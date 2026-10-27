Mỹ sẵn sàng tấn công Iran trong vòng 96 giờ nếu có lệnh từ Tổng thống Trump

TPO - Các lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã sẵn sàng triển khai những chiến dịch quân sự mới - có khả năng ở quy mô lớn - nhắm vào Iran “trong vòng 96 giờ kể từ khi nhận được mệnh lệnh từ Tổng thống Donald Trump”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin cho biết, hiện Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng trong khu vực để thực hiện các cuộc tấn công tiềm tàng. Theo nguồn tin này, quy mô của các chiến dịch quân sự mới từ phía Mỹ có thể vượt xa những nỗ lực trước đó - vốn chỉ tập trung vào việc tấn công các trạm radar, bệ phóng và những tài sản khác của Iran mà nước này có thể nhanh chóng khôi phục.

“Đây sẽ là một nỗ lực quy mô lớn”, một quan chức chia sẻ với CNN. Quan điểm này cũng được các quan chức Mỹ thạo tin đồng tình. Một số người cho rằng vấn đề không phải là liệu ông Trump có ra lệnh hành động hay không, mà là khi nào ông ấy sẽ làm điều đó. Họ tin rằng mệnh lệnh có thể được đưa ra bất cứ lúc nào trước cuối năm nay, dù khả năng cao nhất là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Thách thức và mối đe dọa tiềm tàng

Sau nhiều tháng giao tranh, các lực lượng Iran hiện đã quen thuộc hơn với các chiến thuật của Mỹ. Do đó, quân đội Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc loại bỏ tất cả các mục tiêu dự kiến. Tuy nhiên, lãnh đạo tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Lầu Năm Góc đang xây dựng một danh sách mục tiêu toàn diện, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, các địa điểm quân sự và các cơ sở hạt nhân của Iran.

Các quan chức cho biết, ông Trump vẫn chưa quyết định sẽ thực hiện hành động gì sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng dường như ông đang nghiêng về phương án triển khai một chiến dịch quy mô lớn. Dù vậy, các quan chức cũng lưu ý rằng trong quá khứ, ông Trump từng có lúc tỏ ý ủng hộ một hành động nào đó, nhưng rồi lại rút lui vào phút chót.

Theo hai nguồn tin khác, các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ cho thấy Iran và lực lượng Houthi đang đề phòng khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới từ phía Mỹ, và có thể là cả Israel.

Các nguồn tin này cho biết, nếu Mỹ và Israel tiến hành các chiến dịch quân sự mới nhắm vào Iran, Tehran cùng lực lượng Houthi nhiều khả năng sẽ lập tức đáp trả bằng cách nhắm vào nhân sự và cơ sở của Mỹ trong khu vực, thậm chí có thể là ở những nơi khác ngoài khu vực này.

Giới chức tình báo Mỹ tin rằng, Iran và lực lượng Houthi khó có khả năng thực hiện các cuộc tấn công leo thang phủ đầu nhắm vào nhân sự Mỹ hoặc Israel ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, họ sẽ không ngần ngại đáp trả nếu Iran bị tấn công trước bởi các lực lượng Mỹ hoặc Israel.

Mối đe dọa trong khu vực từ Iran và lực lượng Houthi là một trong những lý do khiến Mỹ dự kiến ​​sẽ tiếp tục âm thầm rút nhân viên khỏi các đại sứ quán tại Trung Đông trong những ngày tới.

Mặc dù Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Ả-rập Xê-út) hiện là cơ sở ngoại giao duy nhất của Mỹ trong khu vực nhận lệnh sơ tán nhân viên, nhưng các cơ sở khác cũng có thể sớm nhận được chỉ thị tương tự. Những nơi không nhận lệnh sơ tán cũng sẽ phải cắt giảm quy mô nhân sự theo một hạn mức nhất định.

Ngoài ra, theo một quan chức Mỹ, các quân nhân Mỹ vốn dự kiến ​​sẽ được triển khai đến Trung Đông trong đợt luân chuyển quân tiếp theo đã được thông báo hủy kế hoạch điều động. Điều này cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực đang cận kề.

