Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam

TPO - “Hơn 10 năm trước nó mua vé số rồi trúng được hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này Tình đưa hết cho bố. Tuy nhiên một thời gian sau nó đi chơi, phá quá nên gia đình lại phải lấy số tiền này mang đi trả cho người ta. Dần dần cũng hết”, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của phạm nhân Hồ Văn Tình buồn bã kể.