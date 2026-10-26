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Pháp luật

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Một quản trị viên bị phạt vì đăng tin về 'giang hồ mạng Trường con'

Thanh Hà

TPO - Quản trị viên nhóm "Tộc bàn phím 1" bị cơ quan công an xử phạt vì thường xuyên đăng tải hình ảnh không đúng sự thật về một cá nhân được biết đến với cái tên "giang hồ mạng Trường con".

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Hình ảnh hội nhóm "Tộc bàn phím 1". Ảnh: Cục An ninh mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phát hiện hội nhóm Facebook "Tộc bàn phím 1" đã thường xuyên đăng tải hình ảnh không đúng sự thật về một cá nhân được biết đến với cái tên "giang hồ mạng Trường con".

Cục An ninh mạng đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng tiến hành làm việc với quản trị viên là Nguyễn Quang H.

Tại cơ quan công an, H. khai nhận là quản trị viên của hội nhóm này với khoảng 257.500 thành viên, Hà duyệt đăng tải các nội dung, hình ảnh không đúng liên quan đến "giang hồ mạng Trường con" với mục đích "câu view", "câu like" thu hút người xem, lượt tương tác và chưa hưởng lợi gì từ việc này.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quang H. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Đồng thời, hội nhóm "Tộc bàn phím 1" được giao cho Công an TP Hải Phòng phối hợp với cá nhân liên quan quản lý, định hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân kiểm chứng trước khi chia sẻ. Không đăng tải, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được xác thực, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Đối với quản trị viên, người kiểm duyệt nội dung cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý bài đăng, bình luận và kịp thời ngăn chặn nội dung vi phạm.

Khi phát hiện thông tin giả mạo, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người dân cần sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và thông tin cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

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#Tộc bàn phím 1 #Nguyễn Quang Hà #Cục An ninh mạng #Thông tin sai sự thật #Xử phạt hành chính

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