Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ trưởng Tài chính, Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời chất vấn

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân được lựa chọn trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 12/11.

Sau khi xin ý kiến đại biểu Quốc hội, hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra trong 1 ngày (12/11) với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ.

Cụ thể, sáng 12/11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Người trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

cv.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: Như Ý

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Các vấn đề chất vấn gồm: công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bộ trưởng tài chính cũng sẽ trả lời về việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP); công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài…

Sau phiên chất vấn này, Quốc hội sẽ chuyển sang nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nội dung chất vấn liên quan đến kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng; việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo.

anh-man-hinh-2026-10-26-luc-154445.png
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Cùng với đó là công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Cuối phiên chất vấn hai bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Xem thêm

#chất vấn Quốc hội #Ngô Văn Tuấn #Vũ Hải Quân #đầu tư công #quản lý thuế #khoa học công nghệ #trí tuệ nhân tạo

Cùng chuyên mục

Vòi rồng cuồn cuộn trong mưa ở Nghệ An

TPO - Trong trận mưa kèm gió lớn ở xã Hợp Minh (Nghệ An), vòi rồng cuồn cuộn xuất hiện cuốn theo nước, đất đá khiến nhiều người chứng kiến lo lắng.

'Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh'

'Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh'

TPO - Bày tỏ đồng tình với việc nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyến (Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ) nhấn mạnh: Nếu xử phạt quá thấp, người vi phạm có thể coi tiền phạt là một khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nói về đề xuất bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Bộ trưởng Lương Tam Quang nói về đề xuất bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

TPO - “Chúng ta đã có thủ tục thẩm định thiết kế, khi thiết kế đã có thủ tục thẩm định, khi hoàn thành công trình mà kiểm tra nữa là không cần thiết", Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, nói về đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Khai trừ ra khỏi Đảng ba đảng viên Điện lực Liên Chiểu

Khai trừ ra khỏi Đảng ba đảng viên Điện lực Liên Chiểu

TPO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng bà Trịnh Thị Tình cùng hai đảng viên thuộc Điện lực Liên Chiểu. Trước đó, bốn lãnh đạo, nhân viên ngành điện và cấp nước bị khởi tố trong vụ án liên quan hành vi nhận hối lộ, ưu tiên cấp điện, nước cho các trường hợp không đủ điều kiện.

Nữ sinh Hải Phòng bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

Nữ sinh Hải Phòng bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

TPO - Sáng 26/10, nữ sinh T.T.B.L (sinh năm 2010, học sinh lớp 11) điều khiển xe đạp va chạm với xe tải tại ngã ba Mỹ Liệt - Quốc lộ 10 (phường Lưu Kiếm) khiến nữ sinh này bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Một vụ tai nạn khác xảy ra tại khu vực Cầu Ghẽ, trên quốc lộ 5 (xã Mao Điền) khiến nam sinh Đ.H.L (sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất) cũng gặp nạn, tử vong.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe