25 cô gái Hoa hậu Việt Nam hát, nhún nhảy ở 'Chạm Việt Nam 2'

TPO - Trước khi trình diễn tại Chạm Việt Nam 2 tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bật flash, nhún nhảy theo âm nhạc giữa gần 10.000 khán giả ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 hòa cùng hàng nghìn khán giả trong đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 hào hứng tập luyện, chuẩn bị trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Thí sinh Bùi Minh Phương, có IELTS 8.0, trả lời song ngữ về cách người trẻ giữ gìn văn hóa truyền thống tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Đinh Diệu Anh tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương. Nguyễn Thục Uyên Nhi tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dự kiến nhận bằng Giỏi hoặc Xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương. Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ phương pháp học và vượt áp lực khi theo đuổi hai chuyên ngành.
TPO - Trần Xuân Khánh Linh, thí sinh biết 6 ngoại ngữ, nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ, có thành tích thủ khoa học tập, cho biết từ nhỏ đã cùng gia đình làm thiện nguyện mỗi tháng. Cô đến Hoa hậu Việt Nam 2026 với mong muốn thực hiện dự án cộng đồng riêng ấp ủ từ lâu.
TPO - Nhận câu hỏi “Điều gì làm nên vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ?”, Nguyễn Thị Hoa - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến từ Thanh Hóa - cho rằng phụ nữ đẹp nhất khi được là chính mình.
TPO - Theo học hai đại học, sở hữu IELTS 7.0, Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền Nguyễn Thục Uyên Nhi trả lời câu hỏi lựa chọn trở thành người nổi tiếng hay người có ích cho cộng đồng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Mai Thị Yến Nhi là một trong top 25 thí sinh góp mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,73 m, có năng khiếu nhảy múa với nhiều năm theo đuổi công việc vũ công.
TPO - Trong thử thách trả lời câu hỏi ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Kim Châu bật khóc khi nhắc đến gia đình. Cô tự hào vì bố làm công nhân, mẹ làm cấp dưỡng, luôn chăm chỉ làm việc để các con có cuộc sống tốt hơn.
TPO - Vũ Thị Khánh Vi cho biết cô từng đắn đo và không nghĩ sẽ đi thi hoa hậu vì không có chiều cao nổi bật. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, Khánh Vi tự tin hơn với nền tảng tri thức và kỹ năng nên đã quyết định thử sức tại cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất Việt Nam.
TPO - Bùi Mai Linh là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, cô gây chú ý khi mặc váy dạ hội do mẹ may tại đêm chung khảo.
TPO - Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp bày tỏ sự ấn tượng với hành trình 10 năm của Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà.
TPO - Đinh Diệu Anh, sở hữu IELTS 7.5 và tốt nghiệp hai chuyên ngành tại Đại học Ngoại thương, thử sức trả lời ứng xử bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 háo hức chuẩn bị trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, vào 20h ngày 25/10 tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông. Đây là cơ hội để các cô gái đến gần khán giả, rèn kỹ năng catwalk và khả năng làm chủ sân khấu trước đêm Chung kết.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đạt IELTS 8.0, 7.5 chia sẻ cách học tiếng Anh, kinh nghiệm ôn thi và phương pháp phù hợp với bản thân.
TPO - Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai cả vòng chung khảo, chung kết Hoa hậu Việt Nam khiến thí sinh chủ nhà Bùi Mai Linh vô cùng hào hứng. Cô cho rằng sự cổ vũ của người thân, của đông đảo người dân đất Cảng tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.