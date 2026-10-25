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Hoa hậu

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam hát, nhún nhảy ở 'Chạm Việt Nam 2'

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh - Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Trước khi trình diễn tại Chạm Việt Nam 2 tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bật flash, nhún nhảy theo âm nhạc giữa gần 10.000 khán giả ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

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Tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, chuẩn bị trình diễn bộ sưu tập trang phục golf, bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Giữa không gian đông kín khán giả, các cô gái háo hức chờ đến lượt bước lên sân khấu.
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Trước phần trình diễn, các thí sinh có thời gian thưởng thức bữa tiệc âm nhạc cùng gần hàng nghìn người xem. Họ hòa vào không khí đêm nhạc trong vai trò khán giả, chờ đón các nghệ sĩ yêu thích.
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Từ 19h30, phần nhạc khởi động của DJ Thảo Bebe khiến không khí trước sân khấu sôi động. Tại khu vực dành cho thí sinh, các cô gái hưởng ứng theo nhịp nhạc, chia sẻ niềm vui bên những người bạn đã đồng hành suốt cuộc thi.
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Khi Ali Thục Phương thể hiện Heal the World, Top 25 đồng loạt bật đèn flash điện thoại. Những ánh đèn được giơ lên, đung đưa theo giai điệu dịu dàng và lời ca mang thông điệp hòa bình.
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Âm nhạc khiến các thí sinh khó ngồi yên. Các cô gái nhún nhảy, hòa nhịp với những tiết mục trên sân khấu. Đây là dịp để họ tận hưởng không khí lễ hội bên nhau trước giai đoạn chuẩn bị cho chung kết ngày 7/11.
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Sự xuất hiện của “Em bé Chất” Xệ Xệ tiếp tục khuấy động đêm nhạc. Với ca khúc 8 tuổi và bản mashup I’m a Good Kid - Em bé Việt Nam, cậu bé mang đến phần trình diễn tinh nghịch, đầy năng lượng để các thí sinh cùng hưởng ứng.
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Nguyễn Hồng Hạ Nghi cho biết cô vui khi được giao lưu trực tiếp với đông đảo sinh viên. Việc xuất hiện trong chương trình có nhiều khán giả cùng trang lứa khiến cô thêm hào hứng, mong chờ phần trình diễn.
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Bùi Mai Linh, Mai Thị Yến Nhi xem Chạm Việt Nam 2 là cơ hội kết nối với các bạn trẻ, trải nghiệm không gian văn hóa, giải trí ngoài cuộc thi.
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“Em thích đêm nhạc có nhiều màu sắc, từ những giai điệu nhẹ nhàng đến các tiết mục rap sôi động. Lúc cùng các bạn bật flash, đung đưa theo bài Heal the World, em thấy rất vui”, Nguyễn Thị Hoa nói.
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“Em hy vọng mình có thật nhiều kỷ niệm đẹp, được học hỏi thêm những điều mới mẻ”, Đặng Thị Ngọc Lan chia sẻ.
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"Điều em nhớ nhất là được thưởng thức đêm nhạc cùng những người bạn ở nhà chung. Giữa hàng nghìn khán giả, chúng em cùng hát, cùng nhún nhảy và có thêm kỷ niệm trước chung kết”, Nguyễn Yến Trang chia sẻ.
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Một số khoảnh khắc ấn tượng của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
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Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 selfie cùng Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và người đẹp Thùy Dương, lưu lại kỷ niệm tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

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