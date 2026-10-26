Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đưa dịch vụ đến tận nơi người dân vui chơi

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Ban tổ chức chia sẻ mong muốn thông qua âm nhạc tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, các bạn trẻ thêm hào hứng với công nghệ và quan tâm đến vấn đề môi trường.

Phát biểu khai mạc đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thanh toán số Việt Nam 2026 - chia sẻ những khoảnh khắc nghệ sĩ và khán giả hòa giọng trong mùa đầu tiên đã thôi thúc Ban tổ chức tiếp tục chương trình, tạo thêm cuộc hẹn dành cho người trẻ yêu âm nhạc Việt.

“Một năm trước, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, Chạm Việt Nam lần đầu đã để lại những khoảnh khắc khó quên, khán giả hòa giọng cùng Đen trong Nấu ăn cho em, cùng Anh Tú ngân vang Nhịp chạm Việt Nam, những âm sắc dân gian được Hà Myo đưa vào nhịp điệu hiện đại.

Những tiếng hát cùng nhau ấy khiến chúng tôi muốn tiếp tục tổ chức Chạm Việt Nam 2, để nghệ sĩ và khán giả có thêm dịp gặp gỡ, để các bạn trẻ được thưởng thức âm nhạc Việt trong một chương trình dành cho mình”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

img-7418.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc đêm nhạc Chạm Việt Nam 2. Ảnh: Dương Triều.

Nhìn lại mùa Sóng Festival 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng nhắc lại sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam.

Tên gọi mới phù hợp sự phát triển của các phương thức thanh toán, từ thẻ ngân hàng đến mã QR, ví điện tử và những giải pháp mới. Sóng Festival cũng lần đầu được tổ chức tại phố đi bộ, mở rộng cơ hội tham gia cho người dân và du khách.

Thông qua các hoạt động như hội thảo chuyên đề Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số, hoạt động dành cho sinh viên đến các chương trình ưu đãi và hai ngày lễ hội, Ban tổ chức mong người dân hiểu thêm về thanh toán số, biết cách sử dụng thuận tiện và an toàn.

Hai ngày Sóng Festival, gần 70 gian hàng đã mang đến phố đi bộ những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, công nghệ, ẩm thực và mua sắm. Người tham dự vừa vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, vừa trực tiếp trải nghiệm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại đây, người dân có thể hỏi trực tiếp những điều còn băn khoăn, được hướng dẫn thao tác và tìm hiểu cách bảo vệ tài khoản. Đưa dịch vụ đến tận nơi người dân vui chơi, sinh hoạt là điều Ban tổ chức muốn làm trong ngày hội năm nay.

img-7414.jpg
img-7415.jpg
img-7416.jpg
img-7417.jpg
Khán giả hào hứng theo dõi đêm nhạc. Ảnh: Dương Triều.

“Chúng tôi mong sau lễ hội, người tham dự tự tin hơn khi thanh toán số và biết phòng tránh những rủi ro thường gặp”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Với thông điệp Chạm số - Sống xanh, chương trình còn mong muốn khuyến khích một cách sống có trách nhiệm hơn. Dùng công nghệ để tiết kiệm thời gian, công sức, mua sắm vừa với nhu cầu, hạn chế đồ dùng một lần và giữ sạch nơi công cộng, đó là những việc mỗi chúng ta có thể làm hằng ngày.

“Đêm nay, Chạm Việt Nam 2 mang đến âm nhạc trẻ của dàn anh trai gây sốt, những âm sắc truyền thống và trình diễn thời trang. Qua nghệ thuật, chúng tôi muốn thông điệp Chạm số - Sống xanh đến gần khán giả hơn. Mong rằng khi âm nhạc khép lại, các bạn vẫn hào hứng với công nghệ và quan tâm đến môi trường”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định Báo Tiền Phong tiếp tục cùng các đối tác tổ chức những hoạt động thiết thực, tạo thêm cơ hội để người trẻ tham gia và đóng góp cho cộng đồng.

Xem thêm

#đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 #Sóng Festival #Ngày Thẻ Việt Nam #Ngày Thanh toán số Việt Nam

Cùng chuyên mục

Chuyện chưa kể về thầy trò nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chuyện chưa kể về thầy trò nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

TPO - Lần đầu tiên Huân chương Lao động hạng Nhì được trao tặng cho hai đại diện của bộ môn khiêu vũ thể thao (KVTT). Đó là cặp thầy trò Hồng Việt - Nhã Uyên. Nhã Uyên vừa xuất sắc giành Huy chương bạc solo nữ Latin tại giải Vô địch KVTT thế giới 2026. Kiện tướng Hồng Việt cùng phu nhân Thu Trang góp phần không nhỏ làm nên thành tích này.

Hành trình tái sinh từ khoảnh khắc vô thanh

Hành trình tái sinh từ khoảnh khắc vô thanh

Có những biến cố tưởng chừng có thể đánh gục một số phận, nhưng lại vô tình trở thành điểm tựa cho sự tái sinh. Từ cú tát tàn nhẫn tuổi thơ làm thính giác suy giảm nghiêm trọng đến hành trình ngập ngừng bước vào thế giới Ngôn ngữ Ký hiệu, tôi đã tìm thấy một "tôi" hoàn toàn khác - độc lập, tự do và kiên cường vươn lên để đi tìm hạnh phúc cho chính mình.

