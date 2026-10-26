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Đắk Lắk cảnh báo chiêu rao bán đất nền, nhận cọc trái phép trên mạng

Huỳnh Thủy

TPO - Tại Đắk Lắk xuất hiện tình trạng quảng cáo, rao bán đất nền, bất động sản trên mạng xã hội với thông tin chưa được kiểm chứng, tiềm ẩn rủi ro cho người mua.

Ngày 26/10, Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao bán đất nền và bất động sản trên mạng xã hội.

Theo Sở Xây dựng, một số nội dung quảng cáo có dấu hiệu cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng, giới thiệu dự án hoặc sản phẩm chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; sử dụng thông tin quy hoạch, chủ trương đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, có tình trạng giới thiệu, nhận đặt cọc, thu tiền khách hàng khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Những hoạt động này có thể gây nhiễu loạn thông tin thị trường, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại cho người dân và phát sinh tranh chấp.

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"Làng An Yên 38 hộ dân" ở buôn Wing (xã Ea Kiết, Đắk Lắk) được quảng bá trên mạng xã hội facebook và zalo, nhưng chính quyền khẳng định không có dự án này.

Để chấn chỉnh, Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan rà soát, bảo đảm tính chính xác, hợp pháp của thông tin trước khi quảng cáo, giới thiệu, chào bán bất động sản. Việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội không thay thế các điều kiện pháp lý để bất động sản được đưa vào kinh doanh.

Đối với đất nền trong dự án, các đơn vị cần kiểm tra tình trạng pháp lý, việc hoàn thành hạ tầng và văn bản của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện chuyển nhượng theo quy định. Không quảng cáo, chào bán hoặc nhận đặt cọc, huy động vốn, thu tiền của khách hàng đối với dự án, sản phẩm chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu không đăng tải thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn về chủ đầu tư, vị trí, ranh giới, mục đích sử dụng đất, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá bán, số lượng sản phẩm còn lại hoặc khả năng cấp giấy chứng nhận. Khi phát hiện nội dung đã đăng không chính xác, tổ chức, cá nhân phải kịp thời đính chính hoặc gỡ bỏ.

Đối với hoạt động môi giới bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới phải đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định. Cá nhân hành nghề môi giới phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp và hoạt động trong tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định pháp luật. Không sử dụng hồ sơ năng lực, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, văn bản ủy quyền hoặc tài liệu pháp lý của tổ chức, cá nhân khác để tạo dựng tư cách hoạt động.

Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động rà soát bài đăng, video, livestream, hội nhóm, trang cá nhân và nội dung quảng cáo do mình quản lý hoặc thực hiện; gỡ bỏ hoặc đính chính những nội dung không có đủ căn cứ pháp lý, sai lệch hoặc có nguy cơ gây hiểu nhầm.

Khi phát hiện dấu hiệu quảng cáo dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, phân lô bán nền trái quy định, giả mạo hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc huy động, nhận tiền trái pháp luật, các tổ chức, cá nhân cần phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và hành vi vi phạm cụ thể, tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, quảng cáo, đất đai, thông tin điện tử và các lĩnh vực liên quan.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã phản ánh tình trạng quảng bá đất đai trên mạng xã hội tại Đắk Lắk. Tại xã Ea Kiết, một khu đất được giới thiệu là “Dự án Làng An Yên 38 hộ dân”, kèm sơ đồ phân lô, bản vẽ nhà mẫu và hình ảnh đường giao thông. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có dự án nào mang tên này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tại xã Ea Kly, một khu đất khác được quảng bá là “Làng sinh thái vườn vải cổ thụ 22 hộ dân”, với thông tin diện tích hơn 8.000m², được tách thành 22 thửa. Tuy nhiên, địa phương cho biết không có dự án nào mang tên “Làng sinh thái vườn vải cổ thụ” như nội dung quảng cáo.

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#Đắk Lắk #rao bán đất nền #nhận cọc trái phép #bất động sản #Sở Xây dựng #quảng cáo sai lệch #pháp lý dự án

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