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Pháp luật

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Luật sư đề nghị được tiếp xúc với Mr Pips và công bố 97 cơ quan, tổ chức có liên quan

Hoàng An

TPO - Khai mạc phiên tòa, các luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho tiếp xúc với thân chủ và công bố 97 cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ án.

Luật sư đề nghị được tiếp xúc với thân chủ

Ngày 26/10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội dành phần lớn thời gian kiểm tra nhân thân người tham gia tố tụng, nhân thân 188 bị cáo trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Buổi sáng, số lượng bị hại đông xếp hàng dài, lực lượng an ninh làm thủ tục đến hơn 10h mới đưa hết vào hội trường phụ để theo dõi và trả lời qua màn hình trực tuyến. Bên trong hội trường chính, Hội đồng xét xử kiểm tra nhân thân 188 bị cáo tại 3 điểm cầu, kết quả có 1 bị cáo xin xét xử vắng mặt do mang thai, sắp sinh.

Cũng theo thông báo, Tòa nhận được đăng ký bào chữa của 201 luật sư nhưng một bị cáo từ chối luật sư; tòa triệu tập 97 cơ quan, đơn vị, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 919 người bị hại đến tòa. Kiểm tra ghi nhận, có hơn 140 bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt.

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Tòa cảnh khai mạc phiên tòa tại hội trường chính.
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Hàng trăm bị cáo ngồi tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Nêu ý kiến, luật sư Lê Thị Hồng Vân (người bào chữa cho Mr Pips) đề nghị Hội đồng xét xử công bố danh sách 97 cơ quan, đơn vị và người liên quan để nắm thông tin phục vụ công tác bào chữa. Ngoài ra, luật sư Vân còn đề nghị được tiếp xúc với Mr Pips trong giờ giải lao, dưới sự giám sát của cảnh sát bảo vệ tư pháp.

Trước đề nghị của luật sư, Chủ tọa Trần Nam Hà yêu cầu cảnh sát bảo vệ tư pháp trong điều kiện an ninh cho phép, có thể cho các luật sư được quyền tiếp xúc với thân chủ của mình.

Thẩm phán Trần Nam Hà cho hay, đối với đề nghị được cập nhật danh sách các cơ quan, tổ chức và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, luật sư có thể gặp thư ký để được cung cấp.

Nhiều bị hại có đơn xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên tòa

Về các ý kiến khác, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng một số bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử do trước đó Cơ quan điều tra đã lấy lời khai. Hơn nữa, phiên tòa diễn biến dài ngày, nếu cần thiết có thể triệu tập sau. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho phiên tòa tiếp tục theo quy định.

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Mr Pips trên bục khai báo.

Khoảng 15h30, đại diện Viện Kiểm sát bắt đầu công bố nội dung bản cáo trạng dài hơn 200 trang cùng hàng nghìn phụ lục.

Cáo trạng thể hiện, vụ án khởi phát từ 2018 khi Mr Pips sang Thổ Nhĩ Kỳ học sau đó về nước lập sàn chứng khoán quốc tế “dụ dỗ” nhà đầu tư nộp tiền rồi đánh "cháy” tài khoản chiếm đoạt tiền. Toàn vụ án, Mr Pips phạm tội giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 920 vụ, tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng đã kết luận, để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Mr Pips đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có như sau: sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô la Singapore... Hành vi này của Phó Đức Nam đã cấu thành tội “Rửa tiền”.

Cùng tham gia đường dây với Nam có Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản, mua 143 miếng vàng nguyên khối, qua đó hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có để đầu tư, tích lũy tài sản.

Ngọ cũng chính là người có vai trò tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam trong vụ án.

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