Lisa (BlackPink) khoe vòng eo 51 cm

TPO - Nhan sắc Lisa ngày càng thăng hạng, đặc biệt là khi cô trang điểm theo phong cách ngọt ngào.

Ngày 24/10, nhà tạo mẫu tóc "Coco" Oropeza đăng ảnh hậu trường Lisa (BlackPink) chụp cho tạp chí Vogue Pháp tại Paris.

Người đẹp sinh năm 1997 khoe nhan sắc ngọt ngào trong bộ crop top tông hồng phấn với đường cắt ôm sát, kết hợp với chân váy ngắn xuyên thấu. Bộ đồ gợi cảm nhưng không dung tục, khoe trọn vòng eo 51 cm quyến rũ, mang đến vẻ cá tính, quyến rũ.

Phong cách trang điểm ngọt ngào, kết hợp kiểu tóc dài uốn xoăn tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt của nữ nghệ sĩ. Khán giả cho rằng phong cách này của Lisa cuốn hút và được yêu thích hơn so với những bộ đồ hở bạo trước đó của cô. Loạt ảnh của Lisa cũng được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội.

Bộ váy với giúp nữ ca sĩ phát huy lợi thế hình thể.

Ngày 23/10, Lisa phát hành Tarantino, cán mốc 41,9 triệu lượt xem trên YouTube trong 24 giờ đầu tiên, trở thành MV có lượt xem ngày đầu nhiều thứ hai trên YouTube năm 2026, chỉ đứng sau SaWaDiKa cũng của chính cô (hơn 70 triệu).

Lisa vào vai điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ tại một khách sạn, do đó MV có nhiều cảnh đánh nhau, thể hiện khả năng diễn xuất của nữ ca sĩ.

Tháng 9, Lisa gây sốt với MV SaWaDiKa, giúp cô tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đường đua solo. Sau 24 giờ phát hành, MV được ghi nhận đạt 70,8 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành màn ra mắt YouTube có lượt xem trong ngày đầu cao nhất năm 2026.

Thành tích này giúp Lisa trở thành nghệ sĩ solo duy nhất sở hữu 2 MV đạt hơn 70 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu. Trước đó, cô có MV Lalisa (2021) đạt 73,6 triệu lượt xem.

Lisa hóa thân thành điệp viên trong MV mới.

Với sự nổi tiếng toàn cầu, Lisa còn trở thành khách mời của nhiều sự kiện lớn như Liên hoan phim Toronto, Canada (TIFF), lễ trao giải MTV VMAs 2026. Tại MTV VMAs nữ ca sĩ giành Best Pop với Dream kết hợp Kentaro Sakaguchi, vượt qua loạt tên tuổi lớn như Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter và Olivia Rodrigo.

Với thành tích này, Lisa trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên và nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên trong lịch sử giành Best Pop tại VMAs.

Không chỉ bùng nổ ở mảng âm nhạc, Lisa còn ghi dấu ấn với vai trò đại sứ thương hiệu. Màn xuất hiện của Lisa tại Tuần lễ thời trang Paris 2026 liên tục gây sốt.

Về tình cảm cá nhân, Lisa đang được đồn hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat, kém cô 3 tuổi. Hai ngôi sao bị bắt gặp hẹn hò tại London, Anh.

Tin đồn Lisa hẹn hò Blue nhận phản ứng trái chiều. Một bộ phận ủng hộ mối quan hệ này. Họ cho rằng Lisa đã 29 tuổi, có quyền yêu đương và tận hưởng đời sống riêng tư. Những người khác nhận định chỉ một cái khoác tay chưa thể nói lên điều gì, bởi bạn bè thân thiết cũng có thể làm vậy.

Ngoài những ý kiến mang tính thảo luận, suy đoán, không ít cư dân mạng tỏ ra gay gắt. Họ sử dụng những từ ngữ nặng nề, cáo buộc Blue “dựa hơi” Lisa và không xứng với người đẹp sinh năm 1997.