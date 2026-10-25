25 cô gái Hoa hậu Việt Nam hát, nhún nhảy ở 'Chạm Việt Nam 2'

TPO - Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp bày tỏ sự ấn tượng với hành trình 10 năm của Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà.