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Thế giới

Căng thẳng gia tăng, Triều Tiên điều xe bọc thép và pháo tự hành đến sát biên giới Hàn Quốc

Minh Hạnh

TPO - Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tiếp tục leo thang sau khi Bình Nhưỡng gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhắc lại cáo buộc cho rằng Seoul đã dàn dựng vụ nổ mìn hồi tháng 9 để đổ lỗi cho Bình Nhưỡng. Cùng lúc đó, xuất hiện thông tin về việc pháo tự hành và xe bọc thép của Triều Tiên được phát hiện gần biên giới.

Một nhân chứng của Reuters tại một đài quan sát ở Hàn Quốc ngày 26/10 xác nhận sự hiện diện của một khẩu pháo Triều Tiên được đặt ở vị trí dễ quan sát gần biên giới.

Hãng thông tấn Yonhap xác định loại vũ khí này là pháo tự hành 122mm, đồng thời cho biết việc triển khai khí tài này gần biên giới là một hành động phô trương pháo binh công khai hiếm thấy từ phía Triều Tiên.

Bản tin của Yonhap dẫn các bức ảnh chụp từ một đài quan sát tại thành phố biên giới Gimpo của Hàn Quốc, trong đó ghi nhận sự xuất hiện một khẩu pháo tự hành cùng các binh sĩ Triều Tiên đang tiến hành diễn tập trên bờ biển thuộc huyện Kaepung, cách đài quan sát khoảng 1,5 km.

Ngoài ra, Reuters còn ghi nhận sự xuất hiện của ba xe bọc thép Triều Tiên với nòng pháo hướng về phía nam, cùng khoảng 20 đến 30 binh sĩ Triều Tiên đang thực hiện công việc dựng hàng rào bên trong Khu phi quân sự (DMZ).

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Quân đội Triều Tiên thực hiện diễn tập với pháo tự hành tại khu vực biên giới ven biển. (Ảnh: Yonhap)

Ông Lim Eul-chul - Giáo sư tại Đại học Kyungnam ở Seoul - nhận định: "Việc Triều Tiên phô bày pháo tự hành một cách công khai như vậy là điều vô cùng bất thường. Thông qua hành động cố tình phô trương này, Triều Tiên đang phát đi tín hiệu - bằng hành động thay vì lời nói - rằng họ có ý định thực thi chính sách biên giới của mình bằng vũ lực thay vì đối thoại hay đàm phán".

Ông nói thêm, động thái này cũng là lời cảnh báo gửi tới Hàn Quốc, yêu cầu Seoul phải thận trọng để tránh leo thang căng thẳng biên giới, nhằm ngăn chặn một cuộc đụng độ ngoài ý muốn.

Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong bức thư gửi đi hôm 25/10, đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Seoul đang lợi dụng vụ nổ mìn để mô tả các công trình xây dựng của Bình Nhưỡng tại biên giới như một hành vi xâm nhập quân sự.

Trong thư, Triều Tiên cảnh báo rằng bất kỳ hành vi vi phạm chủ quyền nào cũng có thể dẫn đến các biện pháp tự vệ, và Hàn Quốc sẽ phải "chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra sau đó".

Bức thư này là phản hồi đối với một văn bản mà Hàn Quốc đã gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần trước, trong đó nêu rõ vụ nổ ngày 21/9 tại DMZ là do mìn của quân đội Triều Tiên gây ra, đồng thời khẳng định đây là hành vi vi phạm Hiệp định Đình chiến Chiến tranh Triều Tiên.

Vào năm 2015, một sự việc tương tự đã xảy ra khi các binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn của Triều Tiên. Khi đó, Seoul đã nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền chống Triều Tiên dọc biên giới, dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự. Sau đó, cuộc đối đầu kết thúc nhờ một thỏa thuận cấp cao giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Reuters

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#Hàn Quốc #Triều Tiên #biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc #Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc #bán đảo Triều Tiên

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