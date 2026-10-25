Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyện chưa kể về thầy trò nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Nguyễn Mạnh Hà

TPO - Lần đầu tiên Huân chương Lao động hạng Nhì được trao tặng cho hai đại diện của bộ môn khiêu vũ thể thao (KVTT). Đó là cặp thầy trò Hồng Việt - Nhã Uyên. Nhã Uyên vừa xuất sắc giành Huy chương bạc solo nữ Latin tại giải Vô địch KVTT thế giới 2026. Kiện tướng Hồng Việt cùng phu nhân Thu Trang góp phần không nhỏ làm nên thành tích này.

Năm 2025, Lý Vân Dung - cũng học trò của cặp kiện tướng Hồng Việt - Thu Trang vừa đoạt Huy chương Bạc Solo Nữ Standard tại giải Vô địch KVTT thế giới. Trước đó, Nhã Uyên giành Huy chương đồng Latin cũng tại giải này.

Với hai thành tích có tính chất đột phá đó, HLV Hồng Việt và học trò đã có thể được trao Huân chương Lao động sớm hơn. “Nhưng do mải tập trung chuyên môn, không kịp làm các thủ tục giấy tờ nên lỡ mất", anh Việt cho hay.

'Giải nghệ' vì học trò

Cặp nhảy Hồng Việt - Thu Trang từng là điểm sáng của khiêu vũ thể thao nước nhà khi 7 năm liên tục Vô địch hạng Standard tại giải quốc gia, trong đó có 3 năm vô địch toàn năng. Từ 2014, cả hai quyết định dừng thi đấu khi đang ở đỉnh cao phong độ để lui về huấn luyện.

“Hồi ấy đã có nhiều học sinh tìm đến tôi, trong đó có những đôi rất tiềm năng", anh Việt nhớ lại.

“Tôi vẫn đang giữ vị trí vô địch toàn năng của Việt Nam, nên trước mỗi giải đấu, tôi phải bỏ học sinh khoảng một tháng để tập trung tập luyện cho bản thân. Vào giải, các em thi đấu không tốt so với khả năng, nên bị thiệt về thành tích. Tôi rất thương học sinh nên quyết định nghỉ thi đấu. Ngay năm sau, các học trò đã thay tôi giành vị trí vô địch toàn năng 5 điệu Standard ở giải quốc gia”.

Hồng Việt không tiếc nuối vì sớm “giải nghệ” ở vị trí VĐV, thậm chí về sau anh càng cảm thấy thích việc huấn luyện hơn. Anh nhận thấy để có thành tựu trong huấn luyện phức tạp hơn thi đấu. Khi thi đấu, chỉ có mình và bạn nhảy, ít thứ phải quan tâm hơn. Còn khi huấn luyện phải có trách nhiệm cùng lúc với nhiều học sinh.

“Huấn luyện tốn năng lượng ghê gớm,” Hồng Việt nói.

“Nhưng bù lại, mình có nhiều học sinh đem lại nhiều thành tích ở các thể loại khác nhau, trong khi nếu là VĐV mình cũng chỉ có thể thi đấu ở một thể loại Latin hoặc Standard mà thôi. Điều đó khiến tôi thêm yêu thích công tác đào tạo và thấy đóng góp của mình trong huấn luyện còn có ý nghĩa hơn so với thời thi đấu”.

kv4.jpg
Một buổi huấn luyện của HLV Hồng Việt dành cho VĐV Nhã Uyên.

Bỏ cả thanh xuân để khiêu vũ

Với Nhã Uyên, thầy cô chứng kiến từ những bước đầu chập chững đến với khiêu vũ. “Ngay từ lúc ấy, tôi đã thấy Uyên còn trẻ nhưng ý chí, quyết tâm rất lớn", trọng tài quốc tế Thu Trang nhớ lại.

Khi Uyên không tìm được bạn nhảy phù hợp, có nguy cơ phải giã từ sàn diễn, chính cặp HLV Hồng Việt Thu Trang đã động viên để cô chuyển hướng sang nhảy đơn.

