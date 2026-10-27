Thông điệp giận dữ dài hơn 1.300 chữ của ông Trump

TPO - Không lâu sau khi ca ngợi bữa tối “tuyệt vời” với Bill Maher tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đăng thông điệp dài hơn 1.300 chữ chỉ trích người dẫn chương trình Real Time trên mạng xã hội.

Deadline đưa tin ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý với bài đăng dài 1.323 chữ trên Truth Social. Đây được cho là thông điệp dài nhất của ông chủ Nhà Trắng trên nền tảng này trong số gần 97.500 bài được thống kê từ năm 2011.

Thay vì tập trung vào các vấn đề chính trị lớn, phần lớn nội dung dành để chỉ trích Bill Maher, người dẫn chương trình Real Time with Bill Maher của HBO.

Điều đáng nói, chưa đầy một tuần trước đó (15/10), ông Trump và Maher, cùng với bình luận viên thể thao Stephen A. Smith và ca sĩ Kid Rock đã có bữa tối thân mật tại Nhà Trắng.

Sang 16/10, lãnh đạo nước Mỹ chia sẻ: “Đó là bữa tối tuyệt vời, rất bổ ích. Những người thông minh. Stephen A. rất tuyệt. Còn Bill Maher, tôi phải nói thế này, ông ấy quý tôi hơn nhiều người tưởng và thực ra tôi cũng quý ông ấy. Đó là bữa tối tốt đẹp”.

Ông Trump và Maher trở mặt nhau sau bữa tối "tuyệt vời".

Lý do ông Trump thay đổi thái độ bắt nguồn từ chương trình phát sóng tối 24/10 của nam diễn viên hài gạo cội.

Trong đó, Maher đưa ra nhiều bình luận và câu đùa châm biếm, bao gồm nhận xét về tỷ lệ ủng hộ thấp trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của tổng thống và mô tả ông Trump là người “chỉ tỉnh táo một nửa”. Giống như ông Trump, Maher cho rằng họ đã có bữa tối tốt đẹp.

Mở đầu bài đăng ngày 25/10, Trump gọi Maher là “kẻ thất bại hoàn toàn”, đồng thời chê chương trình của ông có tỷ suất người xem thấp và HBO không còn giữ được sức hút như trước.

Tổng thống còn cáo buộc nhà bình luận chính trị sinh năm 1956 không thành thật với khán giả. Ông Trump chỉ trích: “Ông ta không phải người tử tế. Những gì ông ta nói không phản ánh điều ông ta thực sự tin tưởng”.

Chưa dừng lại ở đó, nhà lãnh đạo sinh năm 1946 cáo buộc Maher là “kẻ nghiện cần sa nặng” và khẳng định nam MC say rượu trong bữa tối tại Nhà Trắng.

Ông Trump cũng bác bỏ thông tin do ông Maher cung cấp rằng bữa tối cùng cuộc trò chuyện tại Nhà Trắng kéo dài khoảng bốn giờ. Ông nói: “Nhìn chung, tôi nghĩ đó là cuộc gặp tốt đẹp. Cuộc gặp không kéo dài bốn giờ mà chỉ khoảng hai giờ, có thể còn ít hơn và mọi người đều vui vẻ. Chúng tôi có dữ liệu thời gian. Tôi chẳng học được gì và cảm thấy đó là sự lãng phí thời gian”.

Ông không hài lòng với cách Bill Maher phỏng vấn cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong chương trình ngày 24/10. Dù vậy, ông vẫn khen Leavitt thể hiện tốt và trung thành bảo vệ ông trong cuộc trò chuyện.

Ngoài ra, người đứng đầu nước Mỹ bày tỏ nghi ngờ về độ chân thật của tiếng cười và tiếng vỗ tay của khán giả tại trường quay.

Ông Trump kết thúc thông điệp dài bằng lời nhắn: “Bill, đừng gọi cho tôi nữa” và tuyên bố sẽ không xem chương trình của Maher.

Đến hiện tại, ông Maher chưa đưa ra bình luận gì về việc chọc giận Tổng thống Mỹ.

Ông Trump và Maher từng ăn tối cùng nhau vào năm 2025.

Đây không phải lần đầu ông Trump quay sang chỉ trích Maher sau cuộc gặp thân thiện. Năm 2025, Maher từng dùng bữa tại Nhà Trắng, sau đó dành lời khen cho tổng thống. Tuy nhiên, ông Trump về sau công kích người dẫn chương trình, gọi việc tiếp đón ông là “sự lãng phí thời gian hoàn toàn đối với tôi khi để gã ngốc này đến Nhà Trắng”.

Tháng 6, Hội đồng Trung tâm Kennedy do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm, trao cho Maher Giải thưởng Mark Twain.

Đến đầu tháng 10, hai người tiếp tục sắp xếp bữa tối khác. Giống như một năm trước, bữa tối kết thúc trong không khí cởi mở, vui vẻ, nhưng không lâu sau đó lại quay sang chỉ trích nhau.