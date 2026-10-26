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'Giải cứu' đoạn đường ven biển Đà Nẵng đi Hội An hễ mưa to là ngập

Thanh Hiền

TPO - Là tuyến đường kết nối trung tâm Đà Nẵng đi phố cổ Hội An, mỗi ngày có lưu lượng lớn xe chở du khách qua lại, nhưng tuyến đường ven biển cứ hễ mưa to là ngập tại nhiều điểm.

Tuyến đường ven biển kết nối trung tâm Đà Nẵng đi phố cổ Hội An thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước tại một số điểm vào mùa mưa.

Điển hình là đoạn trước khu nghỉ dưỡng The Pearl Hội An (phường Hội An Tây) và gần khu nghỉ dưỡng Malibu (phường Điện Bàn Đông).

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Đơn vị thi công đào đường, lắp cống tạm để giải quyết tình trạng ngập khi mưa lớn. (Ảnh: Thanh Hiền)

Anh Nguyễn Hạnh Phúc (30 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn) - tài xế, cho hay cứ mỗi lần mưa to, hai khu vực này lại ngập khiến xe cộ qua đây bị chết máy, giao thông ùn tắc. Hầu hết các xe chở khách theo đường biển đều phải đổi lộ trình.

"Chúng tôi phải cập nhật tình hình ngập ở tuyến đường này liên tục để lên phương án di chuyển. Đây là tuyến đường thuận lợi để chở khách đi từ trung tâm Đà Nẵng vào phố cổ, hai bên đường cũng có nhiều cơ sở lưu trú, du khách ở khá đông. Tuy nhiên việc thường xuyên bị ngập gây bất tiện trong việc phục vụ du khách", anh Phúc nói.

Các hộ dân trên tuyến đường này cũng "chịu trận" mỗi khi mưa kéo dài. Họ phải kê gác đồ đạc, dùng bao cát chèn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà.

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Tuyến đường biển thường xuyên bị ngập làm xe cộ chết máy, ùn tắc.

Ghi nhận ngày 26/10, đơn vị thi công đã triển khai rào chắn, đưa người và máy móc, phương tiện đến đào đường phía gần khu nghỉ dưỡng Malibu.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, đơn vị thi công sẽ lắp đặt cống tạm để thoát nước tại các vị trí ngập úng trên tuyến đường này. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/10.

Từ trung tâm Đà Nẵng theo đường ven biển đi phố cổ Hội An khoảng 30 km. Tuyến đường ven biển khá thông thoáng, thuận lợi nên phần lớn các xe chở khách du lịch đều lựa chọn để di chuyển.

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