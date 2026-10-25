Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

BMW đền bù gần 19 tỷ đồng, nhân viên tranh nhau nghỉ việc đến sập hệ thống

Trường Vũ

TPO - Lượng truy cập lớn đến từ nhân viên để xem khoản bồi thường nghỉ việc lên tới 650.000 Euro đã khiến mạng nội bộ của BMW rơi vào tình trạng quá tải.

Tuần trước, BMW đã gửi email tới hàng chục nghìn nhân viên, kèm đường dẫn đến cổng thông tin để họ kiểm tra khoản trợ cấp thôi việc dự kiến được nhận. Tờ Handelsblatt đã tiếp cận một bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và cho biết một số nhân viên được đề nghị khoản tiền lên tới hàng trăm nghìn Euro nếu đồng ý rời công ty.

Cụ thể, hãng xe Đức đang đề xuất các gói trợ cấp thôi việc cho một số nhân viên có giá trị lên tới hơn 650.000 Euro, tương đương gần 19 tỷ đồng. Động thái này nằm trong kế hoạch dự kiến cắt giảm 8.000 việc làm tại BMW vào cuối năm 2027.

gettyimages.jpg

Đây được coi là một con số hấp dẫn, khiến sức hút của chương trình tăng cao. Lượng truy cập để tìm hiểu về khoản bồi thường theo đó cũng tăng vọt tới mức cổng thông tin trực tuyến dành cho nhân viên đã gặp trục trặc ngay sau khi BMW gửi đề xuất.

BMW hiện phải sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với những người đăng ký nguyện vọng nghỉ việc trước khi quyết định ai sẽ rời công ty và mức trợ cấp cụ thể dành cho từng trường hợp.

Giá trị trợ cấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm độ tuổi, thời gian làm việc tại BMW và mức lương của từng người. Nhân viên chấp nhận đề nghị có thể lựa chọn nhận toàn bộ tiền một lần, chia thành nhiều đợt thanh toán, chuyển một phần vào tài khoản tiết kiệm hưu trí, đóng vào hợp đồng bảo hiểm hoặc kết hợp nhiều hình thức.

BMW đưa ra hai thời điểm nghỉ việc dành cho những nhân viên đồng ý với thỏa thuận. Người rời công ty trước ngày 31/3/2027 sẽ đủ điều kiện nhận thêm khoản thưởng đặc biệt mang tên “Turbo Bonus”, dù giá trị cụ thể chưa được công bố.

Trong khi đó, những người nghỉ việc trước ngày 31/10/2027 vẫn được hưởng gói trợ cấp nhưng không nhận khoản thưởng bổ sung này.

2027-bmw-i3-pre-series-production-at-munich-plant.jpg

Theo Handelsblatt, nhân viên tròn 55 tuổi trước ngày 31/10/2027 có thể được tham gia chương trình dành cho người nghỉ hưu của BMW. Chương trình mang lại một số quyền lợi, chẳng hạn ưu đãi khi mua ô tô BMW mới hoặc đã qua sử dụng. Một số nhân sự cấp cao cũng có thể được tạo điều kiện mua lại chiếc xe công ty mà họ đang sử dụng.

Dù các khoản thanh toán có thể lên tới hàng trăm nghìn USD, BMW vẫn đặt mục tiêu giảm mạnh chi phí hoạt động. Tiền lương và các khoản liên quan đến nhân sự thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí của doanh nghiệp, khiến cắt giảm lao động trở thành một trong những biện pháp được cân nhắc để cải thiện hiệu quả tài chính.

Tổng giám đốc BMW Milan Nedeljković muốn tiết kiệm 1 tỷ Euro mỗi năm từ năm 2028. Mục tiêu của hãng là nâng biên lợi nhuận hoạt động từ 3% lên 5% vào thời điểm đó. Về dài hạn, BMW đặt kỳ vọng đưa biên lợi nhuận lên mức 8-10% vào đầu thập niên 2030.

Ông Nedeljković được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BMW vào tháng 12 năm ngoái và chính thức tiếp quản vị trí từ người tiền nhiệm Oliver Zipse vào tháng 5/2026.

Dưới sự điều hành của ông, hãng xe Đức đang lên kế hoạch tung ra tổng cộng 40 mẫu xe mới hoặc phiên bản nâng cấp trước cuối năm 2027. Trong số này, BMW đã công bố một số sản phẩm đáng chú ý, bao gồm i3 thế hệ mới và dòng 3-Series mới.

#BMW #trợ cấp thôi việc #cắt giảm nhân sự #nghỉ việc #đền bù

Cùng chuyên mục

CLIP: Tài xế mở cửa bất cẩn, 'xô' người đi xe máy

TPO - Từ chiếc ô tô đang đỗ, tài xế không quan sát kỹ phía sau đã mở cửa mạnh va vào một người đi xe máy điện. Va chạm khiến nạn nhân ngã ra đường ngay trước đầu ô tô gắn camera hành trình, may mắn là xe này đã kịp phanh tránh tai nạn. Tình huống xảy ra tại Hà Nội.

Clip: Cần máy xúc 'quật ngã' hai người đi xe máy

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh người điều khiển máy xúc đã đưa cần máy xoay ngang đường đúng lúc có một xe máy chở hai người đi tới. Phần gầu máy sau đó va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân bị hất văng về phía vệ đường và bị thương. Tài xế máy xúc và người dân xung quanh sau đó đã tới hỗ trợ để nạn nhân đứng dậy.

'Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội'

'Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội'

Tại tọa đàm “Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội” mới đây, những khó khăn khi bổ sung hạ tầng sạc xe điện tại các chung cư đã được chỉ ra. Trong khi chờ tháo gỡ những vướng mắc này, giải pháp từ xe máy điện đổi pin VinFast đang được nhiều người dùng lựa chọn bởi sự thuận tiện, thời gian thao tác nhanh chóng và đặc quyền miễn phí đổi pin đến giữa năm 2028.

Từ 182 triệu đồng sau ưu đãi, VinFast VF 2 là chiếc xe thứ hai 'nhẹ đầu, nhẹ ví' cho gia đình Việt

Từ 182 triệu đồng sau ưu đãi, VinFast VF 2 là chiếc xe thứ hai 'nhẹ đầu, nhẹ ví' cho gia đình Việt

Nhỏ gọn, dễ lái, đủ chỗ cho gia đình 4 người, VinFast VF 2 đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình muốn sắm thêm chiếc ô tô thứ hai. Mức giá chỉ hơn 182 triệu đồng sau ưu đãi, cùng chính sách miễn phí sạc đến năm 2029 càng khiến mẫu xe điện đô thị này thêm hấp dẫn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe