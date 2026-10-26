Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Rời Việt Nam, Big Bang nói gì?

Minh Vũ

TPO - Hai đêm diễn tại Hà Nội không chỉ khiến hàng trăm nghìn khán giả Việt xúc động, ngay cả các thành viên Big Bang cũng không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc và bất ngờ.

Sau hai đêm diễn của concert Big Bang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos >, các thành viên nhanh chóng cập nhật hình ảnh và những lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam.

Taeyang đăng loạt ảnh hậu trường ngay sau khi kết thúc concert. Trong hai đêm diễn, anh liên tục khen ngợi người hâm mộ Việt Nam quá đỉnh, quá cuồng nhiệt và hứa quay lại Việt Nam thêm lần nữa.

bigbang9.jpg
bigbang8.jpg
bigbang10.jpg
bigbang12.jpg
Taeyang yêu thích concert tại Hà Nội và khẳng định "đây là đêm biểu diễn tuyệt vời nhất".

"Cỗ máy nhảy" của Big Bang luôn là thành viên làm nóng sân khấu với những vũ đạo khó. Trong bài Bad, anh biểu diễn cú ngã lên vòng tay các vũ công. Tuy nhiên, khán giả cũng tiếc nuối khi chưa được nghe những bản hit như Eyes, Nose, Lips Wedding Dress của anh.

Tại đêm biểu diễn cuối, Taeyang chia sẻ: "Có một điều tôi chắc chắn biết, nếu không có tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, lễ kỷ niệm 20 năm này đã không thể trở thành hiện thực. Vì vậy xin hãy nhớ điều này, các bạn chính là lý do chúng tôi đứng ở đây ngay lúc này. Năm thứ 20 mà không có các bạn, chúng tôi sẽ không ở đây, cảm ơn rất nhiều".

Daesung cũng đăng ảnh chụp cùng hai banner cầm tay do fan Việt thực hiện với dòng chữ 'Big Bang is back'' (Big Bang đã trở lại) và ''Until Whenever, Still Big Bang Still V.I.P'' (Đến bất cứ khi nào, mãi là Big Bang, mãi là V.I.P), trong đó V.I.P là tên cộng đồng fan của nhóm.

Daesung là cây hài của nhóm, người luôn khuấy đảo không khí bằng những trò đùa vui vẻ và không ngại thực hiện những thử thách khó để chiều lòng fan. Trong concert, nam ca sĩ hát câu "Quá giới hạn, quá giới hạn" bằng tiếng Việt, chế lời từ ca khúc Hando-Chogu của mình, vừa lắc hông một cách hài hước.

bigbang14.jpg
bigbang13.jpg
Các thành viên Big Bang học nói tiếng Việt, tìm hiểu cách gọi vui vẻ của fan Việt.

Thủ lĩnh G-Dragon chưa đăng bài cập nhật nhưng anh tích cực hoạt động trên mạng xã hội, nhấn thích ở bài đăng của Daesung và nhiều video ghi lại khoảnh khắc fan hòa giọng cùng nhóm.

Cảm xúc của khán giả sau hai đêm diễn cũng được bày tỏ trên khắp các trang mạng xã hội.

"Quá đã các anh ơi, ước mơ ngày trẻ đã thành hiện thực. Quá nhiều cảm xúc cho đêm qua, xem lại source toàn hú với hét thôi", "Cổ họng đau rát, thân thể rã rời nhưng trong đầu chỉ nghĩ sao kiếm được nhiều tiền để sang năm đi đu encore mà thôi".

Không khí hưng phấn, xúc động lan truyền trong nhóm người hâm mộ Big Bang, những người được thỏa mãn ước mơ xem concert của thần tượng sau 20 năm:

"Hôm qua mình hát từ đầu đến cuối luôn, không bỏ sót bài nào", "Cái không khí tuyệt vời này. Tôi đi coi concert tại Paris đã hay rồi nhưng cái không khí cùng đồng bọn phải hừng hực như thế này chứ", "Ngồi kế mình là bạn Hong Kong và 2 người Hàn nhưng họ ngồi im re. Người Hong Kong (Trung Quốc) kêu qua Việt Nam lần đầu coi concert mà sốc luôn, vui quá", "Dàn âm thanh vang vọng ở Mỹ Đình có nó đẳng cấp", "Tạm biệt thanh xuân của tôi. Có ai lụy lúc encore GD cầm cờ Big Bang này giống tôi không".

bigbang18.jpg
bigbang17.jpg
bigbang16.jpg
bigbang15.jpg
Concert của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình khiến nhiều khán giả xúc động.

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội, hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội không chỉ thu hút hàng chục nghìn khán giả mà còn được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch Thủ đô. Nếu áp dụng cách thống kê tương tự sự kiện BlackPink cách đây 3 năm, tổng thu từ khách du lịch trong hai ngày 24 và 25/10 có thể đạt từ 650 đến 800 tỷ đồng.

Sức hút của sự kiện còn thể hiện qua lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26/10 tăng 74% so với mức thông thường theo ghi nhận của nền tảng Trip. com.

Theo ban tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Tổng lượng khán giả của hai đêm diễn khoảng 90.000 người. Với quy mô gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của Big Bang tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội.

Xem thêm

#BigBang #Daesung #Taeyang #GD #G-Dragon #sao Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

Big Bang rời Hà Nội

Big Bang rời Hà Nội

TPO - Ba thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở Mỹ Đình. Hai đêm diễn của họ đã thu hút khoảng 90.000 khán giả, tạo hiệu ứng lớn trong một thời gian dài.

Truyền thông Hàn Quốc sốc với hai đêm Big Bang ở Mỹ Đình

Truyền thông Hàn Quốc sốc với hai đêm Big Bang ở Mỹ Đình

TPO - Hai đêm diễn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ khơi dậy ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ mà còn phát đi tín hiệu đáng chú ý tới ngành công nghiệp Kpop. Qua góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến có sức hút thương mại đối với các nghệ sĩ quốc tế.

Diễn biến khó tin ở Hollywood

Diễn biến khó tin ở Hollywood

TPO - Sau khi gây bất ngờ trong tuần mở màn, “You Can See Everything” tiếp tục tạo nên kỳ tích tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim tài liệu dài 3 giờ tăng cả doanh thu lẫn số lượng rạp chiếu.

CoolKid giữa biển người ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

CoolKid giữa biển người ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Rapper CoolKid có màn trình diễn ấn tượng ở đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với loạt ca khúc "1 kẻ đáng thương - 1 người đáng trách", "Sau cơn mưa" và "Chịu cách mình nói thua". Hàng nghìn khán giả có mặt ở phố đi bộ Trần Nhân Tông hò reo theo nam ca sĩ trong màn biểu diễn.

Fan Việt quá đỉnh

Fan Việt quá đỉnh

TPO - Trong ngày thứ hai concert của Big Bang, các thành viên đều nỗ lực giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Việt. Trong đó, Taeyang khen ngợi "Fan Việt quá đỉnh".

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe