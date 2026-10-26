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Giải trí

'Lớp học thanh nhạc thầy Quân' quẩy tung 'Chạm Việt Nam 2'

Hạnh Đỗ - Hồng Vĩnh- Dương Triều- Trọng Tài

TPO - "Lớp học thanh nhạc của thầy Quân" có cuộc hội ngộ rộn ràng tại Chạm Việt Nam 2. Noah, Quinzel, Nhật Phát và ChrisV quậy tung sân khấu trên phố đi bộ Trần Nhân Tông khiến hàng nghìn khán giả không thể đứng yên.

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Bốn gương mặt trẻ mang đến những tiết mục riêng và màn kết hợp đầy hứng khởi. Trong đó, bản hit E là đôn chề trở thành điểm hẹn của Noah, Quinzel, Nhật Phát và ChrisV tại Chạm Việt Nam 2. Noah, Quinzel làm nóng sân khấu bằng hai ca khúc Yêu Ngày này năm ấy. Bộ đôi nghệ sĩ trẻ gây ấn tượng bởi cách tiếp cận âm nhạc, kết hợp cảm xúc cá nhân với tư duy trình diễn hiện đại.
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Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thích thú với những màn biểu diễn máu lửa của các "học trò lớp thầy Quân".
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Phát Diêu Bông (Nhật Phát) khởi động nhẹ nhàng với Nhắn gió mây rằng anh yêu em và bản demo sắp phát hành khiến khán giả không ngừng nhún nhảy, hát theo.
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Nhật Phát nổi bật trong bộ tứ nhờ độ phủ sóng đại chúng, những câu nói tạo xu hướng và sức hút của bản hit E là Đôn Chề. Cùng với Noah và Quinzel, nam ca sĩ thuộc lớp nghệ sĩ Gen Z giàu tiềm năng, có cộng đồng người hâm mộ đông đảo, gắn bó trên TikTok. Họ sở hữu một lượng fan trung thành đông đảo trên TikTok.
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Bốn thành viên Noah, Quinzel, Nhật Phát và ChrisV "quậy đục nước" với E là Đôn Chề.
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Có thể nghe thấy màn "cướp micro" từ khán giả ngay từ khi nhịp beat đầu tiên của E là Đôn Chề vang lên.
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Sự kết hợp của những học trò thuộc "lớp học thanh nhạc" livestream rất viral của ca sĩ kiêm vocal coach Nguyễn Trần Trung Quân đã làm cả khán đài sân khấu Chạm Vi
ệt Nam 2 thực sự bùng nổ.

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#Chạm Việt Nam 2 #thầy Quân #Noah #Quinzel #Nhật Phát #ChrisV #E là đôn chề

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