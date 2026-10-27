Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Con gái gần 60 năm mong tìm được nơi cha yên nghỉ

Thu Hiền

TPO - Cha hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi bà Nguyễn Thị Lân (59 tuổi, trú xã Giai Lạc, Nghệ An) mới tròn 2 tuổi. Gần 60 năm trôi qua, người con gái vẫn khắc khoải mong tìm được nơi cha yên nghỉ, gửi hy vọng vào những mẫu ADN để đón cha trở về.

tp-14.jpg
Từ ngày 25-30/10, Công an tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN﻿ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 tại một điểm tập trung ở phường Trường Vinh. Trong đợt này, tỉnh dự kiến thu nhận mẫu của hơn 3.500 thân nhân, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ quá trình tìm kiếm, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.
tp-12.jpg
Trung tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh thành lập 4 tổ công tác. Một tổ tiếp nhận mẫu tại điểm cố định ở phường Trường Vinh; 3 tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu đối với khoảng 80 trường hợp tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn”.
tp-2.jpg
Tại các địa phương, lực lượng Công an phối hợp với quân sự, y tế và các tổ chức liên quan bố trí phương tiện đưa đón thân nhân liệt sĩ﻿ đến điểm lấy mẫu. Với những gia đình đã nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm người thân, mỗi chuyến xe không chỉ đưa họ đến nơi thu nhận mẫu sinh phẩm mà còn mang theo niềm hy vọng.
tp-8.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngại (84 tuổi, trú xã Giai Lạc, Nghệ An) - em gái liệt sĩ Nguyễn Khắc Ái, cùng con gái liệt sĩ là Nguyễn Thị Lân (59 tuổi), được địa phương bố trí xe đưa đi lấy mẫu ADN, vượt quãng đường gần 100km. “Tôi tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng được các chiến sĩ công an đến tận nhà đón, đưa đi bằng ô tô, lại có nhân viên y tế chăm sóc dọc đường nên gia đình vô cùng yên tâm”, bà Ngại xúc động.﻿
tp-6.jpg
Liệt sĩ Nguyễn Khắc Ái﻿, sinh năm 1940, hy sinh năm 1969 tại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị khi con gái Nguyễn Thị Lân mới tròn 2 tuổi. Bà lớn lên bằng những câu chuyện bà nội kể về người cha đã mãi mãi nằm lại chiến trường, chưa một lần được cha ôm vào lòng. Gần 60 năm qua, gia đình vẫn mòn mỏi kiếm tìm nơi ông yên nghỉ. “Tôi chỉ mong tìm được cha, đưa cha trở về với quê hương, dòng tộc”, bà Lân nghẹn ngào.
tp-18.jpg
tp-1.jpg
Tổ công tác lưu động trực tiếp đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn.
tp-11.jpg
Trung tá Chu Chí Quốc cho hay, việc thu nhận mẫu ADN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác minh danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin. Qua đó, mở thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau hàng chục năm mòn mỏi kiếm tìm.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, địa phương đã thu nhận mẫu ADN của 17.831 thân nhân liệt sĩ, đạt 89,7% kế hoạch. Kết quả này tạo cơ sở quan trọng cho quá trình đối sánh dữ liệu, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sĩ. Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Nghệ An đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang, hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang sớm hơn kế hoạch 6 tháng.

Đầu tháng 10/2026, Công an tỉnh Nghệ An khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự. Hệ thống được đưa vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực giám định tại địa phương, phục vụ công tác điều tra, xác minh nhân thân và xây dựng ngân hàng ADN theo Đề án 06.

Xem thêm

#mẫu ADN liệt sĩ #Nguyễn Thị Lân #Nguyễn Khắc Ái #Công an Nghệ An #tìm hài cốt liệt sĩ #đoàn tụ gia đình #xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ #thân nhân liệt sĩ

Cùng chuyên mục

UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai kỷ luật 2 chỉ huy trưởng quân sự xã

UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai kỷ luật 2 chỉ huy trưởng quân sự xã

TPO - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật thượng tá Phạm Thanh Tùng (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Púch) bằng hình thức khiển trách, thi hành kỷ luật thiếu tá Phạm Văn Tuấn (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chia) bằng hình thức cảnh cáo.