Nhã Uyên kể: “Tôi cũng đã trải qua quá trình hoạt động, thi đấu trước khi trở thành học trò của thầy cô. Sau đó, trong giai đoạn COVID-19, có thể gọi là một biến cố đối với tôi. Lúc ấy tôi khá bơ vơ, mọi thứ xáo trộn. Thầy cô rất quan tâm, hỏi thăm tình hình cuộc sống, sức khỏe. Rồi dần dần, thầy cô và tôi gắn kết hơn, cùng có những định hướng tiếp theo cho con đường của tôi”.

Nhã Uyên cho hay cuộc sống của cô chỉ xoay quanh khiêu vũ, không tập luyện, thi đấu thì giảng dạy. Đó cũng là nguồn thu chính giúp cô nuôi sự nghiệp.

Phần lớn thời gian trong ngày của Nhã Uyên trôi qua tại phòng tập của thầy cô trên đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Những đợt cao điểm trước khi bước vào thi đấu, Uyên gần như ăn ngủ tại đây.

﻿kv5-7850.jpg
kv6.jpg﻿
kv9.jpg
Từ trái qua: Nhã Uyên nhận cúp Bạc Thế giới 2026 ở Đức cùng thầy cô, trình diễn chào mừng lễ khai mạc Giải Khiêu vũ thể thao quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng 2026 và thi đấu tại đấu trường quốc tế.

“Nếu tôi dành 8-10 tiếng mỗi ngày cho khiêu vũ, thì thầy cô chắc dành 24/24. Không chỉ chuyên môn, cả những công việc bên lề thầy cô cũng tâm huyết với học trò. Có những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, gần sáng. Khi tôi đã ngủ rồi, thầy cô vẫn còn đang lo liệu công việc liên quan đến khiêu vũ. Sự tận tâm ấy, tôi nghĩ khó ai sánh được”.

“Tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến hay mong chờ mình được nhận Huân chương Lao động. Tất cả điều này là do thầy cô chuẩn bị cho tôi. Khi biết tin, tôi rất xúc động, vì tôi nghĩ cả một quá trình hoạt động của mình đã được công nhận. Chắc chắn đó sẽ luôn là động lực để tôi tiếp tục con đường cống hiến cho đất nước”, vận động viên Nguyễn Trọng Nhã Uyên.

Về mối duyên sâu đậm với học trò Nhã Uyên, HLV Hồng Việt chia sẻ: “Tôi coi Uyên như em ruột thì mới 'đồng cam cộng khổ' để huấn luyện được như thế. Nhiều khi tập từ sáng ròng rã đến tận 1-2h sáng hôm sau là bình thường. Mình cũng mệt, trò cũng mệt mà vẫn cứ tập. Chả ai làm thế với người ngoài”.

HLV Hồng Việt có không ít học trò ở cả châu Á và châu Âu. Với học trò người nước ngoài, học phí của anh là 80 USD/tiết. Hết 45 phút là ngừng.

“Nhưng với VĐV Việt Nam, học phí tôi lấy ít hơn nhiều, sau đấy tôi lại rất mệt vì bao giờ cũng dạy thêm giờ. Tôi đang dạy học sinh thì không chuyện gì có thể động đến tôi. Lúc đó kể cả cô Trang có bảo làm gì tôi cũng không làm đâu", anh Việt cười, nói.

Từ mẹ đến học trò

Nhã Uyên từ 3 năm nay cũng trở thành cô giáo chủ yếu dạy các em nhỏ. Song cô cũng có một học trò khiến cô rất tự hào và hạnh phúc. Đó chính là mẹ của Uyên - người đã hướng con gái đến với khiêu vũ thể thao, sau đó là múa (Uyên có 3 năm học ở Cao đẳng Múa Việt Nam). Nhưng mãi đến khi Uyên mở lớp dạy khiêu vũ thể thao, bà mới bắt đầu xỏ giày tập...

