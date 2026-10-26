Cảnh sát xuyên đêm vây bắt 2 đối tượng cầm hung khí cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Khoảng 12h30 ngày 26/10, hàng chục cảnh sát xuất hiện tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, phong tỏa một căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522, để truy bắt nhóm đối tượng nghi liên quan đến ma túy. Lãnh đạo UBND xã Hà Long, cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an thành phố Hải Phòng về việc truy bắt nhóm đối tượng từ Hải Phòng trốn đến xã Hà Long.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tổ chức vây bắt các đối tượng.

Quá trình vây bắt, 2 người đàn ông cầm theo vũ khí cố thủ trên nóc căn nhà 2 tầng.