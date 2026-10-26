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Giả danh phó giám đốc, dựng chuyện mắc ung thư để lừa tình hơn 337 triệu đồng

Hoài Văn

TPO - Tự nhận là phó giám đốc doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh độc thân thành đạt, Nguyễn Chí Công làm giả bệnh án tại Hàn Quốc, dựng chuyện mắc ung thư vòm họng để vay tiền chữa bệnh và chiếm đoạt tiền của người phụ nữ quen qua mạng.

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (SN 1989, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Đối tượng Nguyễn Chí Công. Ảnh CA

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Công tạo lập danh tính giả mang tên “Nguyễn Minh Luật”, giới thiệu bản thân chưa có vợ con và đang giữ chức vụ phó giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Đến khoảng tháng 12/2025, Công nói dối rằng mình mắc bệnh ung thư vòm họng, cần tiền ra nước ngoài điều trị.

Để nạn nhân tin tưởng, Công sử dụng điện thoại di động làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị K. Vì tin tưởng, người phụ nữ nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng, lên tới hơn 337 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Công dùng vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công tiếp tục sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Khi phát hiện sự việc, chị N.T.K yêu cầu Công hoàn trả số tiền đã đưa, nhưng bị Công cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy mình bị lừa đảo, chị N.T.K đã trình báo cơ quan công an.

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#Nguyễn Chí Công #lừa đảo Đà Nẵng #giả danh phó giám đốc #làm giả bệnh án #lừa tình qua mạng #chiếm đoạt tài sản

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