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Xã hội

71 đoạn đường nguy hiểm trên Quốc lộ 49: Khi nào được xử lý?

Ngọc Văn

TPO - Quốc lộ 49 ở TP. Huế có 71 đoạn đường cong hẹp, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi xe đầu kéo, xe tải nặng qua lại ngày càng nhiều. Sở Xây dựng TP. Huế đã đề xuất lộ trình xử lý các điểm nguy hiểm này, kéo dài đến năm 2030.

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Dài hơn 90 km, Quốc lộ 49 là tuyến giao thông﻿ huyết mạch kết nối các xã miền núi A Lưới với trung tâm TP. Huế, đồng thời nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào. Tuyến đường giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, đi lại và giao thương, nhưng nhiều đoạn đèo dốc, cua gấp, khẩu độ hẹp đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
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Thời gian gần đây, lượng xe sơ-mi rơ-moóc, xe đầu kéo chở hàng, trong đó có vận chuyển than đá, gia tăng trên Quốc lộ 49. Trong khi đó, mặt đường nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 5,5 m, địa hình đèo dốc phức tạp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu lưu thông của các phương tiện có chiều dài lớn. Áp lực giao thông gia tăng khiến nguy cơ﻿ va chạm, ùn ứ và tai nạn luôn hiện hữu.
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Tại các đoạn cong﻿ bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, xe đầu kéo khi ôm cua có thể lấn sang làn ngược chiều, tạo nguy cơ va chạm đối đầu. Người đi xe máy, ô tô con nhiều khi phải nép sát lề, dừng lại hoặc lùi xe để nhường đường. Các khu vực đèo Tà Lương, A Co là những nơi người tham gia giao thông đặc biệt lo ngại.
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Qua rà soát, Sở Xây dựng TP. Huế xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn trên Quốc lộ 49, từ Km25+100 đến Km77+700, cần được xử lý. Tổng chiều dài các đoạn cong khoảng 6 km, với kinh phí dự kiến 110 tỷ đồng. Đây là những vị trí cần ưu tiên cải thiện nhằm giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn﻿ cho người và phương tiện.
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Theo Sở Xây dựng TP. Huế, nhiều đoạn Quốc lộ 49 hẹp, địa hình đèo dốc, nếu đồng loạt thi công cả 71 vị trí có thể gây ùn tắc nghiêm trọng, thậm chí cô lập giao thông trong mùa mưa. Vì vậy, phương án dự kiến chia các vị trí nguy hiểm thành 12 đoạn để triển khai theo thứ tự ưu tiên, tập trung trước vào nơi mặt đường xuống cấp﻿ và thường gây nguy hiểm.
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Trong kế hoạch đề xuất, năm 2027, Sở Xây dựng TP. Huế kiến nghị bố trí khoảng 38,5 tỷ đồng để sửa chữa mặt đường, mở rộng bụng đường cong tại hai đoạn từ Km48+600 đến Km51+400 và từ Km74+000 đến Km77+000. Hai đoạn này có tổng cộng 20 điểm cong cần xử lý. Kinh phí trên chưa bao gồm giải phóng mặt bằng, dự kiến giao địa phương thực hiện.
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Đối với những đoạn còn lại trong tổng số 71 vị trí, Sở Xây dựng đề xuất triển khai từng bước trong giai đoạn 2028-2030. Nguồn vốn dự kiến được đề xuất từ ngân sách TP. Huế, thuộc khoản chi thường xuyên dành cho các tuyến quốc lộ trên địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đã báo cáo, kiến nghị UBND thành phố và Sở Tài chính xem xét bố trí kinh phí theo lộ trình.
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Trong thời gian chờ vốn xử lý triệt để, ngành chức năng sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ để bổ sung cọc tiêu, biển báo nguy hiểm, sơn gờ giảm tốc và phát quang cây cối che khuất tầm nhìn. Biển hạn chế tốc độ 40 km/h đối với xe sơ-mi rơ-moóc cũng được rà soát, bổ sung tại các đoạn đèo dốc, đường cong khuất tầm nhìn theo phương án tổ chức giao thông được chấp thuận.
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Từ 0h ngày 15/8/2026, phương án tổ chức giao thông quy định xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông một chiều trên Quốc lộ 49 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh về đường tránh Huế trong khung giờ 19h đến 5h sáng hôm sau. Các đoàn xe chở than không quá 10 chiếc, cách nhau tối thiểu 20 phút, nhằm hạn chế phương tiện﻿ tập trung và giảm áp lực giao thông.
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Theo lộ trình Sở Xây dựng TP. Huế đề xuất, hai đoạn có 20 điểm cong được ưu tiên xử lý trong năm 2027; các vị trí còn lại dự kiến triển khai dần đến năm 2030. Tuy nhiên, tiến độ thực tế còn phụ thuộc việc bố trí ngân sách và giải phóng mặt bằng. Trong thời gian chờ đầu tư, cơ quan quản lý tiếp tục tuần kiểm, khắc phục hư hỏng, phối hợp lực lượng chức năng cảnh báo và kiểm soát giao thông trên tuyến.

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