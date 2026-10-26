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Nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp, cưỡng đoạt tài sản ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Lợi dụng pháp nhân Công ty Môi trường HT88, Phùng Văn Huy (SN 1988) và 2 nhân viên dưới quyền đã thực hiện hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Gây ô nhiễm môi trường" tại KCN An Phát 1 (Hải Phòng) và khu vực lân cận.

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng đối tượng có biểu hiện núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tội phạm

Cầm đầu nhóm này là Phùng Văn Huy (SN 1988, ở phường Thành Đông) - Giám đốc Công ty Môi trường HT88, đồng thời là quản lý và điều hành Công ty Môi trường xanh 93, trụ sở tại cổng KCN An Phát 1, thuộc địa phận xã Trần Phú.

Theo cơ quan điều tra, năm 2023, Huy thành lập Công ty Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, quốc lộ 37, thuộc xã Trần Phú.

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3 đối tượng tại cơ quan công an.

Công ty này đăng ký các ngành nghề thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ.

Lợi dụng pháp nhân công ty làm vỏ bọc, Huy cùng đồng phạm thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây ô nhiễm môi trường” tại KCN An Phát 1 và khu vực lân cận.

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy và 2 nhân viên công ty gồm: Nguyễn Hữu Lợi (SN 1994, ở xã Nam Sách) và Đinh Ngọc Quý (SN 1992, ở xã Thái Tân) để điều tra làm rõ về các hành vi trên.

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#Hải Phòng #Cưỡng đoạt tài sản #núp bóng doanh nghiệp #ô nhiễm môi trường

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