BRAZIL: Cần cẩu đổ sập lên đường ray, va chạm với tàu điện trên cao

TPO - Một cần cẩu cỡ lớn bất ngờ đổ sập xuống tuyến đường sắt ray đơn tại Brazil, sau đó bị một đoàn tàu điện đang chạy tới đâm phải.

Khoảnh khắc đoàn tàu điện va chạm với cần cẩu bị đổ vướng vào đường ray. Video: CNN Brazil

Sự việc xảy ra tại thành phố São Paulo, Brazil hôm 24/10. Theo thông báo của đơn vị vận hành tàu điện địa phương, chiếc cần cẩu bị đổ, lật nghiêng và mắc vào kết cấu đường sắt ray đơn. Đúng lúc này có đoàn tàu đang chạy trên tuyến đi tới rồi va chạm, khiến cần cầu tiếp tục gãy và đổ xuống đường.

Người vận hành cần cẩu đã được đơn vị quản lý thiết bị hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Các hành khách trên tàu được sơ tán an toàn trong khi đoàn tàu sau đó được đưa về khu vực bảo dưỡng để kiểm tra, sửa chữa.

Hiện trường cần cẩu bị đổ. Ảnh: CNN Brazil

Lực lượng cứu hỏa nhận tin báo vào trưa cùng ngày về một vụ việc liên quan đến đường ống, cây xanh, đường dây điện và tường của một cơ sở kinh doanh bị đổ. Sáu xe chuyên dụng cùng hai mô tô nghiệp vụ đã được điều động đến hiện trường để xử lý sự cố.

Các kỹ thuật viên của đơn vị vận hành đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm cách khôi phục hoạt động trên đoạn tuyến bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Sự cố cũng khiến giao thông quanh khu vực xảy ra sự cố bị gián đoạn, buộc lực lượng chức năng phải tới để tổ chức phân luồng phương tiện trong khi một số tuyến xe công cộng phải điều chỉnh lộ trình.

Trong khi đó, một công ty điện lực cho biết nguồn điện tại khu vực xảy ra sự cố đã gặp trục trặc. Điện đã được khôi phục cho phần lớn khách hàng thông qua hệ thống điều khiển từ xa. Tuy nhiên, tại thời điểm cập nhật gần nhất, vẫn còn năm hộ dân chưa có điện. Các đội kỹ thuật tiếp tục làm việc tại hiện trường để khắc phục sự cố.