Rời Việt Nam, Big Bang nói gì?

TPO - Hai đêm diễn tại Hà Nội không chỉ khiến hàng trăm nghìn khán giả Việt xúc động, ngay cả các thành viên Big Bang cũng không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc và bất ngờ.

Sau hai đêm diễn của concert Big Bang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos >, các thành viên nhanh chóng cập nhật hình ảnh và những lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam.

Taeyang đăng loạt ảnh hậu trường ngay sau khi kết thúc concert. Trong hai đêm diễn, anh liên tục khen ngợi người hâm mộ Việt Nam quá đỉnh, quá cuồng nhiệt và hứa quay lại Việt Nam thêm lần nữa.

Taeyang yêu thích concert tại Hà Nội và khẳng định "đây là đêm biểu diễn tuyệt vời nhất".

"Cỗ máy nhảy" của Big Bang luôn là thành viên làm nóng sân khấu với những vũ đạo khó. Trong bài Bad, anh biểu diễn cú ngã lên vòng tay các vũ công. Tuy nhiên, khán giả cũng tiếc nuối khi chưa được nghe những bản hit như Eyes, Nose, Lips và Wedding Dress của anh.

Tại đêm biểu diễn cuối, Taeyang chia sẻ: "Có một điều tôi chắc chắn biết, nếu không có tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, lễ kỷ niệm 20 năm này đã không thể trở thành hiện thực. Vì vậy xin hãy nhớ điều này, các bạn chính là lý do chúng tôi đứng ở đây ngay lúc này. Năm thứ 20 mà không có các bạn, chúng tôi sẽ không ở đây, cảm ơn rất nhiều".

Daesung cũng đăng ảnh chụp cùng hai banner cầm tay do fan Việt thực hiện với dòng chữ 'Big Bang is back'' (Big Bang đã trở lại) và ''Until Whenever, Still Big Bang Still V.I.P'' (Đến bất cứ khi nào, mãi là Big Bang, mãi là V.I.P), trong đó V.I.P là tên cộng đồng fan của nhóm.

Daesung là cây hài của nhóm, người luôn khuấy đảo không khí bằng những trò đùa vui vẻ và không ngại thực hiện những thử thách khó để chiều lòng fan. Trong concert, nam ca sĩ hát câu "Quá giới hạn, quá giới hạn" bằng tiếng Việt, chế lời từ ca khúc Hando-Chogu của mình, vừa lắc hông một cách hài hước.

Các thành viên Big Bang học nói tiếng Việt, tìm hiểu cách gọi vui vẻ của fan Việt.

Thủ lĩnh G-Dragon chưa đăng bài cập nhật nhưng anh tích cực hoạt động trên mạng xã hội, nhấn thích ở bài đăng của Daesung và nhiều video ghi lại khoảnh khắc fan hòa giọng cùng nhóm.

Cảm xúc của khán giả sau hai đêm diễn cũng được bày tỏ trên khắp các trang mạng xã hội.

"Quá đã các anh ơi, ước mơ ngày trẻ đã thành hiện thực. Quá nhiều cảm xúc cho đêm qua, xem lại source toàn hú với hét thôi", "Cổ họng đau rát, thân thể rã rời nhưng trong đầu chỉ nghĩ sao kiếm được nhiều tiền để sang năm đi đu encore mà thôi".

Không khí hưng phấn, xúc động lan truyền trong nhóm người hâm mộ Big Bang, những người được thỏa mãn ước mơ xem concert của thần tượng sau 20 năm:

"Hôm qua mình hát từ đầu đến cuối luôn, không bỏ sót bài nào", "Cái không khí tuyệt vời này. Tôi đi coi concert tại Paris đã hay rồi nhưng cái không khí cùng đồng bọn phải hừng hực như thế này chứ", "Ngồi kế mình là bạn Hong Kong và 2 người Hàn nhưng họ ngồi im re. Người Hong Kong (Trung Quốc) kêu qua Việt Nam lần đầu coi concert mà sốc luôn, vui quá", "Dàn âm thanh vang vọng ở Mỹ Đình có nó đẳng cấp", "Tạm biệt thanh xuân của tôi. Có ai lụy lúc encore GD cầm cờ Big Bang này giống tôi không".

Concert của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình khiến nhiều khán giả xúc động.

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội, hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội không chỉ thu hút hàng chục nghìn khán giả mà còn được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch Thủ đô. Nếu áp dụng cách thống kê tương tự sự kiện BlackPink cách đây 3 năm, tổng thu từ khách du lịch trong hai ngày 24 và 25/10 có thể đạt từ 650 đến 800 tỷ đồng.

Sức hút của sự kiện còn thể hiện qua lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26/10 tăng 74% so với mức thông thường theo ghi nhận của nền tảng Trip. com.