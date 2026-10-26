Pháp Kiều hát dẫn màn trình diễn của 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ là một trong những cách đưa công nghệ số vào hoạt động tiêu dùng thường nhật, bên cạnh các giao dịch trực tuyến và dịch vụ ngân hàng số. Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.