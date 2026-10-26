Bộ trưởng Tài chính, Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời chất vấn

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân được lựa chọn trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 12/11.

Sau khi xin ý kiến đại biểu Quốc hội, hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra trong 1 ngày (12/11) với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ.

Cụ thể, sáng 12/11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Người trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: Như Ý

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Các vấn đề chất vấn gồm: công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bộ trưởng tài chính cũng sẽ trả lời về việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP); công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài…

Sau phiên chất vấn này, Quốc hội sẽ chuyển sang nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nội dung chất vấn liên quan đến kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng; việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Cùng với đó là công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Cuối phiên chất vấn hai bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.