Dự án Vành đai 2,5 băng băng về đích sau khi gỡ được nút thắt GPMB

Mở lòng dân trước những quyết sách lớn

TP - Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, đất nước đang triển khai hàng loạt chủ trương, quyết sách lớn. Những chuyển động ấy mở ra cơ hội phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn, không chỉ cần nguồn lực vật chất, thể chế thông thoáng hay những giải pháp đột phá, mà còn cần một nguồn lực có ý nghĩa đặc biệt: sức mạnh tinh thần, khát vọng vươn lên, ý chí đổi mới, niềm tin và sự đồng thuận của toàn xã hội.

Bộ trưởng Công an lý giải đề xuất bỏ tử hình với tội mua bán ma túy, hiếp dâm trẻ em

Bộ trưởng Công an lý giải đề xuất bỏ tử hình với tội mua bán ma túy, hiếp dâm trẻ em

TPO - Theo Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình nhằm thể chế hóa chủ trương nhất quán của Đảng về cải cách tư pháp, giảm hình phạt tử hình và hạn chế áp dụng hình phạt này trên thực tế. Đồng thời, việc này phù hợp với xu hướng tiến bộ và hội nhập của pháp luật hình sự.

Nhà 68 Trần Phú nằm trong danh sách 28 di tích xuống cấp ở Hội An

Khắc khoải hồn phố cổ Hội An

TP - Hơn 3.000 cư dân còn bám trụ ở phố cổ Hội An, trong khi hàng loạt nhà cổ xuống cấp, chực đổ sập; nhiều chủ nhà gốc Hội An đã rời đi nơi khác. Giữa dòng khách du lịch tấp nập, những phận người vẫn khắc khoải dưới mái nhà trăm tuổi, lo giữ nhà, giữ nếp sống và giữ hồn di sản.

Cận cảnh cầu dây văng bị sà lan đâm lệch nhịp ở Cà Mau

Cận cảnh cầu dây văng bị sà lan đâm lệch nhịp ở Cà Mau

TPO - Sà lan chở cẩu và vật liệu công trình đâm làm nhịp giữa cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) ở Cà Mau bị lệch khỏi trụ khoảng 30-40cm. Cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa để khảo sát, đánh giá hư hại và phương án khắc phục. Để qua lại, người dân phải đi vòng qua cầu khác với quãng đường xa hơn khoảng 1km.

Va chạm với xe tải, hai người đi xe máy tử vong

Va chạm với xe tải, hai người đi xe máy tử vong

TPO - Xe tải do anh Bùi Anh Quốc điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Chơ Long đi xã Ia Pa (đều thuộc tỉnh Gia Lai) xảy ra va chạm với một xe máy lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, hai người đi xe máy tử vong.

Miền Bắc bao giờ chuyển lạnh?

Miền Bắc bao giờ chuyển lạnh?

TPO - Dự báo khoảng ngày 1-2/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình khiến trời se lạnh vào đêm và sáng, chấm dứt tháng 10 nắng nóng hiếm gặp trong lịch sử.

Trẻ bị tổn thương trên mạng: Cha mẹ cần làm gì?

Trẻ bị tổn thương trên mạng: Cha mẹ cần làm gì?

TPO - Một lời đe dọa, bức ảnh bị phát tán hay những bình luận công kích trên mạng có thể trở thành áp lực lớn với trẻ. Khi sự cố xảy ra, điều con cần không phải là trách móc hay tra hỏi, mà là một người đáng tin cậy và đủ bình tĩnh để lắng nghe, bảo vệ và giúp con biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ. Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng cần lắng nghe, nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn trẻ an toàn trước những nguy hiểm trên môi trường số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhận diện sớm biến động ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhận diện sớm biến động ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nâng chất lượng tổng hợp, dự báo, chia sẻ thông tin; nhận diện sớm biến động ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước để kịp thời tham mưu đối sách...

Xem xét xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Người mua nhà có thể được cấp ‘sổ’

Xem xét xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Người mua nhà có thể được cấp ‘sổ’

TPO - Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, trong đó đặt ra điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Đề xuất này mở ra hướng xem xét quyền lợi của cư dân, song phương án xử lý vẫn cần được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe