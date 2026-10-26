Khởi tố người đàn ông mua bán 36 con chim hoang dã ở Ninh Bình

TPO - Một người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố do mua bán, trao đổi 36 cá thể chim hoang dã tại khu vực Chợ Bể, xã Giao Hưng.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, điều tra viên của Công an xã Giao Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Điệp (SN 1978, trú tại thôn Lương Hàn, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã".

Bị can Trần Văn Điệp. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Giao Hưng phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực V - Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện ông Điệp có hành vi mua bán, trao đổi 36 cá thể chim hoang dã tại khu vực Chợ Bể, xã Giao Hưng.

Trong số này có 17 cá thể thuộc nhóm IIB và 19 cá thể thuộc nhóm động vật rừng thông thường. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.