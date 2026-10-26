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Pháp luật

Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam

Hoàng An

TPO - Mr Pips sau một thời gian dài tạm giam da trắng, tóc dài hơn thời điểm mới bị khởi tố. Còn Shark Bình mặc áo sơ mi, quần âu, dáng vẻ bề ngoài không khác nhiều so với thời điểm bị khởi tố. Ông Bình bước xuống xe với vẻ khá bình thản, có lúc còn cười rất tươi trước ống kính máy ảnh của nhà báo.

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Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình); Phó Đức Nam (Mr Pips); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng 185 đồng phạm về các cáo buộc: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Không tố giác tội phạm; Trốn thuế...
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Khoảng gần 8h, bị cáo Nguyễn Hòa Bình được dẫn giải đến tòa trên một xe chở phạm riêng. Dáng vẻ bề ngoài của ông Bình không khác nhiều so với thời điểm bị khởi tố. Ông Bình bước xuống xe với vẻ khá bình thản, có lúc còn cười rất tươi. Ông bị cáo buộc rửa tiền giúp Mr Pips hơn 319 tỷ đồng.
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Mr Pips sau một thời gian dài tạm giam da trắng, tóc dài hơn thời điểm mới bị khởi tố.
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Mr Pips bị cáo buộc chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 1.560 tỷ đồng.
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Mr Hunter là người giữ vai trò lớn thứ 2 sau Mr Pips, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.
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Nhóm đồng phạm của Mr Pips và Mr Hunter.
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Trong tổng số 188 bị cáo có hơn 40 người được tại ngoại, một số bị cáo được xét xử tại điểm cầu tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.
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Hàng trăm bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan xếp hàng làm thủ tục vào phiên tòa.
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Phiên dự kiến xét xử trong 15 ngày.

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#Shark Bình #Mr Pips #Xét xử Shar Bình #Shark Bình đến tòa

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