Khai quật khẩn cấp tàu cổ ở Hội An

Khai quật khẩn cấp tàu cổ ở Hội An

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất chủ trương khai quật khẩn cấp con tàu gỗ cổ được phát hiện tại vùng biển Hội An, TP Đà Nẵng. Dự kiến việc khai quật sẽ triển khai trong năm 2027 nhằm bảo vệ di vật trước nguy cơ bị tác động bởi sóng biển và dự án kè chống xói lở bờ biển.

Nguyên nhân đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Nguyên nhân đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

TPO - Lễ tang đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn tổ chức tại nhà thờ ở TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, học trò chia sẻ kỷ niệm được ông dìu dắt, trao cơ hội bước vào điện ảnh.

Hùng Thuận 'Đất phương Nam' và nhiều nghệ sĩ tiếc thương đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Hùng Thuận 'Đất phương Nam' và nhiều nghệ sĩ tiếc thương đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

TPO - "Người anh, người thầy, người cha” là cách đạo diễn Nguyễn Minh Cao gọi anh trai Nguyễn Vinh Sơn. Đạo diễn của "Đất phương Nam" từng xoay xở từ bán vé số, bán bánh mì đến chụp hình dạo để chăm lo cho đàn em sau khi cha mẹ qua đời. Ông mất chiều 22/10, hưởng thọ 73 tuổi, để lại những tác phẩm được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

28 di tích ở phố cổ Hội An xuống cấp nghiêm trọng

28 di tích ở phố cổ Hội An xuống cấp nghiêm trọng

TPO - Qua khảo sát năm 2026, có 28 di tích trong khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) được ghi nhận xuống cấp, trong đó 10 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 13 di tích xuống cấp nặng. Đáng chú ý, 9 trường hợp được đề xuất hạ giải do không còn khả năng chống đỡ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn di sản và đảm bảo an toàn cho người dân.

Nơi hàng ghế chờ, tôi thấy mình ngày sau

Nơi hàng ghế chờ, tôi thấy mình ngày sau

Ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng khám, mắt mẹ nhìn những con số điện tử đang tăng dần lên, đôi bàn tay mẹ đan vào nhau. Tôi ngồi bên cạnh chỉ như một đứa trẻ nhìn mẹ trong nghẹn ngào. Tôi cũng suy nghĩ về ngày sau của chính bản thân mình.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

TPO - NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn các phim “Đất phương Nam”, “Tuổi thơ dữ dội”, “Trăng nơi đáy giếng”, qua đời chiều 22/10 ở tuổi 73.

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Trong cuộc chia sẻ độc quyền với Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác” do Báo Tiền Phong tổ chức, Hoa hậu Jennifer Phạm đã có những tâm sự về hành trình hơn 40 năm sống, trải nghiệm và trưởng thành. Từ chặng đường đã qua, cô nhận ra: Giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở những điều ta được nhìn thấy, những nơi từng đặt chân đến, mà còn ở cách mỗi người hiểu mình hơn, biết điều gì thực sự quan trọng và học cách trân trọng những giá trị đang có trong cuộc sống.

Tờ giấy thứ tư tôi không nhận

Tờ giấy thứ tư tôi không nhận

Trên bàn tôi có ba tờ giấy chứng nhận hiến máu, mỗi tờ đều đánh dấu 350 ml. Ba lần ấy diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Đến một buổi sáng năm hai, khi rời hội trường mà không có tờ giấy thứ tư, tôi mới nhận ra mình đã quen đi hiến máu khi chưa ăn sáng, và quen trả lời rằng mình đã ăn.

Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cuộc thi quy tụ 800 nghệ sĩ

Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cuộc thi quy tụ 800 nghệ sĩ

TPO - Cuộc thi Độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam 2026 quy tụ các đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trên cả nước, góp phần tôn vinh bản sắc âm nhạc dân tộc và khơi dậy sức sáng tạo của nghệ sĩ trong đời sống đương đại.

Nhạc sĩ Từ Vũ qua đời

Nhạc sĩ Từ Vũ qua đời

TPO - Nhạc sĩ Từ Vũ - tác giả của ca khúc "Gái xuân" (thơ Nguyễn Bính) - qua đời tại TPHCM, hưởng thọ 95 tuổi.

Phát hiện khẩu súng thần công cỡ đại

Phát hiện khẩu súng thần công cỡ đại

TPO - Khẩu súng thần công 168 năm tuổi vừa được phát hiện, khai quật tại Đà Nẵng, góp phần lưu giữ lịch sử chống xâm lược và bảo tồn di tích Thành Điện Hải.

Cột mốc lịch sử tôn vinh tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Cột mốc lịch sử tôn vinh tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

TPO - Về kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử trọng đại nhằm tôn vinh tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", sẽ triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và sự kiện lớn trên cả nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe