Lai Châu bổ nhiệm bốn lãnh đạo sở

TPO - Ngày 26/10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Các cán bộ được điều động bổ nhiệm đều là lãnh đạo cấp sở.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Kiều Hải Nam - Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/10/2026.

UBND tỉnh Lai Châu cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Hương Loan - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu)

Cùng với đó, UBND tỉnh Lai Châu công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/10/2026.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim, được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/10/2026.

Trao các quyết định và giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, tin tưởng và giao nhiệm vụ, trọng trách mới và khẳng định, các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu)

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cơ quan, đơn vị; nhanh chóng nắm bắt công việc, chủ động tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.