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Pháp luật

Cảnh sát xuyên đêm vây bắt 2 đối tượng cầm hung khí cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc

TPO - Hai người đàn ông nghi ngáo đá, liên quan vụ án ma túy đang bị công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp công an TP Hải Phòng vây ráp, truy bắt khi cầm hung khí cố thủ trên mái căn nhà 2 tầng ở xã Hà Long (Thanh Hóa)

Video: Cảnh vây bắt 2 đối tượng cầm hung khí cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa.
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20h30 ngày 26/10, Quốc lộ 217B đoạn qua thôn Gia Miêu, xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa), phương tiện qua lại khó khăn do lượng người dân kéo đến xem cảnh sát vây bắt 2 đối tượng cầm kiếm và gậy cố thủ trên nóc nhà.
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Bên trong căn nhà 2 tầng, các trinh sát đang nỗ lực tìm cách tiếp cận, khuyên nhủ các đối tượng ra đầu hàng. Theo quan sát, từ bên trên căn nhà, 2 người đàn ông vẫn cố thủ, trong tay thủ sẵn hung khí như kiếm, gậy gỗ.
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Theo người dân địa phương, từ chiều 26/10, 2 đối tượng đã leo lên mái nhà, cầm kiếm cố thủ, không xuống dù lực lượng chức năng phát loa cảnh báo.
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Căn nhà 2 tầng được nhóm khoảng 3 người thuê từ 10 ngày trước, đến nay bị công an ập vào kiểm tra. Theo ghi nhận, phía sau căn nhà - nơi các đối tượng cố thủ - đông đảo người dân tập trung tại cánh đồng trồng ổi để theo dõi quá trình vây bắt. “Nhìn cảnh mấy người thuê nhà đứng trên mái cầm kiếm là thấy run sợ. Mong cảnh sát sớm bắt giữ để người dân yên tâm hơn”, một người dân xã Hà Long cho hay.
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Tối 26/10, còn rất đông người tập trung dọc Quốc lộ 217B và cạnh căn nhà xảy ra sự việc để tò mò xem công an vây hãm bắt giữ các đối tượng.
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Theo người dân địa phương, căn nhà này được một nhóm gồm 1 nữ và 2 nam (quê ở Hải Phòng) thuê cách đây nhiều ngày. Trưa 26/10, khi công an ập vào, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 đối tượng nam tháo chạy lên nóc nhà cố thủ.
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Cảnh sát phân luồng giao thông qua khu vực để phục vụ quá trình vây ráp, bắt giữ các đối tượng.

Khoảng 12h30 ngày 26/10, hàng chục cảnh sát xuất hiện tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, phong tỏa một căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522, để truy bắt nhóm đối tượng nghi liên quan đến ma túy. Lãnh đạo UBND xã Hà Long, cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an thành phố Hải Phòng về việc truy bắt nhóm đối tượng từ Hải Phòng trốn đến xã Hà Long.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tổ chức vây bắt các đối tượng.

Quá trình vây bắt, 2 người đàn ông cầm theo vũ khí cố thủ trên nóc căn nhà 2 tầng.

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