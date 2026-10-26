Tăng chế tài để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thiết lập trật tự kỷ cương

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Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Chính phủ đề xuất nâng mức phạt vi phạm hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, 3 tỷ đồng với tổ chức, đồng thời bổ sung biện pháp cưỡng chế như tạm hoãn xuất cảnh, ngừng cấp điện, nước.

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân

Sáng 26/10, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính, gồm 6 chương, 128 điều.

Trong đó, dự thảo luật quy định cụ thể thời hiệu xử phạt trong từng lĩnh vực. Theo đó, nâng thời hiệu xử phạt lên 2 năm hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực; nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

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Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội dự án luật. (Ảnh Như Ý)

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể mức tiền phạt tối đa trong từng lĩnh vực, trong đó, nâng mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực; đồng thời, sửa đổi, bổ sung về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ; bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm về hành vi vi phạm hành chính.

Bộ trưởng cũng cho biết, dự thảo luật đã quy định cụ thể, đầy đủ hơn về một số nội dung trong quy trình xử phạt; cắt giảm một số thủ tục xử phạt không cần thiết; hoàn thiện quy định về xử

lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; cho phép xử phạt không lập biên bản đối với trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.

Theo Bộ trưởng, dự thảo luật bổ sung một số biện pháp cưỡng chế, gồm: tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập.

“Bổ sung các quy định chặt chẽ hơn tại dự thảo luật về nguyên tắc, điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không làm ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm hành chính, nhất là đối với biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước và ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số”, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Tiếp tục rà soát quy định, đảm bảo khả thi

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban và các cơ quan tham gia thẩm tra tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành. Các quy định trong dự thảo luật cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Về việc nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (từ 1 năm đến 2 năm theo luật hiện hành lên 1 đến 3 năm), Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát, có sự phân hóa cụ thể đối với những lĩnh vực được phép kéo dài thời hiệu xử phạt để bảo đảm nguyên tắc mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và việc xử phạt vi phạm hành chính cần được tiến hành nhanh chóng.

Về việc nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng các hình thức phạt bổ sung, tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

Về việc bổ sung một số biện pháp cưỡng chế, cơ quan thẩm tra nhận thấy một số biện pháp được đề xuất bổ sung như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, internet...là các biện pháp có mục đích nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm chứ không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này của dự thảo Luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

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