Đô đốc Brad Cooper thăm eo biển Hormuz. (Ảnh: CENTCOM)

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - đã đến thăm eo biển Hormuz hôm 25/10, trong bối cảnh quân đội Mỹ duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran và hỗ trợ hoạt động vận tải biển đi qua tuyến đường thủy trọng yếu này.

Theo thông tin từ CENTCOM, Đô đốc Cooper đã “quan sát môi trường tác chiến” khi bay qua eo biển trên một chiếc trực thăng. Ông cũng gặp gỡ các quân nhân làm nhiệm vụ rà phá thủy lôi do Iran thả tại tuyến đường thủy này.

Đô đốc Cooper khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục sát cánh cùng các đối tác vùng Vịnh và ngành vận tải biển. Chuyến thăm này nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc duy trì quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz”.

Mặc dù số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển này đã tăng lên, giá dầu vẫn ở mức cao, một phần do lo ngại về các cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Iran. Một quan chức Mỹ thừa nhận rằng tình trạng hiện tại quanh eo biển Hormuz là “không thể duy trì” về lâu dài. Nếu không có một bước đột phá ngoại giao nào vào phút chót, đây có thể là lý do khiến ông Trump cân nhắc hành động quân sự, bất chấp những nghi vấn về việc liệu Nhà Trắng có một chiến lược toàn diện hơn để chấm dứt xung đột hay không.

Israel thúc đẩy các cuộc tấn công mới

Theo hai quan chức Mỹ và một nguồn tin an ninh Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy việc thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, nhưng các quan chức Mỹ đã yêu cầu ông trì hoãn cho đến khi chính quyền Mỹ sẵn sàng tiến hành các chiến dịch chung, nhiều khả năng là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Một nguồn tin an ninh Israel chia sẻ với CNN: “Ông Netanyahu thực sự mong muốn và đã cố gắng thuyết phục ông Trump thực hiện một cuộc tấn công chung vào Iran trước thềm bầu cử, nhưng ông Trump không chấp thuận”.

Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định đây là “tin giả”.

Theo nguồn tin Israel, lý do ông Trump từ chối là vì Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Eyal Zamir đã nói với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Dan Caine rằng hành động này sẽ gây tổn hại đến cuộc bầu cử tại Israel và dẫn đến việc phải hoãn bầu cử.

Kênh tin tức Channel 12 của Israel đưa tin hôm 25/10, rằng đã xảy ra một cuộc đối đầu “chưa từng có” giữa ông Zamir và ông Netanyahu, chưa đầy 48 giờ trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 27/10. Theo bản tin, ông Zamir đã nhận được chỉ thị từ giới lãnh đạo chính trị liên quan đến Iran, nhưng ông yêu cầu phải thảo luận kỹ lưỡng và có các cơ sở pháp lý trước khi thực hiện, vì lo ngại rằng hành động này có thể dẫn đến tính toán sai lầm, từ đó châm ngòi cho một cuộc xung đột tức thời. Tuy nhiên, tin đồn này đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Israel bác bỏ.

Israel dường như đã đồng ý hoãn các cuộc tấn công mới vào Iran, một phần vì nước này cần sự hỗ trợ từ Mỹ trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Iran và lực lượng Houthi nhiều khả năng sẽ đáp trả nếu bị tấn công, trong khi kho đạn dược phòng thủ của Israel đã trở nên cạn kiệt sau thời gian diễn ra xung đột.

Một nguồn tin khác am hiểu các báo cáo tình báo gần đây của Mỹ cho biết, ông Netanyahu cùng các đồng minh vẫn thiếu một mục tiêu chiến lược rõ ràng, ngoài việc cố gắng thể hiện một dạng “tiến triển” nào đó và tiếp tục làm suy yếu chính quyền Iran.

“Các kế hoạch đã sẵn sàng, chỉ chờ sự phê duyệt từ ông Trump, có thể là sau cuộc bầu cử giữa kỳ”, nguồn tin chia sẻ với CNN.