Con gái gần 60 năm mong tìm được nơi cha yên nghỉ

Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, địa phương đã thu nhận mẫu ADN của 17.831 thân nhân liệt sĩ, đạt 89,7% kế hoạch. Kết quả này tạo cơ sở quan trọng cho quá trình đối sánh dữ liệu, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sĩ. Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Nghệ An đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang, hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang sớm hơn kế hoạch 6 tháng.

Đầu tháng 10/2026, Công an tỉnh Nghệ An khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự. Hệ thống được đưa vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực giám định tại địa phương, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân và xây dựng ngân hàng ADN theo Đề án 06.