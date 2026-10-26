Truyền thông Hàn Quốc sốc với hai đêm Big Bang ở Mỹ Đình

TPO - Hai đêm diễn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ khơi dậy ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ mà còn phát đi tín hiệu đáng chú ý tới ngành công nghiệp Kpop. Qua góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến có sức hút thương mại đối với các nghệ sĩ quốc tế.

Hai đêm 24 và 25/10, Big Bang đưa hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới XX: Cosmos. Với G-Dragon, Taeyang và Daesung, đây là dấu mốc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm.

Với thị trường âm nhạc Việt Nam, sự kiện mang ý nghĩa vượt ra ngoài một concert của những ngôi sao Kpop.

Bất ngờ về Việt Nam

Ngày 26/10, The Chosun Daily đăng bài với tiêu đề Big Bang's Vietnam Concert Shakes Kpop Market (tạm dịch: Concert của Big Bang tại Việt Nam làm chấn động thị trường Kpop).

Phóng viên An Jun Hyen ghi nhận hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội cho thấy Việt Nam đang nổi lên như thị trường quan trọng của ngành công nghiệp Kpop tại Đông Nam Á, nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và sức mua ngày càng tăng.

Thành công của hai đêm nhạc Big Bang khiến truyền thông Hàn Quốc phải nhìn Việt Nam với con mắt khác.

Trong khi đó, Financial News sử dụng dữ liệu 80.000 vé của hai đêm diễn được bán hết trong khoảng 10 phút để phân tích sự thay đổi của thị trường.

Theo tờ báo, Việt Nam từng bị xem là thị trường khó khai thác đối với các chuyến lưu diễn Kpop do sức mua vé hạn chế. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế và thu nhập cải thiện đang làm thay đổi nhận định này.

Tờ báo dẫn lời ông Yoon Hwi - Giám đốc điều hành Carpa, đơn vị đồng tổ chức concert - cho biết tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã giúp sức mua vé của khán giả Việt Nam tăng đáng kể. Theo ông, sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với hiệu ứng lan tỏa của ngành văn hóa và du lịch cũng mở ra dư địa phát triển lớn cho thị trường biểu diễn.

Báo Hankook Ilbo ghi nhận sức hút của Big Bang tại Hà Nội, từ cảnh hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát những ca khúc tiếng Hàn đến nhu cầu đi lại, lưu trú tăng cao.

Theo tờ báo, nhiều người hâm mộ đã theo dõi nhóm từ thời đi học, nay trưởng thành và sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm âm nhạc quy mô lớn. Đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam không chỉ có cộng đồng người hâm mộ đông đảo, mà còn đang hình thành nhóm khách hàng có sức mua và mức độ gắn bó đủ lớn để thu hút các chuyến lưu diễn quốc tế.

Việt Nam có gì để trở thành thị trường trọng điểm của Kpop?

Sức hút của Big Bang tại Hà Nội được xây dựng trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ đã hình thành từ nhiều năm trước.

The Chosun Daily ghi nhận sự hiện diện của những khán giả ngoài 30 tuổi, sẵn sàng chi trả cho vé xem concert và chuyến đi đến Hà Nội. Bên cạnh đó, người hâm mộ trẻ tiếp tục tìm đến Big Bang thông qua âm nhạc Hàn Quốc và sức ảnh hưởng của các thành viên trong lĩnh vực thời trang, văn hóa đại chúng.

Sự kết hợp giữa nhóm khán giả trưởng thành có khả năng chi trả và thế hệ người nghe mới tạo nền tảng cho thị trường phát triển lâu dài.

Big Bang sở hữu cộng đồng người hâm mộ lớn mạnh tại Việt Nam.

Yếu tố khác khiến Việt Nam hấp dẫn là khả năng biến sự kiện âm nhạc thành hoạt động kinh tế rộng hơn. Trước concert, The Korea Times cho biết lượng tìm kiếm khách sạn tại Hà Nội trên Klook trong tháng 7 tăng khoảng 50% ở nhóm người dùng Việt Nam và 30% ở nhóm khách quốc tế so với cùng kỳ năm trước. Lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trong tháng 10 trên Traveloka tăng hơn bốn lần.

Sau sự kiện, The Chosun Daily dẫn dự báo của Hiệp hội Du lịch Hà Nội rằng lượng khách đến trong thời gian diễn ra concert có thể đạt 175.000-190.000 lượt, với doanh thu du lịch lên tới 800 tỷ đồng.

Đây là số liệu dự báo cho hoạt động du lịch trong giai đoạn liên quan, không phải doanh thu được xác nhận riêng từ hai đêm diễn. Dù vậy, những dữ liệu về nhu cầu lưu trú, đi lại và chi tiêu cho thấy concert có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa vượt khỏi phạm vi sân vận động.

Việc Big Bang đưa Hà Nội vào lịch lưu diễn thế giới bên cạnh Tokyo, London, Paris, Singapore và Sydney cũng gây chú ý. Theo The Chosun Daily, đây là concert đầu tiên của nhóm tại Việt Nam, dù Big Bang từng xuất hiện trong sự kiện âm nhạc năm 2012.

Những sự kiện trước đó cho thấy Việt Nam không còn là thị trường xa lạ với các nhà tổ chức quốc tế. BlackPink từng thu hút khoảng 67.000 khán giả tại Hà Nội năm 2023, còn G-Dragon có khoảng 100.000 lượt khán giả trong hai ngày biểu diễn tại Hưng Yên năm 2025.

Chuỗi hoạt động này góp phần củng cố niềm tin của các đơn vị tổ chức vào khả năng thu hút khán giả và sức mua trong nước.

Việt Nam đang trên đà trở thành thị trường trọng điểm của xuất khẩu âm nhạc Kpop.

Dẫu vậy, hai đêm diễn thành công không đồng nghĩa Việt Nam sẽ trở thành điểm đến thường xuyên của mọi nghệ sĩ lớn. Khả năng duy trì sức hút còn phụ thuộc vào chi phí tổ chức, chất lượng hạ tầng, thủ tục cấp phép, an toàn sự kiện, năng lực vận hành và hiệu quả thương mại thực tế.

Thành công của nhóm nhạc có cộng đồng người hâm mộ lâu năm cũng không thể áp dụng nguyên vẹn cho mọi nghệ sĩ.

Điều rút ra sau hai đêm Big Bang tại Hà Nội là sự thay đổi trong cách thị trường Việt Nam được nhìn nhận. Khi khán giả có thể lấp đầy sân vận động, hát theo những ca khúc tiếng Hàn và tạo ra sức lan tỏa trên mạng xã hội quốc tế, Việt Nam cho thấy mình không chỉ có lượng người hâm mộ đông đảo mà còn sở hữu tiềm năng thương mại đáng kể.