

Đến 0h15 ngày 25/10, anh L. đến Công an phường An Hội Tây trình báo.

Qua xác minh, công an xác định người đàn ông liên quan là ông L.A.T. (SN 1978, ngụ TPHCM). Theo công an phường, tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận hành vi của mình.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ông L.A.T. tại cơ quan công an.

Qua vụ việc, Công an phường An Hội Tây khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm giao thông, không chửi bới, đe dọa, hành hung hoặc xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác.

Các bên cần trao đổi trên tinh thần tôn trọng, phối hợp ghi nhận hiện trường, thông tin phương tiện và liên hệ lực lượng chức năng để được hướng dẫn giải quyết khi cần thiết.