Big Bang rời Hà Nội

TPO - Ba thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở Mỹ Đình. Hai đêm diễn của họ đã thu hút khoảng 90.000 khán giả, tạo hiệu ứng lớn trong một thời gian dài.

Trưa 26/10, ba thành viên nhóm nhạc Big Bang có mặt ở sân bay Nội Bài để chuẩn bị bay về Hàn Quốc sau khi kết thúc 2 đêm diễn ở Việt Nam. Nhóm nhạc được nhiều bảo an hộ tống, thu hút sự chú ý của các hành khách có mặt ở sân bay.

Tại sân bay, G-Dragon mặc áo polo vàng, đội mũ lưỡi trai in chữ "Thank You" (Cảm ơn), liên tục vẫy tay chào khán giả. Daesung, Taeyang mặc thoải mái với trang phục tông màu đen bụi bặm.

Big Bang ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc chiều 26/10. Ảnh: Noibai International Airport.

Ba thành viên làm thủ tục xuất cảnh tại Ga đi T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài để về nước sau 2 ngày lưu diễn bùng nổ tại Hà Nội. Chuyến bay của họ dự kiến hạ cánh ở Hàn Quốc vào chiều 26/10.

Theo ban tổ chức, hai đêm diễn của Big Bang thu hút khoảng 90.000 khán giả. Với quy mô gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của Big Bang tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội.

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội, hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội không chỉ thu hút hàng chục nghìn khán giả mà còn được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch Thủ đô.

Sức hút của sự kiện còn thể hiện qua lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26/10 tăng 74% so với mức thông thường theo ghi nhận của nền tảng Trip.com.

Ngay sau khi hoàn thành đêm diễn thứ hai ở Mỹ Đình, các thành viên nhanh đã gửi những lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam.

Các thành viên Big Bang làm thủ tục check-in ở sân bay. Ảnh: Phan Công.

Taeyang đăng loạt ảnh hậu trường ngay sau khi kết thúc concert. Trong hai đêm diễn, anh liên tục khen ngợi người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt và hứa quay lại Việt Nam thêm lần nữa.

Daesung cũng đăng ảnh chụp cùng hai banner cầm tay do fan Việt thực hiện với dòng chữ 'Big Bang is back'' (Big Bang đã trở lại) và ''Until Whenever, Still Big Bang Still V.I.P'' (Đến bất cứ khi nào, mãi là Big Bang, mãi là V.I.P).

Đây là lần thứ hai Big Bang tới Việt Nam biểu diễn. Nhóm lần đầu đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ đại nhạc hội SoundFest 2012 tại TPHCM. Khi đó, sự kiện quy tụ đầy đủ năm thành viên.

Big Bang ra mắt lần đầu năm 2006 với năm thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Seungri, Daesung. Năm 2018, các thành viên lần lượt nhập ngũ.

Năm 2022, nhóm tái xuất với bốn thành viên, Seungri không còn hoạt động do nhận án phạt tù ba năm từ tháng 8/2021. Năm 2023, T.O.P cũng xác nhận rời nhóm. Năm 2024, nhóm tái hợp với đội hình ba thành viên tại lễ trao giải MAMA.