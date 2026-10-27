Sau Big Bang, Tùng Dương làm gì để kéo hàng vạn người đến Mỹ Đình

TPO - Sau hai đêm concert Big Bang thu hút hàng chục nghìn khán giả, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tiếp tục trở thành sân khấu cho đêm nhạc quy mô nhất sự nghiệp của ca sĩ Tùng Dương.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, sân vận động quốc gia Mỹ Đình lần lượt trở thành sân khấu của một nhóm nhạc Kpop có lượng người hâm mộ đông đảo và một nghệ sĩ Việt Nam với 25 năm hoạt động nghệ thuật.

Hai đêm concert Big Bang ngày 24-25/10 vừa khép lại tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 85.000-90.000 lượt khán giả.

Trong số những nghệ sĩ Việt đến thưởng thức chương trình có Tùng Dương, người cũng đang chuẩn bị tổ chức live concert tại địa điểm này vào cuối năm.

Bài toán của Tùng Dương

Sau khi tham dự concert, Tùng Dương hài hước chia sẻ: "Đi xem Big Bang, tranh thủ học hỏi các cao thủ cách khuấy động sân vận động… để hai tháng nữa đỡ bỡ ngỡ khi đến lượt mình 'lên thớt' ở sân Mỹ Đình!".

Chia sẻ của nam ca sĩ thu hút sự chú ý trong bối cảnh anh chuẩn bị đưa live concert Bay về phía mặt trời lên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 19/12. Đây là chương trình đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương, hướng tới quy mô 40.000 khán giả.

Ca sĩ Tùng Dương và nhiều sao Việt có mặt ở concert Big Bang tại Hà Nội.

Việc hàng chục nghìn người cùng hát theo những bài hát của Big Bang hay chứng kiến ba thành viên quỳ gối cảm ơn khán giả cho thấy concert sân vận động cần có những điểm nhấn cảm xúc, bên cạnh âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.

Đây cũng là bài toán mà Tùng Dương sẽ đối diện trong live concert Bay về phía mặt trời ngày 19/12. Với mục tiêu thu hút 40.000 khán giả, nam ca sĩ không chỉ cần những tiết mục được đầu tư công phu mà còn phải tìm cách duy trì sự tập trung và năng lượng của người xem trong một không gian biểu diễn rộng lớn.

Khác với sân khấu nhà hát, nơi nghệ sĩ có thể tạo sự kết nối bằng những chi tiết biểu cảm nhỏ, sân vận động đòi hỏi cách tổ chức tiết mục và tương tác phù hợp với cả những khán giả ngồi xa sân khấu.

Những màn đồng ca, phần giao lưu trực tiếp, sự thay đổi tiết tấu giữa các chương và cách sử dụng không gian biểu diễn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp cảm xúc cho chương trình.

Với Tùng Dương, đây là thử thách đáng chú ý bởi anh vốn được biết đến với phong cách trình diễn giàu kỹ thuật, cá tính và khả năng xử lý những tác phẩm có cấu trúc âm nhạc phức tạp.

Tuy nhiên, để chinh phục một sân vận động, nghệ sĩ còn cần tạo ra những khoảnh khắc đủ gần gũi để hàng chục nghìn người có thể cùng tham gia.

Dàn khách mời được công bố phần nào cho thấy hướng tiếp cận ở concert của Tùng Dương. Hòa Minzy, GREY D và Phùng Khánh Linh mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau, có khả năng kết nối với các nhóm khán giả trẻ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Chung góp mặt ở chương Cội nguồn - Di sản, nơi Tùng Dương dự kiến trình diễn những sáng tác về quê hương, đất nước.

Khuấy động sân khấu quy mô 40.000 khán giả là bài toán cho Tùng Dương ở concert sắp tới.

Những ca khúc có tính cộng đồng, giai điệu quen thuộc và nội dung giàu cảm xúc có thể trở thành chất liệu phù hợp để tạo nên các màn đồng ca quy mô lớn. Đây là lợi thế đáng khai thác trong một chương trình hướng tới hàng chục nghìn khán giả, nhất là khi Tùng Dương từng thể hiện nhiều tác phẩm về đất nước tại các sự kiện lớn ở Mỹ Đình.

Để chuẩn bị cho đêm diễn, ê-kíp công bố sân khấu dài 90 m, huy động gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại. Bên cạnh phần trình diễn của Tùng Dương, chương trình có sự góp mặt của các khách mời thuộc nhiều thế hệ và phong cách âm nhạc.

Nguyễn Văn Chung sẵn sàng hát, nhảy vì Tùng Dương

Sau Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là cái tên tiếp theo xác nhận tham gia.

Nguyễn Văn Chung dự kiến góp mặt trong chương Cội nguồn - Di sản, phần nội dung dành cho những sáng tác về quê hương, đất nước và các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Tùng Dương cho biết tình bạn giữa anh và Nguyễn Văn Chung bắt đầu từ dịp đại lễ A80, khi nam ca sĩ thể hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại concert Tổ quốc trong tim ở Mỹ Đình. Sau đó, anh tiếp tục trình diễn Khát vọng vinh quang của Nguyễn Văn Chung tại trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận tham gia concert của Tùng Dương.

"Trong dịp đại lễ A80, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc", Tùng Dương chia sẻ.

Ban đầu, Tùng Dương dự định giữ kín sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung để tạo bất ngờ. Tuy nhiên anh quyết định công bố sớm hơn vì muốn chia sẻ niềm vui khi được đồng hành người bạn thân trong cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ cho biết sẵn sàng hỗ trợ người bạn ở bất kỳ vị trí nào trong chương trình. Anh hài hước tuyên bố: "Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!".