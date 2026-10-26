Kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt

TPO - Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghép thận thành công cho hai bệnh nhân, trong đó một quả thận được vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800 km, bảo quản bằng máy LifePort với thời gian thiếu máu lạnh khoảng 18 giờ.

Ngày 26/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận có ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, nâng tổng số ca ghép thận sử dụng công nghệ này tại đơn vị lên 5 trường hợp.

Đáng chú ý, một quả thận hiến từ Gia Lai đã trải qua hành trình vận chuyển hơn 1.800 km, với thời gian thiếu máu lạnh khoảng 18 giờ, nhưng vẫn phục hồi chức năng ngay sau ghép.

Công nghệ LifePort được Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng thành công trong bảo quản và ghép thận.

Hai ca ghép được thực hiện vào ngày 4 và 15/10. Ở ca ghép thứ 4, người nhận là bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội. Sau phẫu thuật, thận ghép bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu đạt khoảng 3.000 ml trong 24 giờ đầu, sau đó duy trì ở mức 2.000-2.500 ml mỗi ngày.

Ca ghép thứ 5 ghi dấu hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, nơi có người hiến chết não 22 tuổi. Để tiếp nhận nguồn tạng, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai.

Ngay sau khi được lấy khỏi cơ thể người hiến, quả thận được đưa vào máy LifePort để bảo quản, rồi vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế. Tổng thời gian hành trình khoảng 35 giờ 30 phút, quãng đường hơn 1.800 km. Trong quá trình này, thời gian thiếu máu lạnh của thận lên đến khoảng 18 giờ.

Dù trải qua hành trình dài và nhiều chặng vận chuyển, quả thận vẫn hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ sau khi được tái tưới máu. Chức năng thận của người nhận đang phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, cập nhật đến ngày 26/10, cả hai bệnh nhân đều có tiến triển tích cực và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.