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TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Châu Anh

TPO - Từ ngày 19 đến 25/10, TPHCM công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các sở, ngành, đơn vị và tổ chức Đảng. Đáng chú ý, một số cán bộ được phân công đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại địa phương và cơ quan chuyên môn của thành phố.

Ngày 19/10, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Chí Trung, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn 5 năm.

Ông Châu Vĩ Tuấn, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn 5 năm. Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị, thời hạn 5 năm.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), thời hạn 5 năm.

Ngoài ra, bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để thực hiện công tác cán bộ. Ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, và ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 20/10.

Thành ủy TPHCM điều động, phân công cán bộ lãnh đạo phường

Ngày 21/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động bà Trần Minh Xuân, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Đối với nhân sự cấp phường, ông Nguyễn Ngọc Văn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, được tiếp nhận, điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, được tiếp nhận, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình địa phương, phát huy kinh nghiệm quản lý và phối hợp với tập thể lãnh đạo đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các quyết định trên cho thấy thành phố tiếp tục kiện toàn, bố trí cán bộ tại các cơ quan chuyên môn và địa phương, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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#TPHCM #Công tác cán bộ #Bổ nhiệm cán bộ #Điều động cán bộ #Chính quyền địa phương

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