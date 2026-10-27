Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé trai phải bò vì sẹo bỏng làm co rút chân

Anh Nhàn

TPO - Bỏng lửa để lại sẹo co rút khiến chân trái của bé trai 9 tuổi không thể duỗi, phải dùng tay bò hoặc nhảy cò cò để di chuyển. Sau phẫu thuật, chân bé đã duỗi được khoảng 150 độ, tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Ngày 26/10, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phẫu thuật giải phóng sẹo co rút cho bé trai 9 tuổi, giúp chân trái của em duỗi được sau thời gian phải bò hoặc nhảy cò cò để di chuyển.

Bệnh nhi là em T.M.K. (9 tuổi, sống tại Khánh Hòa), bị bỏng lửa vào tháng 3/2024. Bé được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa với các tổn thương ở ngực, đùi phải, đùi, đầu gối và cẳng chân trái.

Sau khi xuất viện, bé được gia đình chăm sóc tại nhà cho đến khi vết bỏng lành. Tuy nhiên, vùng phía sau đầu gối trái của bé hình thành sẹo co rút, kéo cẳng chân dính sát vào đùi, khiến chân bị gập và không thể duỗi.

Đầu gối bị kéo gập hoàn toàn khiến bé phải dùng tay bò hoặc nhảy cò cò để di chuyển. Khó khăn trong sinh hoạt cũng khiến em tự ti khi đến trường, giao tiếp với bạn bè.

6c299110-6b08-4e3b-ace2-01f4529ef660.png
Chân trái của bệnh nhi được nẹp bột cố định sau phẫu thuật giải phóng sẹo co rút do bỏng

Ngày 20/9, trong đợt hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đoàn công tác Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM do BSCKII Võ Hòa Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện, làm trưởng đoàn đã khám, hội chẩn cho bệnh nhi.

Đánh giá đây là trường hợp khó, ê kíp quyết định phẫu thuật giải phóng sẹo co rút, hướng đến giúp bé đứng lên và đi lại.

Ca mổ do TS.BSCKII Nguyễn Ngọc Thạch, chuyên gia vi phẫu của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cùng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thực hiện.

Các bác sĩ cắt bỏ phần sẹo khiến chân trái bị kéo gập để bé có thể duỗi chân. Sau đó, ê-kíp chuyển một phần da bên cạnh sang che phủ vùng vừa cắt sẹo, đồng thời ghép thêm da. Các thao tác được thực hiện cẩn thận để tránh làm tổn thương mạch máu và dây thần kinh phía sau đầu gối. Sau mổ, chân trái của bé được nẹp bột cố định ở tư thế duỗi.

BSCKII Lê Minh Hoan, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết sau một tháng phẫu thuật, da ghép và vạt da đã sống hoàn toàn, chân bé duỗi được khoảng 150 độ.

Trong đợt công tác này, đoàn chuyên gia Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đã khám khoảng 100 bệnh nhân, phẫu thuật cho 10 trường hợp khó. Các ca bệnh gồm gãy xương phức tạp, các trường hợp cần thực hiện vạt da vi phẫu, chuyển gân trong liệt thần kinh mác chung và bệnh lý chỉnh hình nhi. Đây là hoạt động hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giữa hai bệnh viện.

Xem thêm

#Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM #Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa #Bỏng #Sẹo co rút #Phẫu thuật tạo hình

Cùng chuyên mục

Thuốc lá gây hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm: Cần tăng diện tích cảnh báo

Thuốc lá gây hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm: Cần tăng diện tích cảnh báo

TPO - Mỗi năm, thuốc lá liên quan đến hơn 100.000 ca tử vong tại Việt Nam, nhưng cảnh báo sức khỏe trên bao bì vẫn chỉ chiếm một nửa diện tích mỗi mặt chính. Đã đến lúc cần tăng diện tích cảnh báo lên ít nhất 85% để những thông điệp về tác hại của thuốc lá trở nên nổi bật, đủ sức cảnh tỉnh người hút thuốc và bảo vệ cộng đồng.

Hệ thống MRI 5 Tesla đầu tiên của Đông Nam Á tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Hệ thống MRI 5 Tesla đầu tiên của Đông Nam Á tại Việt Nam có gì đặc biệt?

