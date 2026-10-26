'Lớp học thanh nhạc thầy Quân' quẩy tung 'Chạm Việt Nam 2'

TPO - Hai đêm diễn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ khơi dậy ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ mà còn phát đi tín hiệu đáng chú ý tới ngành công nghiệp Kpop. Qua góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến có sức hút thương mại đối với các nghệ sĩ quốc tế.