“Từ đó đến nay, mẹ tập nhảy và không bỏ sót mùa giải Thăng Long nào do thầy cô tổ chức", Uyên hào hứng kể.

Kể chuyện đến đây, Uyên mới chợt nhớ vẫn chưa khoe với mẹ về Huân chương Lao động. Thầy cô có thể biết nhiều chuyện của Uyên nhưng bố mẹ thì không. Cô có nguyên tắc hạn chế kể về công việc với gia đình.

“Tôi nghĩ chính vì ít chia sẻ nên con đường sự nghiệp của tôi mới tiếp tục được đến bây giờ. Nếu tôi chia sẻ nhiều hơn, gia đình có thể lo lắng và bàn lùi. Phụ huynh lúc nào cũng xót con", Uyên nói.

kv7-1.jpg﻿﻿
kv8-1.jpg
kv1-1.jpg
Á quân Khiêu vũ Thể thao Thế giới Nhã Uyên và hai người thầy gắn bó Hồng Việt - Thu Trang.

Gia đình Uyên cũng có dòng máu thể thao. Ông ngoại Quách Biên từng vô địch Đông Dương về bơi lội. Mẹ và cậu đều là VĐV bơi lội có thời gian thi đấu cho hải quân.

Nhã Uyên hiện vẫn có cơ hội và tiềm năng để đổi màu huy chương trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, HLV Hồng Việt không đặt nặng chuyện này: “Những tấm huy chương thế giới học trò tôi đạt được đều giành được ở châu Âu. Tôi rất tự hào vì đó là kết quả thầy trò chúng tôi bằng sức mình tự làm nên. Thi đấu trên đất khách quê người, ngang cơ với tất cả các nước, không có lợi thế nào cả. Tôi thích những cuộc đua như thế. Vô địch thế giới còn phụ thuộc vào may mắn”.

Anh tỏ ra hài lòng với kết quả đạt được, nhưng phương châm “đã làm nghề phải quyết liệt”, và tâm niệm “phải đưa học sinh lên vị trí cao nhất có thể” trong anh vẫn không thay đổi.

Xem thêm

#Nhã Uyên #Hồng Việt #Thu Trang #khiêu vũ thể thao #Huân chương Lao động #Huy chương Bạc thế giới #giải khiêu vũ 2026

Cùng chuyên mục

Khai quật khẩn cấp tàu cổ ở Hội An

Khai quật khẩn cấp tàu cổ ở Hội An

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất chủ trương khai quật khẩn cấp con tàu gỗ cổ được phát hiện tại vùng biển Hội An, TP Đà Nẵng. Dự kiến việc khai quật sẽ triển khai trong năm 2027 nhằm bảo vệ di vật trước nguy cơ bị tác động bởi sóng biển và dự án kè chống xói lở bờ biển.

Nguyên nhân đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Nguyên nhân đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

TPO - Lễ tang đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn tổ chức tại nhà thờ ở TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, học trò chia sẻ kỷ niệm được ông dìu dắt, trao cơ hội bước vào điện ảnh.

Hùng Thuận 'Đất phương Nam' và nhiều nghệ sĩ tiếc thương đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Hùng Thuận 'Đất phương Nam' và nhiều nghệ sĩ tiếc thương đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

TPO - "Người anh, người thầy, người cha” là cách đạo diễn Nguyễn Minh Cao gọi anh trai Nguyễn Vinh Sơn. Đạo diễn của "Đất phương Nam" từng xoay xở từ bán vé số, bán bánh mì đến chụp hình dạo để chăm lo cho đàn em sau khi cha mẹ qua đời. Ông mất chiều 22/10, hưởng thọ 73 tuổi, để lại những tác phẩm được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

28 di tích ở phố cổ Hội An xuống cấp nghiêm trọng

28 di tích ở phố cổ Hội An xuống cấp nghiêm trọng

TPO - Qua khảo sát năm 2026, có 28 di tích trong khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) được ghi nhận xuống cấp, trong đó 10 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 13 di tích xuống cấp nặng. Đáng chú ý, 9 trường hợp được đề xuất hạ giải do không còn khả năng chống đỡ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn di sản và đảm bảo an toàn cho người dân.

