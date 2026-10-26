Đưa dịch vụ đến tận nơi người dân vui chơi

TPO - Ban tổ chức chia sẻ mong muốn thông qua âm nhạc tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, các bạn trẻ thêm hào hứng với công nghệ và quan tâm đến vấn đề môi trường.

Phát biểu khai mạc đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thanh toán số Việt Nam 2026 - chia sẻ những khoảnh khắc nghệ sĩ và khán giả hòa giọng trong mùa đầu tiên đã thôi thúc Ban tổ chức tiếp tục chương trình, tạo thêm cuộc hẹn dành cho người trẻ yêu âm nhạc Việt.

“Một năm trước, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, Chạm Việt Nam lần đầu đã để lại những khoảnh khắc khó quên, khán giả hòa giọng cùng Đen trong Nấu ăn cho em, cùng Anh Tú ngân vang Nhịp chạm Việt Nam, những âm sắc dân gian được Hà Myo đưa vào nhịp điệu hiện đại.

Những tiếng hát cùng nhau ấy khiến chúng tôi muốn tiếp tục tổ chức Chạm Việt Nam 2, để nghệ sĩ và khán giả có thêm dịp gặp gỡ, để các bạn trẻ được thưởng thức âm nhạc Việt trong một chương trình dành cho mình”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc đêm nhạc Chạm Việt Nam 2. Ảnh: Dương Triều.

Nhìn lại mùa Sóng Festival 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng nhắc lại sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam.

Tên gọi mới phù hợp sự phát triển của các phương thức thanh toán, từ thẻ ngân hàng đến mã QR, ví điện tử và những giải pháp mới. Sóng Festival cũng lần đầu được tổ chức tại phố đi bộ, mở rộng cơ hội tham gia cho người dân và du khách.

Thông qua các hoạt động như hội thảo chuyên đề Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số, hoạt động dành cho sinh viên đến các chương trình ưu đãi và hai ngày lễ hội, Ban tổ chức mong người dân hiểu thêm về thanh toán số, biết cách sử dụng thuận tiện và an toàn.

Hai ngày Sóng Festival, gần 70 gian hàng đã mang đến phố đi bộ những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, công nghệ, ẩm thực và mua sắm. Người tham dự vừa vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, vừa trực tiếp trải nghiệm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại đây, người dân có thể hỏi trực tiếp những điều còn băn khoăn, được hướng dẫn thao tác và tìm hiểu cách bảo vệ tài khoản. Đưa dịch vụ đến tận nơi người dân vui chơi, sinh hoạt là điều Ban tổ chức muốn làm trong ngày hội năm nay.

Khán giả hào hứng theo dõi đêm nhạc. Ảnh: Dương Triều.

“Chúng tôi mong sau lễ hội, người tham dự tự tin hơn khi thanh toán số và biết phòng tránh những rủi ro thường gặp”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Với thông điệp Chạm số - Sống xanh, chương trình còn mong muốn khuyến khích một cách sống có trách nhiệm hơn. Dùng công nghệ để tiết kiệm thời gian, công sức, mua sắm vừa với nhu cầu, hạn chế đồ dùng một lần và giữ sạch nơi công cộng, đó là những việc mỗi chúng ta có thể làm hằng ngày.

“Đêm nay, Chạm Việt Nam 2 mang đến âm nhạc trẻ của dàn anh trai gây sốt, những âm sắc truyền thống và trình diễn thời trang. Qua nghệ thuật, chúng tôi muốn thông điệp Chạm số - Sống xanh đến gần khán giả hơn. Mong rằng khi âm nhạc khép lại, các bạn vẫn hào hứng với công nghệ và quan tâm đến môi trường”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định Báo Tiền Phong tiếp tục cùng các đối tác tổ chức những hoạt động thiết thực, tạo thêm cơ hội để người trẻ tham gia và đóng góp cho cộng đồng.