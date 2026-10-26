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Xe tải bật ngửa cabin khi phanh gấp, vợ tài xế tử vong

Viết Hà

TPO - Ngày 26/10, tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, một xe tải bất ngờ bật ngửa cabin khi phanh gấp, sau đó tiếp tục lao xuống dốc, đâm vào nhiều xe máy đỗ ven đường. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong.

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Xe tải bị lật úp cabin khi phanh gấp.

Theo thông tin ban đầu từ xã Nậm Lầu, vụ việc xảy ra khoảng 7h10 cùng ngày. Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ đang lưu thông trên đường thì tài xế phanh gấp, khiến cabin bất ngờ bật ngửa. Chiếc xe dừng lại khoảng 3 giây rồi tiếp tục lao xuống dốc.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, nam tài xế kịp thời nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe tải tiếp tục lao đi khoảng 30 m, đâm vào một số xe máy đỗ ven đường rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ ngồi ở ghế phụ, được xác định là vợ tài xế xe tải tử vong tại hiện trường.

Lãnh đạo UBND xã Nậm Lầu cho biết, nạn nhân là người địa phương. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do tài xế chưa chốt cabin trước khi khởi hành, khiến cabin bật ngửa khi phanh gấp.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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