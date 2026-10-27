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Pháp luật

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Bất ngờ nguồn gốc bộ quần áo phạm nhân trốn trại giam A2 mặc khi bị bắt lại

Phùng Quang

TPO - Theo một người dân ở Khánh Hòa, bộ quần áo và đôi dép mà phạm nhân Lê Văn Cường (một trong 4 đối tượng trốn Trại giam A2 ở Khánh Hòa) mặc khi bị bắt trở lại chính là đồ của người này bị mất trộm trước đó.

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Lê Văn Cường khi bị bắt.

Ngày 27/10, anh Lê Khắc Kim (trú thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho phóng viên Báo Tiền Phong biết, bộ quần áo và đôi dép Lê Văn Cường (SN 1994, trú tỉnh Phú Thọ), 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 mới bị bắt lại, mang theo chính là tài sản của anh bị mất trộm trước đó. Anh Kim đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo anh Kim, chiều 21/10, sau khi biết tin 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, anh chủ động tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm các đối tượng. Là người địa phương, am hiểu địa hình khu vực, nên anh đã dẫn đường cho các lực lượng tham gia truy bắt.

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Lực lượng chức năng trực chốt kiểm tra các phương tiện qua khu vực.

Sau khi hỗ trợ các lực lượng suốt đêm, đến sáng hôm sau (ngày 22/10), anh Kim trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Khi vào nhà uống nước, anh phát hiện một số tài sản bị mất, gồm một con dao, đôi dép, chiếc quần soóc màu cam, áo thun và áo dài tay phơi phía sau nhà.

Nghi ngờ có người đột nhập, anh Kim trích xuất camera an ninh và phát hiện một đối tượng lẻn vào sân nhà trong đêm, lấy trộm các vật dụng rồi uống nước trước khi rời đi.

Anh Kim làm nghề thợ hồ, sống cùng vợ. Cha mẹ anh cũng sinh sống gần đó. Sau khi xảy ra vụ việc 4 phạm nhân trốn trại, lo ngại sự an toàn của vợ do nhà ở khu vực khá vắng vẻ, phía sau giáp cánh rừng, anh đã đưa vợ về nhà ngoại.

Những ngày qua, ngoài thời gian đi làm, anh Kim thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng, hỗ trợ cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan băng rừng, truy tìm các phạm nhân bỏ trốn.

“Tôi sống ở đây từ nhỏ nên thông thuộc đường đi, địa hình khu vực. Nơi này có nhiều rừng rậm, cây cối che phủ dày đặc nên nếu chỉ quan sát thông thường thì rất khó phát hiện người ẩn nấp bên trong. Những ngày qua, tôi thường xuyên ra vào khu vực Trại giam A2 để hỗ trợ lực lượng chức năng dẫn đường, chỉ lối”, anh Kim cho biết.

Cũng theo anh Kim, sau khi Lê Văn Cường bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã trả lại đôi dép cho anh. Riêng bộ quần áo, Cường đã mặc và được đưa về nơi giam giữ.

“Ngoài thời gian đi làm, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng truy bắt những đối tượng còn lại”, anh Kim nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, phát hiện và bắt giữ Lê Văn Cường, 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Đáng chú ý, bộ quần áo Cường mặc khi bị bắt có nguồn gốc từ một vụ trộm. Nhờ thay trang phục, phạm nhân này trông không khác người bình thường khi trà trộn, đón xe và lên xe khách trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đến ngày 27/10, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khẩn trương truy bắt 3 phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2, gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong bán kính khoảng 5km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng đã thiết lập nhiều chốt kiểm soát, tổ chức kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.

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3 phạm nhân còn lại đang bỏ trốn.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam A2, 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Nhóm phạm nhân bỏ trốn gồm Hồ Văn Tình, 24 tuổi, trú Gia Lai, đang chấp hành án về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lê Văn Cường, 32 tuổi, trú Phú Thọ (đã bị bắt), chịu án về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai người còn lại là Võ Hoàng Duy, 27 tuổi, trú Gia Lai, đang chấp hành án về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn, 31 tuổi, trú Thanh Hóa, chịu án về tội Giết người.

Sau vụ việc, Trại giam A2 thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

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#Trại giam A2 #Khánh Hòa #Phạm nhân #Truy bắt #Phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt trở lại #Bộ quần áo phạm nhân Lê Văn Cường

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