Nơi hàng ghế chờ, tôi thấy mình ngày sau

Nơi hàng ghế chờ, tôi thấy mình ngày sau

Ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng khám, mắt mẹ nhìn những con số điện tử đang tăng dần lên, đôi bàn tay mẹ đan vào nhau. Tôi ngồi bên cạnh chỉ như một đứa trẻ nhìn mẹ trong nghẹn ngào. Tôi cũng suy nghĩ về ngày sau của chính bản thân mình.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

TPO - NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn các phim “Đất phương Nam”, “Tuổi thơ dữ dội”, “Trăng nơi đáy giếng”, qua đời chiều 22/10 ở tuổi 73.

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Trong cuộc chia sẻ độc quyền với Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác” do Báo Tiền Phong tổ chức, Hoa hậu Jennifer Phạm đã có những tâm sự về hành trình hơn 40 năm sống, trải nghiệm và trưởng thành. Từ chặng đường đã qua, cô nhận ra: Giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở những điều ta được nhìn thấy, những nơi từng đặt chân đến, mà còn ở cách mỗi người hiểu mình hơn, biết điều gì thực sự quan trọng và học cách trân trọng những giá trị đang có trong cuộc sống.

Tờ giấy thứ tư tôi không nhận

Tờ giấy thứ tư tôi không nhận

Trên bàn tôi có ba tờ giấy chứng nhận hiến máu, mỗi tờ đều đánh dấu 350 ml. Ba lần ấy diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Đến một buổi sáng năm hai, khi rời hội trường mà không có tờ giấy thứ tư, tôi mới nhận ra mình đã quen đi hiến máu khi chưa ăn sáng, và quen trả lời rằng mình đã ăn.

Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cuộc thi quy tụ 800 nghệ sĩ

Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cuộc thi quy tụ 800 nghệ sĩ

TPO - Cuộc thi Độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam 2026 quy tụ các đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trên cả nước, góp phần tôn vinh bản sắc âm nhạc dân tộc và khơi dậy sức sáng tạo của nghệ sĩ trong đời sống đương đại.

Nhạc sĩ Từ Vũ qua đời

Nhạc sĩ Từ Vũ qua đời

TPO - Nhạc sĩ Từ Vũ - tác giả của ca khúc "Gái xuân" (thơ Nguyễn Bính) - qua đời tại TPHCM, hưởng thọ 95 tuổi.

Phát hiện khẩu súng thần công cỡ đại

Phát hiện khẩu súng thần công cỡ đại

TPO - Khẩu súng thần công 168 năm tuổi vừa được phát hiện, khai quật tại Đà Nẵng, góp phần lưu giữ lịch sử chống xâm lược và bảo tồn di tích Thành Điện Hải.

Cột mốc lịch sử tôn vinh tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Cột mốc lịch sử tôn vinh tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

TPO - Về kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử trọng đại nhằm tôn vinh tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", sẽ triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và sự kiện lớn trên cả nước.

Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tại Hải Phòng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tay chăm sóc người có công, nấu ăn và dạy trẻ chơi đàn, dọn rác và trồng rừng ngập mặn. Những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm sự hy sinh và trách nhiệm với nơi mình đi qua.

"Liền chị" Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

TPO - Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ – di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh.

Người dân Hội An sống thấp thỏm

Người dân Hội An sống thấp thỏm

TPO - Gần 30 ngôi nhà ở khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) đang phải gia cố, chằng chống, căng bạt để chống chọi với mưa bão. Với những cư dân nơi đây, sống trong di sản không chỉ là gìn giữ nếp nhà xưa mà còn là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa bão đến.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe