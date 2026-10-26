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Hoa hậu

Pháp Kiều hát dẫn màn trình diễn của 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam

Hồng Vĩnh - Dương Triều - Đỗ Quyên

TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt trên nền nhạc "Bớt xinh yêu" của Pháp Kiều tại Chạm Việt Nam 2. Với nhiều cô gái, đêm nhạc không chỉ mãn nhãn, bùng nổ mà còn có những khoảnh khắc chạm đến trái tim.

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Tối 25/10, trên nền ca khúc Bớt xinh yêu do Pháp Kiều thể hiện, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.
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Những bước catwalk hòa cùng tiết tấu sôi động, tạo nên màn chào kết kết hợp âm nhạc và thời trang tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
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Trước đó, các thí sinh ngồi dưới sân khấu, bật flash và nhún nhảy cùng hàng nghìn người xem. Đến phần cuối chương trình, chính họ tự tin sải bước trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả. Sự thay đổi vị trí ấy mang đến cảm xúc đặc biệt với thí sinh Hoàng Thị Hà Phương.
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Hà Phương cho biết những năm trước, cô tham gia các sự kiện với tư cách khán giả. Lần này, cô được đứng trên sân khấu, khoác lên mình thiết kế của Cao Minh Tiến và trực tiếp góp phần vào đêm diễn.
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Với cô, tên gọi Chạm Việt Nam 2 thể hiện đúng không khí chương trình: trẻ trung, hiện đại và sôi động. Riêng khoảnh khắc mặc trang phục mang bản sắc Việt khiến Hà Phương hồi hộp, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa phần trình diễn. Cô cảm ơn Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã tạo cơ hội để thí sinh trải nghiệm sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
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Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên chia sẻ niềm vui khi được giới thiệu trang phục mang bản sắc truyền thống trước đông đảo khán giả. Theo lời thí sinh, cô được biết mỗi mẫu trang phục trong phần trình diễn là duy nhất.
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“Em vui và hạnh phúc khi diện trên mình bộ trang phục của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Chúng em đã tự tin hết sức, hy vọng khán giả cảm thấy hạnh phúc trong đêm hội”, Thảo Nguyên nói.
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Mai Thị Yến Nhi ấn tượng với quy mô sân khấu và không khí náo nhiệt. Việc gặp gỡ nhiều ca sĩ, thưởng thức các tiết mục rồi trực tiếp trình diễn giúp cô có thêm trải nghiệm bên ngoài những phần thi.
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“Đêm nhạc thực sự hoành tráng”, Yến Nhi chia sẻ. Cô mong thông qua bộ sưu tập của Cao Minh Tiến, phần trình diễn của mình có thể góp phần giới thiệu vẻ đẹp trang phục mang bản sắc Việt đến người xem.
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Sự tự tin trên sân khấu được chuẩn bị từ buổi tổng duyệt chiều cùng ngày. Các thí sinh làm quen với không gian biểu diễn trước khi trở lại vào buổi tối, khi khu vực khán giả đã đông kín người.
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Với Nguyễn Thục Uyên Nhi, cảm xúc của đêm diễn bắt đầu từ Heal the World qua tiếng hát Ali Thục Phương. Uyên Nhi cho biết tiết mục khiến cô nghĩ thêm về môi trường và trách nhiệm gìn giữ cuộc sống quanh mình. Sau khoảng lắng ấy, cô cùng các bạn hòa vào những phần trình diễn sôi động của Nhật Phát, CoolKid và các nghệ sĩ.
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Đến màn kết, cảm xúc lại thay đổi khi Uyên Nhi trực tiếp bước lên sân khấu. Cô bồi hồi khi được trình diễn trang phục mang bản sắc dân tộc trên nền nhạc hiện đại, cảm nhận sự kết nối giữa hai yếu tố ngay trong phần thể hiện của mình.
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Đinh Hoàng Gia Linh chia sẻ đây là lần đầu cô tham dự chương trình âm nhạc kết hợp nhiều lĩnh vực như văn hóa, thời trang và công nghệ. Với phần trình diễn Hồn Việt, cô mong tìm hiểu vẻ đẹp văn hóa qua từng thiết kế và truyền tải tinh thần bộ sưu tập đến khán giả.
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“Em nghĩ dù cuộc sống có thay đổi và phát triển đến đâu, những giá trị truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng riêng, chỉ cần chúng ta biết cách gìn giữ và làm mới chúng theo cách phù hợp với thời đại”, Gia Linh nói.
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Chạm Việt Nam 2 thuộc khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival do Báo Tiền Phong tổ chức. Đêm nhạc quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Nhật Phát, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, đưa âm nhạc và thời trang đến không gian phố đi bộ.
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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cùng các thành viên Ban tổ chức cuộc thi và Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với Top 25.

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#Pháp Kiều #Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 #Chạm Việt Nam 2 #Bớt xinh yêu #bộ sưu tập Hồn Việt #Cao Minh Tiến #Ngày thanh toán số Việt Nam #Hoa hậu Việt Nam

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