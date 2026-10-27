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Xã hội

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Hà Nội đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho cặp đôi kết hôn, 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn; đồng thời hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố.

Theo đó, UBND TP đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú trên địa bàn thành phố và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Mục tiêu là khuyến khích nam, nữ chủ động chuẩn bị sức khỏe trước hôn nhân và sinh con. Chính sách hỗ trợ không làm phát sinh điều kiện đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, UBND TP đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Mức hỗ trợ bằng 2 lần mức tối thiểu do Chính phủ quy định, nhằm tập trung phần nguồn lực tăng thêm của thành phố vào nhóm đối tượng gắn trực tiếp với mục tiêu khuyến khích sinh đủ 2 con trong điều kiện mức sinh của Hà Nội đang dưới mức sinh thay thế.

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Ảnh minh họa

Căn cứ số liệu quản lý, thống kê chuyên ngành dân số, dự kiến hằng năm có khoảng 15.000 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc phạm vi thực hiện chính sách. Với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/phụ nữ khi sinh con, kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng/năm.

Theo thống kê, đến năm 2025, quy mô dân số Thành phố đạt hơn 8,8 triệu người; tỷ số giới tính khi sinh đạt 110 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 89%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 91,4%; tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi đạt 91,3%; tỷ lệ tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn đạt 85,1%.

Tuy nhiên, thời gian qua, mức sinh trên địa bàn Thành phố đang có xu hướng giảm. Cụ thể, tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025; số trẻ sinh năm 2025 giảm rất thấp so với các năm trước đó, tổng số trẻ sinh năm 2025 chỉ đạt gần 84 nghìn trẻ trong khi những năm trước tổng số trẻ sinh trên 100 nghìn trẻ.

Bên cạnh đó là xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn đang tăng (tuổi kết hôn trung bình của Hà Nội hiện nay là 28,6 tuổi, trung bình cả nước là 28 tuổi); Tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đã được khống chế tuy nhiên giảm chậm, chưa ổn định và vẫn cao so với mức cân bằng tự nhiên (năm 2025 là 110 trẻ trai/100 trẻ gái; mức cân bằng tự nhiên 104-106)...

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#Hà Nội #Chính sách dân số #Khuyến khích sinh con #Hỗ trợ phụ nữ #Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân #sinh con trước 35 tuổi

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