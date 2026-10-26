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Pháp luật

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Cố vượt đèn đỏ đường sắt, hai tài xế ô tô trả giá đắt

Văn Quân

TPO - Dù tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang đường sắt đã bật sáng, hai tài xế ô tô vẫn cố tình đi qua và bị hệ thống camera giám sát ghi lại. Mỗi trường hợp vi phạm bị phạt 19 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ngày 26/10, Công an TP. Đồng Nai cho biết, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện, xử lý hai tài xế ô tô có hành vi vượt đường ngang đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng.

Cụ thể, sáng 24/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai lập biên bản xử phạt tài xế Đ.V.T. (53 tuổi, ngụ TP. Đồng Nai) về hành vi điều khiển ô tô tải vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng.

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Tài xế Đ.V.T. làm việc với CSGT cùng hình ảnh vi phạm do camera giám sát ghi nhận. (Ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Trước đó, khoảng 8h47 cùng ngày, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải biển số 60H-063.xx đi qua đường ngang tại Km1681+200, tuyến đường sắt Bắc - Nam, khi đèn đỏ đã bật sáng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định ông Đ.V.T. là người điều khiển phương tiện.

Trường hợp thứ hai là tài xế N.T.H. (40 tuổi, ngụ TP. Đồng Nai), điều khiển ô tô con biển số 60K-545.xx vượt đường ngang tại Km1681+200, tuyến đường sắt Bắc - Nam, khi đèn đỏ đã bật sáng.

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Tài xế N.T.H. làm việc với cơ quan CSGT về hình ảnh vi phạm do camera giám sát ghi lại. (Ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Theo cơ quan chức năng, vi phạm xảy ra lúc 8h29 ngày 7/9/2026 và được hệ thống camera giám sát ghi nhận.

Sau khi xác minh người điều khiển phương tiện liên quan, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử lý với mức phạt 19 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe trong 2 tháng đối với mỗi trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đi qua đường ngang đường sắt phải chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu. Khi đèn đỏ bật sáng, cần chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng, người tham gia giao thông phải dừng trước vạch dừng, tuyệt đối không cố tình vượt qua đường ngang để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

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#Đồng Nai #Vượt đèn đỏ #Đường sắt #Đường giao nhau với đường sắt #Biên Hòa #Trấn Biên #Đội 1

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