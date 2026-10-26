Bắt giam đối tượng chửi bới, rượt đuổi nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

TPO - Trần Văn Thành (sinh năm 1988) bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ la hét, cầm kéo đuổi theo nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Ngày 26/10, thông tin từ Công an phường Phước Thắng (TPHCM) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Thành (SN 1988, trú tại phường Phước Thắng) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trần Văn Thành tại cơ quan công an.

Các quyết định được tống đạt, thi hành ngày 12/10, liên quan vụ việc xảy ra tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu ngày 28/9.

Theo công an phường Phước Thắng, sau khi sử dụng rượu, bia, Thành có hành vi la hét, chửi bới và cầm kéo đuổi theo nhân viên y tế. Người này còn có hành vi ném đồ vật về phía nhân viên bảo vệ, làm hư hỏng một số trang thiết bị của bệnh viện. Vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động khám, chữa bệnh tại đây.

Qua vụ việc, Công an phường Phước Thắng khuyến cáo người dân kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại; không đe dọa, hành hung hoặc sử dụng hung khí tấn công người khác.

Tại cơ sở khám, chữa bệnh, người dân cần chấp hành nội quy, tôn trọng và hợp tác với đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên bảo vệ. Khi có vướng mắc, bức xúc, cần bình tĩnh phản ánh đến bộ phận có trách nhiệm để được giải quyết.

Cơ quan Công an đồng thời đề nghị người dân kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng hoặc người có trách nhiệm khi phát hiện hành vi gây mất an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn.