Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Big Bang rời Hà Nội

Duy Nam

TPO - Ba thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở Mỹ Đình. Hai đêm diễn của họ đã thu hút khoảng 90.000 khán giả, tạo hiệu ứng lớn trong một thời gian dài.

Trưa 26/10, ba thành viên nhóm nhạc Big Bang có mặt ở sân bay Nội Bài để chuẩn bị bay về Hàn Quốc sau khi kết thúc 2 đêm diễn ở Việt Nam. Nhóm nhạc được nhiều bảo an hộ tống, thu hút sự chú ý của các hành khách có mặt ở sân bay.

Tại sân bay, G-Dragon mặc áo polo vàng, đội mũ lưỡi trai in chữ "Thank You" (Cảm ơn), liên tục vẫy tay chào khán giả. Daesung, Taeyang mặc thoải mái với trang phục tông màu đen bụi bặm.

863796534-1552028473631313-7962172675169234707-n.jpg
863414107-1552028470297980-4446098975171073920-n.jpg
Big Bang ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc chiều 26/10. Ảnh: Noibai International Airport.

Ba thành viên làm thủ tục xuất cảnh tại Ga đi T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài để về nước sau 2 ngày lưu diễn bùng nổ tại Hà Nội. Chuyến bay của họ dự kiến hạ cánh ở Hàn Quốc vào chiều 26/10.

Theo ban tổ chức, hai đêm diễn của Big Bang thu hút khoảng 90.000 khán giả. Với quy mô gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của Big Bang tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội.

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội, hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội không chỉ thu hút hàng chục nghìn khán giả mà còn được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch Thủ đô.

Sức hút của sự kiện còn thể hiện qua lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26/10 tăng 74% so với mức thông thường theo ghi nhận của nền tảng Trip.com.

Ngay sau khi hoàn thành đêm diễn thứ hai ở Mỹ Đình, các thành viên nhanh đã gửi những lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam.

img-7467.jpg
img-7470.jpg
Các thành viên Big Bang làm thủ tục check-in ở sân bay. Ảnh: Phan Công.

Taeyang đăng loạt ảnh hậu trường ngay sau khi kết thúc concert. Trong hai đêm diễn, anh liên tục khen ngợi người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt và hứa quay lại Việt Nam thêm lần nữa.

Daesung cũng đăng ảnh chụp cùng hai banner cầm tay do fan Việt thực hiện với dòng chữ 'Big Bang is back'' (Big Bang đã trở lại) và ''Until Whenever, Still Big Bang Still V.I.P'' (Đến bất cứ khi nào, mãi là Big Bang, mãi là V.I.P).

Đây là lần thứ hai Big Bang tới Việt Nam biểu diễn. Nhóm lần đầu đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ đại nhạc hội SoundFest 2012 tại TPHCM. Khi đó, sự kiện quy tụ đầy đủ năm thành viên.

Big Bang ra mắt lần đầu năm 2006 với năm thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Seungri, Daesung. Năm 2018, các thành viên lần lượt nhập ngũ.

Năm 2022, nhóm tái xuất với bốn thành viên, Seungri không còn hoạt động do nhận án phạt tù ba năm từ tháng 8/2021. Năm 2023, T.O.P cũng xác nhận rời nhóm. Năm 2024, nhóm tái hợp với đội hình ba thành viên tại lễ trao giải MAMA.

Xem thêm

#Big Bang về Hàn Quốc #concert Big Bang #Big Bang rời Việt Nam #concert Big Bang ở Hà Nội

Cùng chuyên mục

Diễn biến khó tin ở Hollywood

Diễn biến khó tin ở Hollywood

TPO - Sau khi gây bất ngờ trong tuần mở màn, “You Can See Everything” tiếp tục tạo nên kỳ tích tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim tài liệu dài 3 giờ tăng cả doanh thu lẫn số lượng rạp chiếu.

CoolKid giữa biển người ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

CoolKid giữa biển người ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Rapper CoolKid có màn trình diễn ấn tượng ở đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với loạt ca khúc "1 kẻ đáng thương - 1 người đáng trách", "Sau cơn mưa" và "Chịu cách mình nói thua". Hàng nghìn khán giả có mặt ở phố đi bộ Trần Nhân Tông hò reo theo nam ca sĩ trong màn biểu diễn.

Mỹ Đình vỡ trận sau concert Big Bang

TPO - Hàng vạn khán giả đổ ra cùng lúc khiến mọi ngả đường quanh sân Mỹ Đình tắc cục bộ sau concert của Big Bang. Quá nửa đêm, nhiều người vẫn kẹt cứng giữa các ngả đường quanh Mỹ Đình.

Fan Việt quá đỉnh

Fan Việt quá đỉnh

TPO - Trong ngày thứ hai concert của Big Bang, các thành viên đều nỗ lực giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Việt. Trong đó, Taeyang khen ngợi "Fan Việt quá đỉnh".

Gần 10.000 người đứng ngồi không yên ở Chạm Việt Nam 2

Gần 10.000 người đứng ngồi không yên ở Chạm Việt Nam 2

TPO - Sức nóng của đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu mà còn từ sự hưởng ứng của khán giả. Những tiếng hô tên nghệ sĩ, những tràng pháo tay và tiếng hát hòa cùng âm nhạc khiến không gian biểu diễn ngoài trời thêm náo nhiệt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe