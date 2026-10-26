Đồng Tháp nói về tiến độ xử lý sai phạm tại xăng dầu Petimex sau khi thanh tra đề nghị khởi tố

TPO - Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và đề nghị khởi tố điều tra, đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang chỉ đạo rà soát, tham mưu xử lý.

Chiều 26/10, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2026 của tỉnh Đồng Tháp, thông tin về tiến độ xử lý vụ việc tại Petimex đã thu hút sự quan tâm của báo chí.

Ông Nguyễn Phi Đa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Hoà Hội)

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Phi Đa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, ngày 19/10 vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh cập nhật, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh rà soát kỹ lưỡng các nội dung theo kết luận thanh tra.

“Vụ việc đã được Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh đang xem xét và chưa đưa ra ý kiến chính thức”, ông Đa nói.

Đại tá Nguyễn Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho hay, sẽ tổng hợp những thông tin liên quan vụ việc và có báo cáo chính thức sau.

Đại tá Nguyễn Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ với báo chí. (Ảnh: Hoà Hội)

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Petimex. Cụ thể, doanh nghiệp này đã bán hơn 16 triệu lít xăng dầu trước kỳ tăng giá, gây thiệt hại hơn 58 tỷ đồng; bán trái quy định 5,9 triệu lít dầu diesel gây thiệt hại ước hơn 41 tỷ đồng; bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (trị giá hơn 2.841 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đáng chú ý, việc bán xăng dầu tạm nhập tái xuất thấp hơn chi phí kế toán được xác định gây thiệt hại khoảng 322 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ nhận định các sai phạm nói trên của Petimex có dấu hiệu của tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí... Do đó, Thanh tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp kiến nghị khởi tố điều tra theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Petimex ở 3 hành vi chính, gồm: doanh nghiệp đã sử dụng gần 4,3 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với 958.624 lít xăng dầu mua từ thương nhân đầu mối trong các kỳ điều hành có chi sử dụng quỹ, không đúng với quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì thấp hơn mức tối thiểu. Cụ thể, từ ngày 1/1 đến 31/3/2026, có 28 ngày lượng tồn kho xăng RON 95 của Petimex dao động từ hơn 3 triệu đến 12,78 triệu lít, thấp hơn mức dự trữ lưu thông tối thiểu bắt buộc là 12,945 triệu lít/ngày.

Cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống của công ty Petimex.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hành vi găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó. Trong tháng 3/2026, Petimex cùng hai công ty con là Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô đã có từ 15 đến 29 ngày trong tháng lượng tồn kho vượt ngưỡng này, cá biệt có ngày vượt đến 500%.