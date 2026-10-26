Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam

TPO - Mr Pips sau một thời gian dài tạm giam da trắng, tóc dài hơn thời điểm mới bị khởi tố. Còn Shark Bình mặc áo sơ mi, quần âu, dáng vẻ bề ngoài không khác nhiều so với thời điểm bị khởi tố. Ông Bình bước xuống xe với vẻ khá bình thản, có lúc còn cười rất tươi trước ống kính máy ảnh của nhà báo.
TPO - Dự thảo Luật An ninh dữ liệu quy định tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển, triển khai công nghệ mới, hệ thống trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu có mức độ rủi ro cao có trách nhiệm tích hợp biện pháp bảo vệ an ninh ngay từ khâu thiết kế, bảo đảm nguồn gốc hợp pháp và tính nguyên vẹn của dữ liệu được sử dụng.
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai cha con chết cháy trong nhà tại xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai lúc rạng sáng.
TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào tối 25/10 tại xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai khiến 1 người tử vong.
TPO - Công an TPHCM làm việc với 10 đối tượng liên quan vụ ép xe, chém người trên đường Nguyễn Cơ Thạch khiến một nạn nhân bị thương.
TPO - Một cô gái cùng bạn trai đã thống nhất cầm cố tài sản lấy tiền tiêu xài rồi trình báo công an, rằng bị mất trộm nhằm che giấu gia đình.
TPO - Công an phường An Hội Tây, TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ người đàn ông đi xe máy hành hung tài xế ô tô sau va chạm giao thông trên đường Quang Trung.
TPO - Từ clip ghi lại cảnh hai học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở nhau bằng xe máy điện và lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh (Hà Nội), lực lượng CSGT đã xác minh, xử phạt người mẹ 9 triệu đồng vì giao xe cho con chưa đủ điều kiện điều khiển.
TPO - “Hơn 10 năm trước nó mua vé số rồi trúng được hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này Tình đưa hết cho bố. Tuy nhiên một thời gian sau nó đi chơi, phá quá nên gia đình lại phải lấy số tiền này mang đi trả cho người ta. Dần dần cũng hết”, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của phạm nhân Hồ Văn Tình buồn bã kể.
TPO - Ông Võ Văn Vị (SN 1960, trú xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), cha của phạm nhân Võ Hoàng Duy ( người đang trốn khỏi Trại giam A2-Bộ Công an ở Khánh Hòa) nói: Gia đình đau lòng khi con vướng vòng lao lý, nhất là hai con nhỏ của Duy phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cho rằng con đã vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng trị, cương quyết không bao che.
TPO - Một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III, phường Bình Phước (Đồng Nai) sử dụng 91 lao động nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động.
TPO - Kết luận giám định cho thấy, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu M. tại thời điểm giám định là 39%. Cơ chế hình thành thương tích bầm tím xung quanh vùng mắt trái, thái dương, đỉnh phải, sưng nề vùng đỉnh – trán phải... phù hợp với đặc điểm do vật tày gây nên.
TPO - Sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định, một người đàn ông tiếp tục vi phạm, bị Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.
TPO - Dự thảo Luật cũng bổ sung hành vi “nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy không đúng quy định” vào danh mục hành vi bị nghiêm cấm. Cơ quan quản lý sẽ tập trung kiểm tra các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao, giảm tần suất kiểm tra không cần thiết đối với cơ sở có nguy cơ thấp
TPO - Đêm qua 24/10, trong bán kính khoảng 5 km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng tiếp tục thiết lập nhiều chốt kiểm soát, kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.
TPO - Dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng ở TPHCM để cướp tài sản bất thành, Nguyễn Minh Đắc bị công an truy xét, bắt giữ chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng.
TPO - Bị người đàn ông dùng dao khống chế, nữ chủ tiệm vàng tại phường Tân Khánh, TPHCM chống trả và bị thương nhẹ. Đối tượng bỏ chạy, sau đó bị công an bắt giữ.