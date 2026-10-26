Mẹ của Lữ Văn Toàn, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: 'Con làm vậy sao mẹ sống nổi'

TPO - Nghe tin con trai trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, bà Lương Thị Đoản (mẹ phạm nhân Lữ Văn Toàn) khóc nghẹn: “Con làm vậy sao mẹ sống nổi”. Người mẹ gửi lời xin lỗi lực lượng chức năng và mong con trai nhận ra sai lầm, tiếp tục quay về cải tạo để có cơ hội nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 26/10, phóng viên Báo Tiền Phong tìm về nhà người thân Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), một trong 3 phạm nhân đang lẩn trốn sau khi trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an, đóng ở tỉnh Khánh Hòa).

Trong căn nhà cấp 4 đang xây dở, gạch đá còn ngổn ngang trước sân, bà Lương Thị Đoản (mẹ của Toàn), ngồi nép ở góc nhà, đôi mắt đỏ hoe. Bữa cơm trưa vẫn còn trước mặt nhưng bà chẳng buồn động đũa. Một tay người phụ nữ gần 60 tuổi đặt lên phần chân phải bị cắt cụt gần 20 năm trước vì tai nạn giao thông, tay còn lại lau nước mắt khi nhắc đến đứa con trai đang lẩn trốn.

Bà Lương Thị Đoản (mẹ phạm nhân Toàn) khóc nghẹn khi nhắc về người con trai.

Bà Đoản kể, Toàn là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Học hết lớp 6, Toàn nghỉ học, ở nhà vài năm rồi vào các tỉnh phía Nam làm thuê. Cuối năm 2022, Toàn gây ra cái chết cho một thanh niên ở tỉnh Phú Yên (cũ), sau đó bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người.

“Mấy chục năm với đôi chân không lành lặn, gia đình đã vất vả, đến khi con nó bị bắt, cuộc sống càng khó khăn. Bố Toàn cũng vì thế mà lao lực, lâm bệnh rồi qua đời sau một năm, bao nhiêu chuyện cứ đổ ập xuống”, bà Đoản vừa nói vừa khóc.

Người mẹ kể tiếp, do Trại giam A2 ở xa tận Khánh Hòa, suốt thời gian Toàn chấp hành án, gia đình mới chỉ vào thăm được vài lần. Những cuộc điện thoại định kỳ vỏn vẹn 8-9 phút trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để hai mẹ con hỏi han, động viên nhau. Theo lời bà Đoản, Toàn vốn tự lập từ nhỏ, ít bộc lộ tình cảm nhưng luôn hỏi han sức khỏe mẹ, dặn bà ăn uống đầy đủ để đỡ đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. "Nó từng nói với tôi sẽ cố gắng cải tạo để sớm trở về chăm sóc mẹ mà giờ ra nông nỗi này", bà Đoản nói.

Mấy tháng trước, chị Lữ Thị Liễu (SN 1993, chị gái Toàn) cùng hai con nhỏ từ quê nội trở về sống với mẹ để tiện chăm sóc bà lúc đau ốm. Thấy căn nhà cũ dột nát, từng mảng vữa rơi xuống, hai mẹ con bàn nhau bán rẻ một phần đất để lấy tiền xây căn nhà cấp 4. Ngôi nhà không chỉ là nơi hai mẹ con nương tựa lúc tuổi già mà còn được tính toán làm chỗ ở cho Toàn sau khi chấp hành xong án tù.

Thế nhưng, khi căn nhà chưa hoàn thiện, gia đình nhận tin Toàn trốn khỏi nơi giam giữ.

“Toàn ơi, sao con dại dột thế. Không biết giờ con nằm bờ, nằm bụi ở đâu, có gì để mà ăn... Con ở lại trại mẹ còn yên tâm, như liều thuốc để mẹ cố gắng, chứ con làm vậy sao mẹ sống nổi”, bà Đoản nghẹn ngào.

Chị Lữ Thị Liễu, chị gái Toàn thắp nén nhang lên bàn thờ cha.

Mong em trai sớm quay lại trại giam để tiếp tục cải tạo

Chị Lữ Thị Liễu kể, trưa 22/10, khi gia đình đang chuẩn bị ăn cơm, một số cán bộ công an thôn và xã mặc thường phục đến nhà hỏi thăm. Nghĩ có chuyện chẳng lành, chị gặng hỏi mới biết em trai đã trốn khỏi trại giam cùng các phạm nhân khác.

“Mấy hôm nay hai mẹ con em cứ cầm điện thoại, chờ một cuộc gọi từ cán bộ công an hoặc em trai nhưng chờ mãi. Mong sao em nghĩ lại, sớm quay lại nơi giam giữ để gia đình yên tâm”, chị Liễu nói.

Theo chị Liễu, tháng trước, Toàn vẫn gọi điện về kể đang cải tạo, đan lát các sản phẩm từ mây tre. Em trai còn dặn chị mua thêm đồ ăn, thuốc men để chăm sóc mẹ.

Từ khi biết tin, gia đình luôn thắp nén nhang cho người bố đã khuất của Toàn để phù hộ cho người con lầm lỗi được an toàn và sớm nhận ra sai lầm, quay về nơi giam giữ, tiếp tục cải tạo, có cơ hội nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Người thân phạm nhân cũng gửi lời xin lỗi tới lực lượng chức năng vì Toàn gây ra sự việc này.

Đại diện Công an xã Thọ Bình cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Lương Thị Đoản (mẹ phạm nhân Lữ Văn Toàn) thuộc diện khó khăn tại địa phương. Sau thông tin phạm nhân Lữ Văn Toàn trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành án "Giết người", công an địa phương cũng đến nắm tình hình, trao đổi với gia đình và báo cáo lên cơ quan liên quan.

Ba phạm nhân trốn Trại giam A2 hiện đang bị lực lượng chức năng truy bắt.

Theo hồ sơ, Lữ Văn Toàn là một trong những bị cáo đoạt mạng nhân viên quán karaoke ở tỉnh Phú Yên xảy ra hồi cuối tháng 12/2022. Lữ Văn Toàn sau đó bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người.