'Lớp học thanh nhạc thầy Quân' quẩy tung 'Chạm Việt Nam 2'

TPO - "Lớp học thanh nhạc của thầy Quân" có cuộc hội ngộ rộn ràng tại Chạm Việt Nam 2. Noah, Quinzel, Nhật Phát và ChrisV quậy tung sân khấu trên phố đi bộ Trần Nhân Tông khiến hàng nghìn khán giả không thể đứng yên.
TPO - Nghệ sĩ nhí Xệ Xệ mang đến những màn rap sôi động và màn đánh trống tại đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 tối 25/10. Phong cách biểu diễn tinh nghịch, tràn đầy năng lượng của cậu bé nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
Bước lên sàn chứng khoán HOSE với quy mô vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng, DatVietVAC trên đường khẳng định sức mạnh của hệ sinh thái truyền thông giải trí và nền kinh tế người hâm mộ Việt Nam.
TPO - Ba thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở Mỹ Đình. Hai đêm diễn của họ đã thu hút khoảng 90.000 khán giả, tạo hiệu ứng lớn trong một thời gian dài.
TPO - Hai đêm diễn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ khơi dậy ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ mà còn phát đi tín hiệu đáng chú ý tới ngành công nghiệp Kpop. Qua góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến có sức hút thương mại đối với các nghệ sĩ quốc tế.
TPO - Các thành viên Big Bang quyến luyến chia tay sân Mỹ Đình trước tình cảm quá lớn từ khán giả.
TPO - Sau khi gây bất ngờ trong tuần mở màn, “You Can See Everything” tiếp tục tạo nên kỳ tích tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim tài liệu dài 3 giờ tăng cả doanh thu lẫn số lượng rạp chiếu.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt trên nền nhạc "Bớt xinh yêu" của Pháp Kiều tại Chạm Việt Nam 2. Với nhiều cô gái, đêm nhạc không chỉ mãn nhãn, bùng nổ mà còn có những khoảnh khắc chạm đến trái tim.
TPO - Rapper CoolKid có màn trình diễn ấn tượng ở đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với loạt ca khúc "1 kẻ đáng thương - 1 người đáng trách", "Sau cơn mưa" và "Chịu cách mình nói thua". Hàng nghìn khán giả có mặt ở phố đi bộ Trần Nhân Tông hò reo theo nam ca sĩ trong màn biểu diễn.
TPO - "Án mạng karaoke" vươn lên dẫn đầu phòng vé cuối tuần, kết thúc chuỗi nhiều tuần giữ vị trí số một của "Trại buôn người". Dù sức hút giảm, bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vẫn đạt hơn 484 tỷ đồng, vượt thành tích "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải.
TPO - Hai đêm diễn tại Hà Nội không chỉ khiến hàng trăm nghìn khán giả Việt xúc động, ngay cả các thành viên Big Bang cũng không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc và bất ngờ.
TPO - Nhan sắc Lisa ngày càng thăng hạng, đặc biệt là khi cô trang điểm theo phong cách ngọt ngào.
TPO - G-Dragon, Taeyang và Daesung khép lại hai đêm diễn tại Hà Nội bằng những màn trình diễn sôi động, giữa tiếng hát của gần 45.000 khán giả và biển lightstick vàng phủ khán đài.
TPO - Sau đêm thứ hai của concert Big Bang, giao thông khu vực quanh sân Mỹ Đình tê liệt với hàng dài ô tô và xe máy nối đuôi nhau. Xe ôm công nghệ và taxi hét giá khiến việc đi lại của hàng nghìn khán giả trở nên khó khăn.
TPO - Hàng vạn khán giả đổ ra cùng lúc khiến mọi ngả đường quanh sân Mỹ Đình tắc cục bộ sau concert của Big Bang. Quá nửa đêm, nhiều người vẫn kẹt cứng giữa các ngả đường quanh Mỹ Đình.
TPO - Hàng nghìn khán giả reo hò, hòa nhịp cùng CoolKid khi nam ca sĩ biểu diễn tại Fest Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Trong ngày thứ hai concert của Big Bang, các thành viên đều nỗ lực giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Việt. Trong đó, Taeyang khen ngợi "Fan Việt quá đỉnh".