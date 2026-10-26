Vòi rồng cuồn cuộn trong mưa ở Nghệ An

TPO - Trong trận mưa kèm gió lớn ở xã Hợp Minh (Nghệ An), vòi rồng cuồn cuộn xuất hiện cuốn theo nước, đất đá khiến nhiều người chứng kiến lo lắng.

Vòi rồng xuất hiện ở xã Hợp Minh (Nghệ An) khiến nhiều người lo lắng vì thời tiết diễn biến cực đoan.

Chiều 26/10, trên mạng xã hội facebook chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh vòi rồng cuồn cuộn xuất hiện trên cánh đồng. Theo người đăng tải clip, sự việc được ghi lại vào trưa 26/10 trên cánh đồng ở khu vực xã Vĩnh Thành cũ, nay là xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An).

Theo nội dung clip được chia sẻ, thời điểm xuất hiện vòi rồng, thời tiết có mưa to, gió lớn. Hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên cánh đồng khá rõ với một vết dài kéo từ trên cao xuống mặt đất.

Hình ảnh vòi rồng cuồn cuộn trên cánh đồng xảy ra vào trưa 26/10.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện giữa cánh đồng được đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo UBND xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trưa cùng ngày trên địa bàn xã có mưa lớn. Sau đó, xuất hiện hình ảnh vòi rồng được đăng tải lên mạng xã hội. Hiện, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do vòi rồng gây ra.