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Pháp luật

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Hai nữ trợ thủ giúp Shark Bình vận hành hệ thống rửa tiền, đối phó cơ quan điều tra

Hoàng An

TPO - Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cùng hai “bóng hồng” bị kết luận giúp Mr Pips “rửa tiền” hơn 319 tỷ đồng. Khi bị điều tra, bộ ba này đã “hợp thức hóa hồ sơ”, soạn thảo văn bản không đúng sự thật nhằm đối phó cơ quan điều tra.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đang kiểm tra nhân thân 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và hai “bóng hồng” Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993); Nguyễn Thị Nam (SN 1987) bị truy tố tội “Rửa tiền”. Tâm và Nam đều là trợ thủ của Shark Bình tại Công ty Ngân Lượng.

Theo Viện Kiểm sát, Shark Bình và Mr Pips không quen biết trước. Sau này, Mr Pips vận hành đường dây lừa đảo đã tìm đến Shark Bình. Họ bắt tay nhau “rửa tiền” và Mr Pips phải trả phí cho mỗi lần khách hàng nạp, rút tiền, cho nhóm Shark Bình.

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Shark Bình (áo trắng xanh đứng giữa) cùng đồng phạm.

Cụ thể, tháng 6/2018, Công ty Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp. Nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối.

Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng. Đến đầu năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.

Lần này, Shark Bình đồng ý với điều kiện áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền.

Cáo trạng xác định, Mr Pips đồng ý mức giá này vì chiến lược phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (như Ngân Lượng của Shark Bình), gắn với các sàn giao dịch của mình, qua đó nhận tiền đầu tư của bị hại.

"Phím tin" cho Mr Pips, soạn văn bản đối phó cơ quan điều tra

Tới đầu năm 2021, khi khối lượng tiền “bẩn” chảy qua cổng Ngân Lượng ngày càng lớn, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp nhưng không được Shark Bình chấp nhận.

Đổi lại, Shark Bình cũng trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với nhóm Mr Pips tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.

Viện Kiểm sát cho rằng, dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự, vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch..., Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ trực tiếp Mr Pips để “báo tin”.

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Một số bị cáo trong vụ án đang khai báo nhân thân.

Tiếp đó, Shark Bình cũng chỉ đạo Tâm và Trần Thị Nam hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện rửa tiền. Điều kiện bắt buộc của các dữ liệu rút tiền giả này là phải có số tiền phù hợp số tiền mà bị hại đã nạp vào sàn.

Khi Mr Pips chuẩn bị xong dữ liệu ví giả và số liệu giao dịch rút tiền tương ứng, thông tin được chuyển lại và Tâm cùng Nguyễn Thị Nam soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an. Nội dung được phía Shark Bình định hướng theo kịch bản: "Khẳng định thông tin ví nhận tiền của bị hại là do nhân viên sàn chứng khoán cung cấp; các giao dịch nạp tiền ghi nhận trong công văn công an là đúng; còn các giao dịch rút tiền được kê khai kèm theo chính là giao dịch do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp".

Shark Bình bị kết luận là người cuối cùng duyệt công văn trả lời, đối phó với cơ quan công an.

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Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.

Từ chỉ đạo của Shark Bình để hai “bóng hồng” thực hiện các hành vi sai phạm, đường dây lừa đảo của Mr Pips tiếp tục chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Dòng chảy tiền "bẩn" qua cổng thanh toán Ngân Lượng kéo dài đến 2 năm nhưng không rõ phí nhóm Shark Bình đã hưởng lợi bao nhiêu.

Tính từ tháng 6/2020 - 9/2022, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, tổng khoảng 319 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền Shark Bình, cùng hai "bóng hồng" Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam “rửa” giúp đường dây của Mr Pips.

Ngoài vụ án này, Shark Bình còn bị Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 3 tội danh cùng với 12 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn NextTech. Trong vụ án không có bị cáo Tâm và Nguyễn Thị Nam.

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#Shark Bình #Bóng hồng #Nguyễn Hòa Bình #Lừa đảo #Mr Pips

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