TPO - Hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5 Tesla (5T) đầu tiên tại Đông Nam Á vừa được đưa vào hoạt động tại Việt Nam. Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhận định công nghệ này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, nghiên cứu y học chuyên sâu và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Muỗi khiến nam bệnh nhân 23 tuổi nguy kịch: Cảnh giác khi vừa hết sốt

Muỗi khiến nam bệnh nhân 23 tuổi nguy kịch: Cảnh giác khi vừa hết sốt

TPO - Từ một người trẻ không có bệnh nền, nam thanh niên 23 tuổi rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp nguy kịch, phải can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) và lọc máu liên tục để duy trì sự sống. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ sốt xuất huyết diễn biến nghiêm trọng ngay cả ở người khỏe mạnh.

Bệnh viện Nhi Trung ương hướng tới ghép tim, phổi, ruột cho trẻ em

Bệnh viện Nhi Trung ương hướng tới ghép tim, phổi, ruột cho trẻ em

TPO - Từ những ca ghép gan, ghép thận thành công đến mục tiêu triển khai ghép tim, phổi và ruột, Bệnh viện Nhi Trung ương đang từng bước mở rộng cơ hội sống cho trẻ mắc bệnh lý suy tạng nặng. Sự hợp tác với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được kỳ vọng góp phần tháo gỡ nút thắt về nguồn tạng hiến, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và cứu sống thêm nhiều bệnh nhi.

Kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt

Kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt

TPO - Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghép thận thành công cho hai bệnh nhân, trong đó một quả thận được vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800 km, bảo quản bằng máy LifePort với thời gian thiếu máu lạnh khoảng 18 giờ.

Ngăn thuốc lá và chất gây nghiện len lỏi vào học đường

Ngăn thuốc lá và chất gây nghiện len lỏi vào học đường

TPO - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới xâm nhập học đường, ngành Giáo dục Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Ghép tạng trẻ em ở Việt Nam: Làm chủ nhiều kỹ thuật, vẫn khó tìm nguồn hiến phù hợp

Ghép tạng trẻ em ở Việt Nam: Làm chủ nhiều kỹ thuật, vẫn khó tìm nguồn hiến phù hợp

TPO - Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hàng chục trẻ mắc bệnh gan và thận giai đoạn cuối đang chờ cơ hội được ghép tạng, trong đó có nhiều bệnh nhi ở tình trạng rất nặng. Dù y học Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến trong ghép gan, ghép thận trẻ em, tình trạng khan hiếm nguồn tạng và khó khăn trong tìm kiếm mảnh ghép phù hợp vẫn là thách thức lớn.

Bệnh viện Bạch Mai: Nâng tầm điều dưỡng, hướng tới chuẩn chất lượng quốc tế

Bệnh viện Bạch Mai: Nâng tầm điều dưỡng, hướng tới chuẩn chất lượng quốc tế

TPO - Bệnh viện Bạch Mai hiện có hơn 2.300 điều dưỡng, kỹ thuật viên và nữ hộ sinh, trong đó 54% có trình độ đại học, hơn 10% có trình độ sau đại học. Trước yêu cầu phát triển y tế hiện đại, đội ngũ này được kỳ vọng nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo đảm chất lượng điều trị, an toàn người bệnh.

Long Châu cùng các đối tác y tế phát động dự án vì phụ nữ Việt Nam, tặng 3.000 gói tầm soát ung thư miễn phí

Long Châu cùng các đối tác y tế phát động dự án vì phụ nữ Việt Nam, tặng 3.000 gói tầm soát ung thư miễn phí

Nhằm đồng hành cùng phụ nữ trong chủ động chăm sóc sức khỏe, tăng cường nhận thức về phát hiện sớm nguy cơ ung thư và kết nối các nguồn lực y tế, ngày 23/10, Long Châu hợp lực cùng các Sở Y tế, Quỹ Hope Foundation, bệnh viện chuyên khoa, Gene Solutions, 8 tập đoàn dược quốc tế phát động dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”.

Nội địa hóa dược phẩm: Tìm đối tác để làm chủ công nghệ

Nội địa hóa dược phẩm: Tìm đối tác để làm chủ công nghệ

Việt Nam đặt mục tiêu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng vào năm 2030, trong khi phần lớn hoạt chất vẫn nhập khẩu. Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam 2027 (BioPharma Vietnam 2027), diễn ra từ ngày 05 đến 07/04/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), hướng tới kết nối doanh nghiệp dược, nhà đầu tư và đối tác công nghệ để trao đổi về hợp tác sản xuất và chuyển giao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe