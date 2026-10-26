71 đoạn đường nguy hiểm trên Quốc lộ 49: Khi nào được xử lý?

TPO - Quốc lộ 49 ở TP. Huế có 71 đoạn đường cong hẹp, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi xe đầu kéo, xe tải nặng qua lại ngày càng nhiều. Sở Xây dựng TP. Huế đã đề xuất lộ trình xử lý các điểm nguy hiểm này, kéo dài đến năm 2030.
TPO - Việc xác định nhu cầu nhân lực phải tính đến tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ và xã hội hóa dịch vụ công theo quy định.
TPO - Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có hệ bệ trụ khổng lồ dưới mặt nước, được thi công bằng kỹ thuật đặc biệt giữa dòng chảy mạnh và nhiều chướng ngại vật ngầm.
TPO - Khoảng ba ngày đầu tuần (26-28/10), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa, nền nhiệt duy trì khá cao. Từ khoảng 29/10, miền Bắc đón không khí lạnh yếu khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời có mưa dông rải rác.
TP - Theo ông Thibault Ledecq, Giám đốc Bảo tồn của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam), việc phục hồi hệ sinh thái không chỉ giới hạn trong phạm vi các khu bảo tồn, mà còn phụ thuộc cách thức quản lý các cảnh quan nông nghiệp, lưu vực sông, vùng ven biển, hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và các dòng vốn đầu tư.
TP - Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng dễ dàng đặt cơm trưa, đồ uống hay suất ăn đêm. Nhưng đằng sau sự tiện lợi của những cửa hàng online ấy là không ít bất cập trong quản lý: Khi xảy ra ngộ độc, bếp ăn ở đâu, ai chịu trách nhiệm và thực phẩm được bảo quản, vận chuyển ra sao?
TPO - Sau đêm thứ hai của concert Big Bang, giao thông khu vực quanh sân Mỹ Đình tê liệt với hàng dài ô tô và xe máy nối đuôi nhau. Xe ôm công nghệ và taxi hét giá khiến việc đi lại của hàng nghìn khán giả trở nên khó khăn.
TPO - Chiều 25/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
TPO - Điều khiển xe máy băng qua đường sắt Bắc Nam nhưng không chú ý, người phụ nữ bị tàu hỏa tông trúng, hất văng dẫn đến tử vong.
TPO - Không chỉ có vòm thép hình lá dừa nước nặng khoảng 1.400 tấn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn còn sở hữu hệ bệ trụ khổng lồ nằm chìm dưới mặt nước, với diện tích bệ trụ chính gần 1.800m². Để thi công kết cấu này giữa dòng sông sâu, chảy xiết và dày đặc chướng ngại vật ngầm, các kỹ sư phải thay đổi phương án thi công, lắp ghép thùng chụp bê tông cốt thép trực tiếp dưới nước.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, trước đây, khi nói đến nhân lực chất lượng cao, thường đặt yêu cầu tiến sĩ, giáo sư hoặc các bằng cấp khác. Cách tiếp cận lần này chú trọng người có khả năng giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp trong các lĩnh vực mũi nhọn.
TPO - Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 280 hài cốt liệt sĩ, đồng thời khẩn trương khảo sát, khai quật tại 5 vị trí mộ tập thể.
TPO - Một phụ nữ bế bé gái 10 tháng tuổi đi xin tiền ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai gây bức xúc dư luận những ngày qua, đã được chính quyền địa phương nhanh chóng chỉ đạo xác minh, làm rõ.
TPO - Từ ngày 19 đến 25/10, TPHCM công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các sở, ngành, đơn vị và tổ chức Đảng. Đáng chú ý, một số cán bộ được phân công đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại địa phương và cơ quan chuyên môn của thành phố.
TPO - Sở Y tế TP. Huế đề xuất bổ sung 290 vị trí việc làm hưởng lương ngân sách và hơn 58 tỷ đồng để bù đắp thiếu hụt tiền lương cho cán bộ, nhân viên y tế trong hai năm 2025-2026.
TPO - Hơn 6 tấn nầm lợn và trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng, vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện, thu giữ.
TPO - Nửa thế kỷ trước, hơn 2.600 thanh niên Hà Nội rời quê hương, đến Lâm Đồng khai hoang và lập nghiệp giữa muôn vàn gian khó. Từ mồ hôi, công sức và tình nghĩa của nhiều thế hệ, vùng đất mới dần thành quê hương, vun đắp mối gắn bó bền chặt giữa hai địa phương.