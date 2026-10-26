Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lập danh sách người dùng drone, flycam ở TPHCM

Thanh Tâm

TPO - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sử dụng phương tiện bay không người lái và các phương tiện bay khác (UAV, drone) trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung tuyên truyền tại 63 đơn vị cấp xã thuộc phạm vi cấm bay. Đối tượng được phổ biến gồm người dân tại khu dân cư, chung cư cao tầng; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nhiếp ảnh, quay phim; các cửa hàng mua bán, phân phối, sửa chữa, cho thuê thiết bị bay; cùng các câu lạc bộ, hội nhóm sử dụng thiết bị điều khiển từ xa.

8168965a7470f42ead61.jpg
Từ nay đến 30/10, TPHCM sẽ thống kê toàn bộ cơ sở kinh doanh và người dùng drone.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định đăng ký phương tiện bay không người lái, thủ tục xin cấp phép bay, thẩm quyền cấp phép của cơ quan quân sự và các chế tài xử phạt. Thành phố yêu cầu công khai phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Côn Đảo và các mục tiêu trọng điểm.

Các địa phương được giao phối hợp rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân sở hữu drone, đồng thời vận động kê khai, đăng ký phương tiện theo quy định.

3f062b34c91e4940100f.jpg
Khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những điểm hạn chế máy bay không người lái.

Theo kế hoạch, UBND TPHCM giao Công an cấp xã chủ trì tham mưu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách và tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh, người sử dụng drone trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật.

Công an thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan rà soát, phát hiện, xử lý hành vi quảng cáo mua bán thiết bị bay nhập lậu hoặc hướng dẫn tự chế thiết bị bay trái phép trên không gian mạng.

Về phía quân sự, Bộ Tư lệnh TPHCM chịu trách nhiệm phối hợp quản lý vùng trời, cung cấp thông tin về ranh giới, tọa độ khu vực cấm bay, hạn chế bay; bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng phát hiện, chế áp phương tiện bay vi phạm theo thẩm quyền.

Theo kế hoạch, UBND cấp xã phải gửi báo cáo kết quả đợt đầu và số liệu rà soát cơ sở kinh doanh thiết bị bay trước ngày 30/10. Báo cáo tổng kết năm 2026, kèm số liệu về tuyên truyền, cam kết và xử phạt vi phạm hành chính, phải hoàn thành trước ngày 15/12.

Thời gian qua, drone bay trái phép đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Gần đây nhất, ngày 11/8, thiết bị bay không người lái 2 lần xuất hiện tại khu vực sân bay trong hơn 2 tiếng (từ 18 giờ đến 20 giờ), buộc sân bay phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay để bảo đảm an toàn.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận Tân Sơn Nhất, sự việc này đã ảnh hưởng đến 73 chuyến bay.

Từ ngày 1/1 đến 4/9/2026, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 32 trường hợp tương tự. Riêng từ ngày 27/8 đến 8/9, hệ thống giám sát của Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện gần 230 UAV hoạt động trong khu vực cấm, hạn chế bay. Công an đã xác minh 40 vụ với 64 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị. 158 trường hợp còn lại tiếp tục được xác minh, xử lý.

Xem thêm

#drone #vùng cấm bay #UAV #bay flycam trái phép

Cùng chuyên mục

Khai trừ ra khỏi Đảng ba đảng viên Điện lực Liên Chiểu

Khai trừ ra khỏi Đảng ba đảng viên Điện lực Liên Chiểu

TPO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng bà Trịnh Thị Tình cùng hai đảng viên thuộc Điện lực Liên Chiểu. Trước đó, bốn lãnh đạo, nhân viên ngành điện và cấp nước bị khởi tố trong vụ án liên quan hành vi nhận hối lộ, ưu tiên cấp điện, nước cho các trường hợp không đủ điều kiện.

Nữ sinh Hải Phòng bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

Nữ sinh Hải Phòng bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

TPO - Sáng 26/10, nữ sinh T.T.B.L (sinh năm 2010, học sinh lớp 11) điều khiển xe đạp va chạm với xe tải tại ngã ba Mỹ Liệt - Quốc lộ 10 (phường Lưu Kiếm) khiến nữ sinh này bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Một vụ tai nạn khác xảy ra tại khu vực Cầu Ghẽ, trên quốc lộ 5 (xã Mao Điền) khiến nam sinh Đ.H.L (sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất) cũng gặp nạn, tử vong.

Đề xuất định danh điện tử với sản phẩm, hàng hóa, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh...

Đề xuất định danh điện tử với sản phẩm, hàng hóa, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh...

TPO - Dự thảo Luật định danh và xác thực điện tử xác định 5 nhóm đối tượng định danh điện tử, gồm: cơ quan, tổ chức, cá nhân; sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất và đối tượng vật chất khác; cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ số; sự kiện, giao dịch, hành vi; địa điểm và không gian.

Nín thở qua cung đường đau khổ Ba La - Xuân Mai

Nín thở qua cung đường đau khổ Ba La - Xuân Mai

TPO - Trong khi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 gần 9.600 tỉ đồng đang triển khai. Tuy nhiên, trên tuyến đường này, đoạn Ba La - Xuân Mai lại đang xuống cấp nghiêm trọng với chi chít hố sâu đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao cho người tham gia giao thông.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Khoảng ba ngày đầu tuần (26-28/10), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa, nền nhiệt duy trì khá cao. Từ khoảng 29/10, miền Bắc đón không khí lạnh yếu khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời có mưa dông rải rác.

Quần thể Bò tót tại Vườn quốc gia Cát TiênẢnh: Lò Văn Hợp

Phục hồi hệ sinh thái không chỉ ở nơi bảo tồn

TP - Theo ông Thibault Ledecq, Giám đốc Bảo tồn của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam), việc phục hồi hệ sinh thái không chỉ giới hạn trong phạm vi các khu bảo tồn, mà còn phụ thuộc cách thức quản lý các cảnh quan nông nghiệp, lưu vực sông, vùng ven biển, hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và các dòng vốn đầu tư.

Đặt món qua ứng dụng, thói quen tiêu dùng phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về an toàn thực phẩm

Khi 'quán ăn số' phải chịu trách nhiệm

TP - Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng dễ dàng đặt cơm trưa, đồ uống hay suất ăn đêm. Nhưng đằng sau sự tiện lợi của những cửa hàng online ấy là không ít bất cập trong quản lý: Khi xảy ra ngộ độc, bếp ăn ở đâu, ai chịu trách nhiệm và thực phẩm được bảo quản, vận chuyển ra sao?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe